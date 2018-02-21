“Rumi İle Yaşlı Aslan” adlı kukla oyuna, ilkokul öğrencilerinin büyük ilgi

Gölbaşı Belediyesi çocukların kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz çocuk oyunlarına aralıksız devam ediyor.

Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Kültür Merkezi’nde oyunculuklarını Gülşah Yeşilot, Uğur Ünsal, Kerem Can San ve Utku Çobacı’nın yaptığı “ Rumi İle Yaşlı Aslan ” adlı kukla oyunu ilkokul öğrencilerin gösterimine sunuldu.

İlkokul öğrencilerinin keyifli anlar yaşadığı kukla gösterisinde hayvanat bahçesinden kaçan yaşlı bir aslan ile ona arkadaşlık eden Rumi isimli küçük çocuğun öyküsü anlatıldı. Öğrencilerin hayvan sevgisinin önemini, paylaşma ve yardımlaşma duygularının ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha kavradıkları kukla tiyatrosu, 6 seans halinde 2500 öğrenciyle buluşacak.