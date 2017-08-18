ŞAHİN’İN KUŞU

Murat Akyol / Öykücü Geldi Haanıııımm...

Evcil hayvan satan dükkanları hepimiz biliriz?… Boy boy akvaryumlarda çeşit çeşit balıklar, kafeslerde türlü türlü kuşlar, su kaplumbağaları, kedi, köpek, tavşan ve daha sayamayacağımız kadar çok hayvan, bu ticarethanelerde alıcılarının beğenisine sunulurlar buralarda…. Bu dükkanlara her tipten, her çeşitten insanların girip çıkmasının doğal olması kadar, gayet tuhaf ve garip hadiselere de açık olmaları normaldir haliyle. Ticaret hayatının içinde olanların başlarından değişik hikayelerin geçmesi de günlük alışılagelmiş durumlardan sayılabilir zaten. Kimi zaman müşterilerle ateşli pazarlıklar olur bu, kimi zaman ufak tefek anlaşmazlıklar veya tatsızlıklar… Bazen de yerlere yatılacak olaylar dönerde durur bu mekanlarda sabah akşam, eski bir plak gibi.

Biz bunların içinden işin gülmece tarafını alıp, sonuçları çok manalara çekilebilecek komik bir alışveriş vakasına getirelim sözü isterseniz?

* * *

Sakin bir akşamüstü… Böylesi deli zamanlar gelirde hep beni bulur ya? Çoğunlukla kuş ve akvaryum balıklarının satıldığı, bir arkadaşımın dükkanında o anlarda misafirim. Erdoğan, dostluğumuzun uzun yıllara dayandığı kıymetli bir arkadaşım olur. Oturduk hem çay içiyor, hem de sohbet ediyoruz. İçerde ise üç bayandan oluşan küçük bir grupsa alışveriş ediyor. Daha doğrusu henüz bir şey aldıkları yok da, onlar balıklarla dolu akvaryumları inceliyorlar uzun uzun…

Derken, dükkanın kapısı sert ve bir o kadarda hışımla açıldı. Az önce sizlere iyi bir arkadaşımdan bahsediyorken, içeriye biraz sinirli tavırlarla da olsa, bir başka iyi arkadaşım daha girdi. Şahin, beni gördü. Selam verecek, hal hatır soracak sandım ama o daha birkaç adım attı atmadı, birdenbire ağzından sinirli ve telaşlı şu cümle o anda dökülüverdi.

- Beni kuşum öldü!

Biz, o an olan bitene bir şey diyemeden Erdoğan’la birbirimize baktık. O anda bu cümleden biz de etkilenmedik değil hani? Aklımıza muzip şimşekler çaktı birdenbire. Fakat içerde müşteri olarak bulunan bayanlar bizim yaptığımız gibi birbirlerine bakmalarının yanında, başka bir şey daha yaptılar hep birlikte. Bize uğrayan muziplik demek ki onlara daha başka başka uğramış olacak ki, hepsi birden ama aynı anda kahkahayı patlattılar! Böyle gülme, zor görünür cinsinden hem de..

Acaba bu cümleyi ne manada anladılar? Neye yordular bu bilinmez ama gülme ve kendilerini kaybetme halleri biraz uzun sürdü bu bayanların… Şahin zaten çok sinirliyken, düştüğü bu kötü duruma daha da bir sinirlendi. Gururu çok kırıldı. Kuşunun ölümü ile zaten yaralı olan hisleri, manası başka başka yönlere çekilen ama aslında iyi niyetle sarf edilen bir cümleyle hepten rencide oldu. Dükkanda deminki o sessiz ve sakin ortamdan eser kalmadı. Durum kötüleşiyor! Bayanlar, freni boşalmış bir araba gibi kendilerini bir kahkaha seline bıraktılar! Kimi, arada bir midesini tutuyor. Kimi de, o ana kadar hiç duymadığımız yeni türeyen sesler icat ederek, farklı farklı şekillerde gülüyorlar. Şahin bu duruma daha da bir sinirlendi. Henüz başkada bir laf etmiş değil! Nasıl etsin ki? Ettiği tek bir cümle bomba etkisi yarattı zaten!

* * *

Ama o bekledi, bekledi, bekledi… Sabretti. Biz Erdoğan’la az önce içtiğimiz çayları bile unuttuk. Ama iyi ki de unutmuşuz, yoksa bu durumda ağzımızdaki çayları orada pek de tutamayıp, pıskırtırdık zaten! (Bu nasıl bir cümle oldu böyle yaa?) Her neyse, biz Erdoğan’la birbirimize hala hayretler içinde bakmaya devam ediyoruz. Donduk kaldık öylece! Bayanlar nihayet susma eğilimindeler. Az önce, içerdeki hayvanları bile korkutan yüksek desibel ses düzeyi azalmak üzere. Merakla olacakları bekliyoruz. Daha da doğrusu, Şahin’den iyi ya da kötü bir cümle bekliyoruz..

Bizi daha fazla merakta bırakmadı Şahin…

Sanki onu, bir çocuk oyunundan atmışlarda bir daha da geri almayacaklarmış gibi bir hallerle çok küskün, kırgın ve mahcup bir edayla ama kızarak şöyle diyebildi kadınlara;

- Bu kadar neye güldünüz ki?... Zaten ötmüyordu!!!