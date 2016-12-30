Sahipsiz hayvanlara yönelik tedavi, kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme için sürekli çalışıyoruz

Sahipsiz hayvanlara yönelik tedavi, kısırlaştırma, aşılama ve sahiplendirme gibi birçok uygulama gerçekleştiren Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü yine örnek bir uygulamayı hayata geçirdi.

Sağlık İşleri Müdürlüğü ilçedeki sahipsiz kedilerin aç ve susuz kalmamaları için hazırladığı korunaklı kedi besleme noktasıyla sahipsiz kedilerin bakımını da yapacak. Hürel Mahallesi Öğretmenler Parkı İçerisinde bulunan veteriner kliniğinin yan tarafında yapılan korunaklı kedi besleme noktasında sürekli mama ve su bulundurulacak. Çelik tellerden inşa edilen kedi besleme noktası soğuk kış aylarında kediler için tam bir korunaklı yuva olacak. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Veteriner hekimlerimiz bu kez doğrudan kedilere yönelik güzel bir uygulama başlattı.

Hedef Mamak çapında uygulamak

Yalnızca kedilerin rahatlıkla girip çıkabileceği şekilde tasarlanan kedi besleme noktasına düzenli olarak su ve mama takviyesi yapılacak. Sağlık İşleri Müdürlüğü uygulamanın başarılı olması durumunda Mamak’ta bir çok noktaya kedi besleme noktası kurmayı hedefliyor.