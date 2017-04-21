Sakız ağacı güvenli ellerde

Açelya Aşkın / Arkeolog

TEMA Vakfı damla sakızı ağaçlarını korumak amacıyla İzmir’de tesis edilen Sakız Ağacı Klon Parkı’nı Orman Genel Müdürlüğü’ne teslim etti.

TEMA Vakfı’nın, Mondelēz International’ın Falım Markası desteği ve Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle yürüttüğü Sakız Ağacı Klon Parkı Projesi başarıyla tamamlandı. Damla sakızı ağaçlarını gelecek nesillere aktaracak Sakız Ağacı Klon Parkı Projesi'nde 108 adedi erkek, 16 adedi dişi olmak üzere 124 klondan 935 adet fidan klon parkına dikildi. Böylelikle dünyada yalnızca Türkiye’de Çeşme’de ve Yunanistan’da Sakız Adası’nda yetişen damla sakızı ağacının Türkiye topraklarında gelecek nesillere aktarılması güvence altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü teknik heyeti TEMA Vakfı tarafından klon parkında yapılan çalışmaları kontrol ederek sahayı teslim aldı. STK ve kamu iş birliğiyle tesis edilen ilk gen koruma sahası özelliği taşıyan Sakız Ağacı Klon Parkı artık Türkiye'nin orman gen kaynaklarının yönetiminden sorumlu olan Orman Genel Müdürlüğü tarafından yönetilecek.

Klon Parkı tesisi etkili bir gen koruma yöntemi

TEMA Vakfı Orman ve Kırsal Kalkınma Bölüm Başkanı Hikmet Öztürk, bu süreçle ilgili şu bilgileri verdi:

“Sakız Ağacı Klon Parkı Tesisi projemizde TEMA Vakfı olarak sakız ağacının sahip olduğu bütün genetik çeşitliliği güvenli bir alana aktarmak, orada koruma altına almak istedik. Çünkü genetik çeşitlilik değişen çevre koşullarında bir türün varlığını devam ettirmesi için elindeki tek sigortadır. Nesli tehlike altında ve yerinde koruma olanakları kısıtlı olan ağaç türleri için ise en etkili gen koruma yöntemi onları güven altında olacakları bir klon parkına aktarmaktır. Sakız ağaçlarının Çeşme’de artan yapılaşma baskısı nedeniyle sayıları azalmaktaydı ve bu bireyler birbirinden kopuk haldeydi. Klon parkı tesisi ile sakız ağaçları güvenli ve korunan bir alanda bir araya getirilerek nesiller boyunca genlerinin korunması sağlanmış oldu. Sakız Ağacı Klon Parkı özel sektör, STK ve kamu iş birliği ile tesis edilen ve bir koruma alanı olarak tescil edilen ilk gen koruma sahası oldu. Orman ağacı türlerinin doğal gen kaynaklarını yerinde ve doğal alanı dışında yöneten, bu konuda deneyimi, organizasyon ve personel kapasitesi olan Orman Genel Müdürlüğü’ne teslim etmekle Sakız Ağacı Klon Parkı’nın emin ellerde olmasının mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Sakız ağacı güven altında

Mondelez International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz “Bu projede sakız ağaçlarının sahip olduğu genetik çeşitliliğin koruma altına alınarak doğru bir ekonomik modele yönlendirilmesini ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanmasını hedefledik. Sakız Ağacı Klon Parkı’nın tesisi ile sadece sakız sektöründe değil, kimya ve tıp alanında da Türkiye’de hammadde olarak kullanılabilecek sürdürülebilir bir ekonomik modelin Türkiye’de başlatılmasını sağlayacak bir alt yapı oluşturuldu. Sakız ağacının anavatanı Çeşme’de tesis edilen klon parkında koruma altına alınması bizim için büyük mutluluk oldu. Şimdi ikinci mutluluğumuzu yaşıyoruz. Çünkü; Sakız Ağacı Klon Parkı’nın Orman Genel Müdürlüğü’nce yönetilecek olması ile sürdürülebilirliğinin sağlanacağına inancımız tamdır” dedi.