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Sabancı-Bağlıca bağlantı yolu trafiğe açıldı

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Sabancı-Bağlıca bağlantı yolu trafiğe açıldı
- BAŞKAN TUNA: “DAHA ÖNCE SÖZÜNÜ VERDİĞİMİZ TARİHTE BULVARIN AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak trafiğe açılan Sabancı-Bağlıca bağlantı yolu, ilk günden bölge trafiğine büyük rahatlık kazandırdı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın geçtiğimiz hafta açıkladığı tarihte biten Sabancı Bulvarını Bağlıca Bulvarına bağlayan 5250 metrelik bulvar hizmete girdi.

Başkent’te verdiği ulaşım müjdeleriyle, özellikle sürücülere ve toplu taşım kullanan vatandaşları sevindiren Başkan Tuna yeni bulvar için, “Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin 98. , Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 81. sene-i devriyesi olan 27 Aralık” tarihini vermişti.

Başkan Tuna’nın söz verdiği tarihte açılan; Bağlıca – Sabancı Bulvarları bağlantı yolu, Etimesgut – Bağlıca ve Çayyolu bölgelerindeki trafiği ciddi oranda rahatlatacak.

Nüfus yoğunluğu her geçen gün artan bu bölgelerde Eskişehir yoluna alternatif olarak hazırlanan, Sabancı Bulvarı’nın devamından Zırhlı Birlik Tümen Komutanlığı içerisinden geçen ve Bağlıca Bulvarı’na bağlanan 5250 metrelik yol, 50 metre genişliğinde, emniyet şeritleriyle birlikte 5 gidiş, 5 geliş olarak yapıldı.

 

-6 KÖPRÜLÜ BULVAR

Sabancı Bulvarı’nın sonundan başlayan ve yonca kavşakla mevcut yollarla birleşen yeni bulvarda, toplam 6 adet köprü de bulunuyor.

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