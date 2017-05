Keçiören Belediyesi, Ruanda’da Tutsilere karşı yapılan ve 1 milyondan fazla insanın öldürüldüğü soykırımı unutturmamak için anma programı düzenledi.

Soykırımın 23’üncü yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen konferans ve resim sergisinin açılışına Ruanda Büyükelçisi Williams Nkurunziza da katıldı.



Anma programı, soykırıma dikkat çekmek amacıyla Keçiören Belediyesi’nden Estergon Kalesi Türk Kültür Merkezi önüne kadar gerçekleştirilen yürüyüş ile başladı. Büyükelçi Nkurunziza’nın öncülük ettiği yürüyüşe, Türkiye’de öğrenim gören Ruandalı öğrenciler ve Keçiörenli vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.



ŞÜPHE TACİRLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yürüyüşten sonra Estergon Kalesi kümbet katında Tutsi soykırımı konulu bir konferans yapıldı. Konferansı Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak ve Afrika ülkelerinin Ankara’daki büyükelçileri de takip etti. Konferans öncesi, soykırımda ölenler için dua edilip mumlar yakıldı ve saygı duruşunda bulunuldu. Ruanda’daki trajediyi anlatan sinevizyon gösteriminin ardından konuşan İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Sedat Aybar, dünyada ve batı akademilerinde Tutsi soykırımı hakkında yeni bir akım başladığına dikkat çekerek, “Tutsilere yapılanı soykırım olarak görmüyorlar, ‘yeni bulgular var’ diyorlar. Ben bunlara ‘şüphe tacirleri’ diyorum. Bunlar, Tutsilere yapılan soykırımı kabul etmedikleri gibi, bize de bir soykırım yakıştırmasında bulunuyorlar. Düzenlenen bu anma programı bu yüzden çok önemlidir” dedi.



KARDEŞLERİMİZİN ACILARINI PAYLAŞIYORUZ

Belediye Başkanı Mustafa Ak ise, Ruanda’da Tutsilere yönelik soykırımın yeterince bilinmediğine işaret ederek, “Ruanda halkının acısı, Türk halkının acısıdır. Sayın Büyükelçim, acınızı paylaşıyoruz. ‘Soykırımlar unutulmasın, unutulursa tekrarlanır’ diyen Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç’i burada saygıyla yad ediyorum. Bizler de bu soykırımların unutulmaması ve bir daha yaşanmaması için bu etkinlikleri düzenliyoruz” diye konuştu. Tutsi soykırımında yaklaşık 1 milyon insanın hayatını kaybettiğini, 2 milyon insanın da göç etmek zorunda kaldığını vurgulayan Başkan Ak, “Sözde medeni olarak görülen Avrupa ve BM İnsan Hakları Komisyonu, olaylara duyarsız kalarak katliama adeta davetiye çıkardı. Bu soykırım Avrupa’nın sessiz kaldığı ilk soykırım değildi maalesef. Biz Keçiören Belediyesi olarak bu kanlı olayların tarih içinde kaybolup gitmesine izin vermiyoruz” dedi. Hocalı ve Srebrenitsa Katliamlarını da unutturmamak adına her yıl anma programları düzenlediklerini hatırlatan Başkan Ak, “Böylece kardeşlerimizin acılarını paylaşıyor, dost ülkelerin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun, yaşanan etnik soykırımların karşısında olduğumuzu her fırsatta göstermeye devam edeceğiz” mesajını verdi.



100 GÜN SÜREN VAHŞET

Büyükelçi Nkurunziza da, Ruandalılar için Nisan’ın acımasızlığı ve kan dökücülüğü hatırlatan bir ay olduğunu belirterek, “Tutsi soykırımının mimarları bir imha kampanyası başlattığında ülkem 100 gün boyunca anlaşılmaz bir vahşete sahne oldu. Bir ulus paramparça edildi. Sonuç: Bir milyondan fazla ölü, 300 binden fazla tecavüze uğramış kadın, 200 binden fazla tecavüz nedeniyle AİDS’e yakalanan kadın, yaklaşık 100 bin yetim, AİDS’li doğan 20 bin çocuk ve darmadağın olmuş bir ekonomi” dedi. 1994 yılındaki soykırımda katledilenleri her yıl andıklarını söyleyen Ruanda Büyükelçisi, “Bu aynı zamanda hayatta kalmayı başaranları teselli etme, bu soykırımı durduran cesaret ve fedakarlık gerektiren asil davranışları hatırlama, kutlama ve soykırımın olmadığı bir dünya da dahil olmak üzere, Ruandalı çocuklara daha iyi bir gelecek inşa etme taahhüdümüzü yenilediğimiz bir zamandır. Bu yılki anma merasiminin teması ‘Tutsi soykırımını hatırla, soykırım ideolojisiyle savaş, ilerleyişimizi inşa et’ olarak belirlendi. Keçiören Belediye Başkanının ve Keçiörenlilerin trajedimizi anlayıp, acımızla ilgilenmeleri beni çok etkiledi. Gösterdiğiniz ilgi, efsanevi Türk merhametini tasdik etmektedir” görüşlerini dile getirdi.



Konferansın ardından Başkan Ak ve protokol heyeti, Tutsi soykırımını anlatan fotoğrafların yer aldığı serginin açılışını yaptı. Sergiyi gezerek fotoğrafları inceleyen heyet, toplu hatıra fotoğrafı da çektirdi.