Saadet Partisi Basın Açıklaması

Fatih Yokuş / Emekli İmam

Saadet Partisi Diyarbakır il başkanı Sn. Fesih BOZAN beyefendinin basın toplantısına bizi de çağırmıştı bizde davete icabet ettik, teşekkürler başkanım.

Gönül ister ki tüm partiler demokrasinin bir gereği olarak faaliyetlerini ve hedeflerini il bazında il yönetimindeki biri aracılığı ile vatandaşlarla paylaşsa, vatandaşın görüş ve önerilerini dikkate alıp gerekli gördüklerini basınla veya merkezle paylaşıp parti politikalarında etkili rol alsalar, belki yapıyorlar da benim haberim yoktur, her ne ise gelelim basın toplantısına.

Saadet Partisi Diyarbakır il başkanı fesih BOZAN bey Sn. Cumhurbaşkanı R. Tayıp ERDOĞANIN, A.B.D. başkanı S.n TURUP ile görüşmeleri değerlendirerek;

"Sayın Cumhurbaşkanımız, dün ABD Başkanı Trump'la görüştü. Türkiye ve Abd'nin mütefik ve dostluğunun gereği olarak, gelecekte beraber çalışmaya devam edeceklerine dair açıklamalar yapıldı. Biz ülkemizi idare eden tüm yetkililere şunu birkez daha hatırlatıyoruz:

Her yerde ve her zaman Abd için iki önemli konu var:

1- Abd'nin çıkarlarını korumak.

2- İsrail'in güvenliğini sağlamak.

ABD evrensel politikası, emperyalist bir sistem politikasıdır. Ve çıkar temeline dayanır. Abd'nin Partileri değişse de, ABD'nin dünyaya egemen olma, öteki ülkelere söz geçirme ve sömürme ilkesi/politikası değişmez. Çünkü ABD'de, politikanın çerçevesini evrensel soygun şirketleri çizer. Abd politikası, uluslararası şirketlerinin çıkarları temeline oturtulmuştur. Uluslararası şirketlerinin çıkarlarınıda, Uluslararası güçle korumaktadırlar. Yaşadığımız bütün çatışmaların temeli bu politikaların gereğidir.

Dişişleri Eski Bakanlarımızdan, İhsan Sabri Çağlayangil, 1974 yılında İsmail Cemle yaptığı görüşmede;

“Amerika bir memlekette demokratik idare olmuş, şoven irade olmuş, faşist idare olmuş, ona hiç bakmaz. Amerika o memleketin kendisine ne ölçüde tabi olduğuna, kendi politikasına ne ölçüde satelit (uydu) haline gelebildiğine bakar.” demiştir. (İsmail Cem Tarih açısından 12 Mart c1 s317)

Bundan dolayı Türkiye, Abd'nin dostluğuna ve sözlerine hiç bir zaman inanmamalıdır. Ulusal çıkarımızı kendimiz belirlemeliyiz. Abd ile yaptığımız her antlaşma bizi daha çok Abd'ye mahkum edecek ve daha çok çıkarlarına hizmet ettirecek demektir.

Bizim geleceğimiz Abd ile beraber sürdüreceğimiz politikalarla değil, Başta İran, Irak, Suriye olmak üzere İslam ülkeleriyle yapacağımız işbirliğindedir. Abd'nin Bütün planların son neticesi, İsrail için tehdit olarak gördüğü, İran'la Türkiye'yi Katar ve Suudi Arabistan'ıda katarak (Sünni-Şii) savaştırmaktır. Buda İslam Coğrafyası için bir felaket olur.

Basın toplantısının ikinci bölümünde ise başkan BOZAN:

"Binlerce Annenin, cinayet, tecavuz ve şiddete maruz kaldığı, Kadının reklam ve şehvet malzemesi olarak kullanıldığı, Tv dizileri ve programlarında onurlarının ayaklar altına alındığı günümüzde, vahşi kapitalizmin tüketim çılgınlığına kanarak anneler gününü kutladık, Göstermelik etkinlik ve mesajlarla gönülleri kandırdık.

Bize göre anne, yılın bir günü değil, yılın 365 günü, her saat, ve her dakika, saygı gösterilmesi gereken, elleri ve ayakları öpülesi en önemli varlığımızdır.

Bize göre, toplumun temeli ailedir. Ailenin mimarı da annedir. Anneliğin önemini ve manasını hep birlikte idrak etmek zorundayız. İktidar aile yuvalarını yıkan, Tv dizi ve Programlarına dur demelidir.

Hayatımızın her alanında, şekilcilikten uzak, yapılan işin manasına uygun işlenip gereğinin yapılacağı Saadet iktidarının temennisiyle saygılar sunuyorum."

Güzel ve verimli bir toplantı oldu teşekkürler başkanım.