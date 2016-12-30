  • BIST 77.871
  • Altın 131,465
  • Dolar 3,5240
  • Euro 3,7155
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 5 °C

Sahipsiz hayvanlara yönelik tedavi, kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme için sürekli çalışıyoruz

»
Sahipsiz hayvanlara yönelik tedavi, kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme için sürekli çalışıyoruz
Sahipsiz hayvanlara yönelik tedavi, kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme gibi birçok uygulama gerçekleştiren Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yine örnek bir uygulamayı hayata geçirdi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ilçedeki sahipsiz kedilerin aç ve susuz kalmamaları için hazırladığı korunaklı kedi besleme noktasıyla sahipsiz kedilerin bakımını da yapacak. Hürel Mahallesi Öğretmenler Parkı İçerisinde bulunan veteriner kliniğinin yan tarafında yapılan korunaklı kedi besleme noktasında sürekli mama ve su bulundurulacak. Çelik tellerden inşa edilen kedi besleme noktası soğuk kış aylarında kediler için tam bir korunaklı yuva olacak. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Veteriner hekimlerimiz bu kez doğrudan kedilere yönelik güzel bir uygulama başlattı.

 mamak-belediyesi-kedi-barinagi.JPG

Hedef Mamak çapında uygulamak

Yalnızca kedilerin rahatlıkla girip çıkabileceği şekilde tasarlanan kedi besleme noktasına düzenli olarak su ve mama takviyesi yapılacak. Sağlık İşleri Müdürlüğü uygulamanın başarılı olması durumunda Mamak’ta bir çok noktaya kedi besleme noktası kurmayı hedefliyor. 

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İlçenin siluetini değiştiren dev yatırımların tamamlanarak hizmete girdiği Mamak’ta, geceleri tam bir görsel şölen yaşanıyor10 Aralık 2016 Cumartesi 17:36
  • Sezonda bir türlü istediği çıkışı yakalayamayan Mamak Belediyesi DSİ Basketbol Takımı antrenör değişikliğine gitti10 Aralık 2016 Cumartesi 17:33
  • İlçede kişi başına düşen yeşil alan miktarını her geçen gün artıran Mamak Belediyesi 2016’yı yoğun bir mesai ile geçirdi08 Aralık 2016 Perşembe 19:26
  • Mamak Belediyesi geri dönüşüm ve bilinçlendirme çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor07 Aralık 2016 Çarşamba 13:04
  • Sosyal belediyecilik hizmetleriyle adından söz ettiren Mamak Belediyesi Mamaklıların acılarına ortak olmaya devam ediyor04 Aralık 2016 Pazar 21:49
  • Şehit Polis Fehmi Şahin Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezi’nin açılışı yapıldı02 Aralık 2016 Cuma 13:52
  • 17 bin vatandaş Mamak Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne başvurarak borçlarını yeniden yapılandırdı30 Kasım 2016 Çarşamba 10:11
  • Başkan Akgül'den öğretmelere anlamlı ziyaret25 Kasım 2016 Cuma 13:10
  • Zengin Kütüphane olarak nitelenen yeni nesil Z Kütüphaneler öğrencilere okumayı sevdirecek24 Kasım 2016 Perşembe 10:46
  • 2016 yılı içerisinde Mamak Belediyesi toplam 280 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi20 Kasım 2016 Pazar 16:42
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim