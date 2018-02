Bülent Ertekin

Yıllarca zehirlendik, zehirlediler. Sonra da birisi çıktı " Yok arkadaşım, bu böyle olmamalı. Zehirlenecekse bırakalım kendisi zehirlensin. Bari hiç değilse başkalarına zarar vermesin" deyip bir kanun çıkardılar.

Adına da SİGARA YASAĞI denildi.

" Oh be dünya varmış."

" Çok şükür"

" Elhamdülillah" dedik.

" Sigara kokusunun ve dumanının olmadığı hayat ne kadar da güzel bir hayatmış yaaa" dedik. Tabii kanunla beraber bir de bu kanunun koruyucu ve kollayıcısı olan kolluk kuvvetlerimiz oldu. Devlet babamızın koca koca adamları, o restorant senin, bu kıraathane benim, bu çay ocağı sizin ekipler halinde yukarıda isimlerini saydığımız bu işletmelere baskınlar düzenleyerek

SİGARA İÇİLİP İÇİLMEDİĞİNİ

kontrol ettiler. Sigara içilmeyen güzel mekanlara TEŞEKKÜRLERİNİ sunarlarken, sigara içilen diğer mekanlarada 109 TL gibi GÜZEL CEZALAR (!) keserek "Sigara içmeye ve içirmeye devam edin" diye güzel güzel cezaları (!) kestiler.

Bir fırtına...

Bir tayfun...

Bir tsunami gibi her gün tv kanallarında boy boy bu ceza haberlerini gördük, izledik, duyduk ve okuduk.

Helal olsun bee devlete!!!

Maşaallah!!!

Tebrikler!!!

Sonunda adam olacağız galiba!!!

dedik, demesine de keşke dilimizi eşşşeeeek arıları soksa idi de bunları söylemese idik.

Yahu ne oldu birader?

Ne olmasın ki kardeşim.

İstanbul'un Anadolu yakasında oturan bir vatandaşım.

Yaşım elli iki. Hayatında ağzına sigarayı sokmamış lâkin kokusundan ne olduğunu bilen (!) ben günün yorgunluğunu gidermek için " hadi şuradaki kıraathaneye gideyim de bir güzel tavşan kanı, güzel bir memleket çayı içeyim" dedim.

dedim demesine deeee.

Eeeeeeee

Keşke....

Neyse kapıdan içeri adımı mı atar atmaz yoğun bir sigara dumanı altında kocaman bir odanın içerisinde kendimi buldum.

Adımı mı attım bir kere yaaa, birde tavşan kanı çayımı içeceğim. Girsem bir türlü, girmesem başka bir türlü.

İNAT ETTİM ve İÇERİ GİRDİM.

Hay girmese idim.

O bir bardak çayı içesiye kadar ....

Çay ocağına yakın yerde 50 ye 50 kocaman bir afiş

BURADA SİGARA İÇMEK YASAK.

Yasak hemşerim de, KİME YASAK?

Ertesi günü aynı bölgede ikinci, sonraki gün gene başka bir kahvehane.

Yooook yooook bee kardeşim.

Burada yasağı masağı dinleyen yoooook.

Buraya, bu memlekete, bu bölgeye

YASAK, MASAK UĞRAMAMIŞ!!!!



BU BİR İHBARDIR!!!



Sayın;

Sağlık Bakanlığı ve Yeşilay yetkililerine...

Çok güzel bir YASAK getirdiniz. Kanunun çıkması ile çok ta güzel icraatlar yaptınız. Lâkin, o günden bu güne gelinceye kadar maalesef kontroller ya azaldı, yâda bitti, yâda ...

LÜTFEN,

SULTANBEYLİ'de özellikle yeni yapılan 400 yatak kapasiteli SULTANBEYLİ DEVLET HASTANESİNİN çevresinde bulunan kıraathaneleri bir kontrol edin.

Ne demek istediğimi yakinen görmüş ve anlamış olacaksınız.

Kanun çıkarmak elbette güzel. Lâkin o kanunların işlerliğini sağlamak kanun koyucuların görevi olsa gerek.

Tekrar sahalara,

mahallelere inip kontrollere başlasak acaba nasıl olur? Zira şu an kontrol edilmeyi bekleyen ve

YOK MU BİZE CEZA KESECEK? diyen bir değil bir çok

DUMAN ALTI OLMUŞ İŞLETME/LER Siz sayın

KANUN KOYUCU,

KORUYUCU,

KOLLAYICI,

GÖREVLİLERİ BEKLEMEKTEDİR



Selam ve dua ile..