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RUSYA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ANDREY KARLOV’UN İSMİ, ÇANKAYA KARYAĞDI SOKAK’A VERİLDİ

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RUSYA’NIN ANKARA BÜYÜKELÇİSİ ANDREY KARLOV’UN İSMİ, ÇANKAYA KARYAĞDI SOKAK’A VERİLDİ
BAŞKAN GÖKÇEK’İN ÖNERİSİ ÜZERİNE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NDE ALINAN KARAR, BUGÜN BAŞKAN GÖKÇEK TARAFINDAN, KARLOV’UN EŞİNE TAKDİM EDİLECEK.

Ankara’da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un ismi, Büyükelçiliğin bulunduğu ve kendisinin de ikamet ettiği Karyağdı Sokak’a verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in önerisiyle Büyükşehir Belediye Meclisi’nde oybirliğiyle alınan kararla, Çankaya  A.Ayrancı'da bulunan Karyağdı Sokak’ın ismi, Andrey Karlov olarak değiştirildi.

Başkan Gökçek, daha önce de Karlov’un isminin Ankara’da yaşatılması için Büyükşehir Belediye Meclisi'ne öneride bulunacağını belirtmişti.

Karlov’un isminin Karyağdı Sokak’a verilmesine ilişkin Meclis Kararı, Başkan Gökçek tarafından bugün (10 Ocak Salı) Rusya Büyükelçiliği’nde, Karlov’un eşi Marina Karlov’a takdim edilecek.

1954 yılı Moskova doğumlu olan Andrey Karlov, 2013'de Rusya’nın Ankara Büyükelçisi olarak göreve başlamıştı. Karlov, 19 Aralık'ta Çankaya Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde katıldığı sergide, bir teröristin hain saldırısı sonucu sırtından vurularak katledilmişti. 

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