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SABANCI BULVARI İLE BAĞLICA BULVARI’NI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK YENİ BULVARIN PROJE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

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SABANCI BULVARI İLE BAĞLICA BULVARI’NI BİRBİRİNE BAĞLAYACAK YENİ BULVARIN PROJE ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
4 KİLOMETRELİK YENİ BULVAR ÜZERİNDE ALT GEÇİTLERVE KÖPRÜLÜ KAVŞAK BULUNACAK.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Zırhlı Birlikler arazisi içinden geçerek Sabancı ile Bağlıca bulvarlarını birbirine bağlayacak 4 kilometrelik yeni bulvarın harita çalışmalarının tamamlandığını ve proje safhasına geçildiğini söyledi.

Başkan Gökçek, yeni yapılacak bulvarla, Eskişehir Yolu ve Bağlıca Bulvarı’nın yanı sıra Etimesgut ve Sincan güzergahlarında da trafiğin büyük oranda rahatlayacağını belirtti.

Geçtiğimiz Kasım ayında Zırhlı Birlikler arazisi içinden geçecek yeni yola ilişkin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek arasında bir protokol imzalanmış ve söz konusu yolun yapımı için çalışmalar başlamıştı.

Ankara'nın Batı yakası istikametine yeni bulvarlar açılmasına karşın trafikte bazı bölgelerde yoğunluk yaşandığını, bu bölgelerden birinin de Eskişehir Yolu istikameti ile hızla büyüyen Bağlıca bölgesi olduğunu belirten Başkan Gökçek,  şunları söyledi:

"Eskişehir yolu Bağlıca Kavşağı'na, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığımız tarafından köprülü  kavşak yapılmasına karşın, bu bölgede yine de yoğunluk yaşanıyor. Sincan ve Etimesgut bölgesinden bu alana gelen araçların da katılımıyla yoğunluk artıyor. Bunun için de bir çalışma yaparak, Zırhlı Birlikler arazisi içinden bir bulvarla Sabancı Bulvarı ve Bağlıca Bulvarı’nı birbirine bağlayacak bir yol üzerinde fikir birliğine vardık. Ardından da Milli Savunma Bakanımız Fikri Işık ile bir protokol imzaladık.” 

Protokol imzalarının atılmasının hemen ardından arazideki inceleme ve çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Gökçek, bölgedeki harita çalışmalarının tamamlandığını ve proje safhasına geçildiğini kaydetti.

 

-KATLI KAVŞAKLAR VE ALT GEÇİTLER YER ALACAK

Yeni yapılacak bulvara ilişkin bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Vedat Üçpınar ise yapılacak 4 kilometrelik bulvarın, 50 metre genişliğinde ve servis yollarıyla birlikte toplam 10 şerit olacağını söyledi. Üçpınar, yolun yapımından sonra araçların, Sabancı Bulvarı’ndan transit olarak Bağlıca Bulvarı’na geçebileceklerini ve iki yönlü bir rahatlama sağlanacağını da bildirdi.

Yeni yolun kuzey ve güneyi arasındaki geçişlerin sağlanması amacıyla yol üzerinde belirlenen noktalarda alt geçitler yapılacağı bilgisini de veren Vedat Üçpınar, “Yeni yapılacak bulvarın, Bağlıca Bulvarı’na bağlandığı noktada da katlı kavşak yapılacak. Bu kavşakta farklı seviyeli dönüş köprüleri ve benzeri sanatsal yapılar yer alacak” dedi.

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