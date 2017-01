SALON KAÇIRILMAMASI GEREKEN KONSERLERİ İLE 11 OCAK’TA DİNLEYİCİ İLE BULUŞUYOR

Enstrümanlarına tutkun Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan’ı bir araya gelerek oluşturdukları projesi Taksim Trio kendi adlarını taşıyan ilk albümlerini 2007’de yayımlandı.

Klarnet, bağlama ve kanunun sıradışı birlikteliği Taksim Trio ile sahnede/

11, 12 Ocak Çarşamba & Perşembe, 21.30

Enstrümanlarına tutkun Hüsnü Şenlendirici, İsmail Tunçbilek ve Aytaç Doğan’ı bir araya gelerek oluşturdukları projesi Taksim Trio kendi adlarını taşıyan ilk albümlerini 2007’de yayımlandı. Aynı sene, dünya müziğinin en önemli fuarı WOMEX’te dakikalarca ayakta alkışlandılar. 2008 senesinde Londra Caz Festivali kapsamında Queen Elizabeth Hall sahnesine çıkan grup, 2013’te yayımlanan ikinci albümlerinde özgün bestelerin yanı sıra Orhan Gencebay, Zülfü Livaneli ve Şükrü Tunar’ın parçalarına yer verdiler. Üçüncü albüm ‘Ahi’ ise 2016’da yayımlandı. Salon’da verdikleri bütün konserleri dolup taşan grup, müzikal zenginlikleriyle dünya müziğinde son yılların en dikkat çekici gruplarından biri sayılıyor. Klarnet, bağlama ve kanunun sıradışı birlikteliğini sahneye taşıyan Taksim Trio konserinin biletleri masa 50 TL, ayakta (tam) 40 TL, öğrenci 30 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Korhan Futacı ve Kara Orkestra ile İstanbul’un kaosuna ve deliliğine müzikal bir bakış/

13 Ocak Cuma, 22.00

Söz yazarı, besteci, saksofonist Korhan Futacı, Tamburada'nın 'Fantastik' albümündeki söz, besteleri ve saksofon performansı ile tanındı. Dandadadan'ın 'Sen Bana Birini Android' albümü ile dinleyici kitlesini genişletti. Berlin, Antwerp, İstanbul, Akbank, Alanya ve Afyon caz festivallerinde sahne alan Futacı, pek çok uluslararası sanatçıyla aynı sahneyi paylaştı. Korhan Futacı ve Kara Orkestra, sahip oldukları zengin orkestral dokuyu yaratırken yeni müzikal ufukların oluşmasında öncü oluyor. Grubun, İstanbul'un kaosu ve deliliğin müzikal hikâyesini Salon’da dinleyici ile bulacağı konserin biletleri ayakta (tam) 35 TL, öğrenci 25 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Saykedelik müziğin eski, yeni ve çığır açan örnekleriyle BaBa ZuLa Salon’un konuğu/

14 Ocak Cumartesi, 22.30

Yerli saykedelik müzik grubu BaBa ZuLa’nın hikayesi, Derviş Zaim’in Tabutta Rövaşata adlı sinema filmi için stüdyoya girmesiyle başladı. Zen olarak başlayan proje, ismiyle müsemma, medidatif, maksimalist ve doğaçlama odaklı bir müzik yapıyordu. Konuk müzisyenler, elektronik öğelerle sentezlenmiş Türk Halk Müziği, grubu kitlelerin gözünde ilahlaştırdı. Dünya çapında festivallerde sahne alan BaBa ZuLa, Türkiye’de bugün geniş bir hayran kitlesine sahip saykedelik müziği bütün dünyaya tanıtmayı başardı. Şimdi ise Salon’daki hayranlarını selamlamaya geliyorlar. Konserin biletleri ayakta (tam) 40 TL, öğrenci 30 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Güçlü bas ve vokallerin hakim olduğu yepyeni bir proje: Songs From a Breeze/

17 Ocak Salı, 21.30

Caz vokalisti Deniz Taşar ve bas gitarist Şentürk Öztaş’ın projesi Songs From A Breeze, bir prova stüdyosunda tanıştıkları günden beri beraber müzik yapıyorlar. Yer aldıkları farklı projelerden ve hikâyelerinden esinlenerek ürettikleri özgün müziklerini, ’Chapter One’ adını taşıyan abümleri ile somutlaştıran Songs From A Breeze, şimdilik bu taze projenin profesyonel döneminin sadece bir başlangıcı olduğunu müjdeliyor. Güçlü bas ve vokallerin, minimal ve samimi bir tavırla bir araya geldiği Songs From A Breeze konserin biletleri oturmalı (numarasız) 35 TL, öğrenci 25 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Kuzeyden esinlenen folk-pop melodileri ile Moddi iki gece üst üste Salon’da/

18, 19 Ocak Çarşamba & Perşembe, 21.30

Norveçli folk-pop müzisyeni Moddi, Valgeir Sigurdsson prodüktörlüğünde kaydettiği ilk albümü 'Floriography' (2010) ile Norveç Grammy Ödülleri'nde iki kategoride aday gösterildi. Avrupa'nın önemli festivallerinde sahne alan Moddi, 2010'da Angus & Julia Stone ile ekibin Avrupa turnesine katıldı. İkinci albümü 'Set The House on Fire', Mart 2013'te, üçüncü albümü ‘Kæm va du?’ ise sadece altı ay sonra yayımlandı. Üç albümü de Pitchfork ve Q gibi müzik dünyasının saygı duyulan yayınlarında sayısız övgüye mazhar oldu. Moddi, hayat dolu, akustik folk-pop melodilerinin yankılanacapı konseriyle Salon’da hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Konserin biletleri masa 50 TL, ayakta (tam) 40 TL, öğrenci 30 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

