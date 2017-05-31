Şairlerin Sultanı Necip Fazıl Kısakürek doğumunun 113. Yılında Sincan Lale Konferans Salonu'nda anıldı

Anma programı kapsamında vatandaşlarla buluşan Sunucu-Şair Gökhan Kahraman hayatı ve eserleriyle Necip Fazıl’ı anlattı.

Türk Edebiyatı nın ve düşünce dünyasının büyük isimlerinden, Üstat Necip Fazıl Kısakürek , doğumunun 113. yılında Sincan Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide anıldı. Lale Konferans Salonunda gerçekleşen programda Sunucu- Şair Gökhan Kahraman Sincanlılarla buluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen anma programında Kahraman, Şairlerin Sultanı Necip Fazıl’ın hayatı ve eserleri hakkında çeşitli bilgiler verdi. Kaldırımlar’dan Çile’ye, Sonsuzluk Kervanı’ndan Sakarya Türküsü’ne şiirleri, hayatı ve eserleriyle Necip Fazıl Kısakürek adeta Sincanlılar ile yeniden buluştu.

Necip Fazıl’ın şiirlerini de seslendiren Kahraman “Üstat, Necip Fazıl’ın şiirlerinde müthiş bir görsellik olduğunu, az kelimeyle çok şey anlattığını ifade etti. Kahraman ayrıca Türk edebiyatında Necip Fazıl Kısakürek’in çok önemli bir yeri olduğunu ve Necip Fazıl'ın eserleri ile tanınması gerektiğini ifade etti. Gençlere edebiyatla ilgilenin şiir okuyun diyen Kahraman “Üstat en çok gençleri severdi. Sizler de onu sevin en önemlisi onun eserlerini okuyun ve anlayın Necip Fazıl’ı ancak böyle anlarsınız” diye konuştu.

Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna Büyük Şair’in 79 yıllık hayatı boyunca Türk Edebiyatı için geride ölümsüz eserler bıraktığını hatırlattı. Başkan Tuna “Üstat Necip Fazıl, yirminci yüzyılda düşünce dünyamıza engin dehası, sanatı, aksiyonu ile Türk insanına yol göstermiş büyük bir sanat ve fikir adamıdır. Bize düşen, onun engin fikir, düşünce ve mücadelesini iyi okuyup istifade etmek ve onun yarım bıraktığı binayı tamamlamaktır ” dedi. Başkan Tuna “Gelecek nesillere ilham kaynağı olan Büyük Üstadı rahmetle anıyorum” diyerek sözlerine son verdi.