Sakarya Meydan Muharebesi’nin 96. yıl dönümü

Mustafa Toruntay

Vatan, bayrak sevgisini her şeyin üstünde tutan büyük milletimiz, Türkiye Cumhuriyeti’ne giden yolda kazandığı bu zaferle istikbal mücadelemizin seyrini değiştirmiştir, istiklaline sahip çıkmıştır.

İstiklal mücadelemizin en zor ve kritik döneminde kazandığımız bu büyük zafer, kurtuluşumuzu müjdeleyen bir destandır. 21 gün süren şiddetli çarpışmalar sonucunda elde edilen zaferimiz, milletimizin; vatan, millet ve bayrak sevgisinin ne kadar büyük olduğunun en net göstergesidir.

Mustafa Kemal komutasında canını ortaya koyan ve düşmana bu mübarek toprakları çiğnetmeyen şanlı ordumuz, Kurtuluş Savaşı’nın her safhasında olduğu gibi Sakarya’da da büyük cesaret örneği göstermiştir. ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır; o satıh bütün vatandır' anlayışıyla verilen mücadelenin sonucunda kazanılan bu zafer, bir tesadüf olamayacağı gibi inancın, azmin ve kararlılığın tezahürüdür.

Askeri ve siyasi bakımdan önemli gelişmelere vesile olan büyük zaferimiz sonrası, Meclisimiz tarihi bir karar imza atmış Mustafa Kemal’e ‘Mareşallik’ rütbesi ve ‘Gazilik’ unvanı vermiştir.

Bağımsızlığımızın ve nihai zaferin habercisi olan Sakarya Zaferi, milletimizin en büyük ilham kaynaklarından biridir. O günkü azim ve kararlılık, bugün de aynıdır ve inanıyorum ki bu büyük millette ebedidir. İstiklalimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odakları karşısında azim ve kararlılıkla mücadele eden, birbirine sımsıkı sarılan büyük milletimiz yeni başarılara imza atacak ve ülkemizi hedeflenen muasır medeniyetler seviyesine çıkaracaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle; Sakarya Zaferimizin 96. yılını en kalbi duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum.