SALON’UN KONUKLARI NAİF VOKALLERİYLE LARA Dİ LARA VE SYNTHPOP’UN USTA İSİMLERİ JAKUZİ

123’ün vokalisti olarak tanınan Dilara Sakpınar’ın solo projesi Lara Di Lara, müzikle ailesindeki Ender Sakpınar, İlhan Erşahin gibi önemli isimler sayesinde tanıştı...

Lara Di Lara zarif vokalleriyle yeni hikayeler anlatmak için Salon’a geliyor/

20 Ocak Cuma, 22.00

123’ün vokalisti olarak tanınan Dilara Sakpınar’ın solo projesi Lara Di Lara, müzikle ailesindeki Ender Sakpınar, İlhan Erşahin gibi önemli isimler sayesinde tanıştı. Elektronik indie müzik grubu 123 ile müzik kariyerine başlayan Dilara Sakpınar, bu grupla üç albüm yayımladı. 123’le zaman zaman verdikleri konserlerin yanı sıra kendi müziğini yapmak ve solo işlerini yayımlamak için 2014’ten bu yana Lara Di Lara olarak performanslar gerçekleştiren Sakpınar, solo yayımladığı ilk albüm “Oraya Doğru”nun ardından Ocak ayında hayranlarıyla paylaşacağı ikinci albümü “Hazineler İçindesin”in ilk konseriyle kendini en iyi hissettiği Salon sahnesinde. Dilara Sakpınar’ın zarif vokalleriyle yeni hikâyeler anlatacağı konserinin biletleri ayakta (tam) 35 TL, öğrenci 25 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

80’lerin synth dolu melodilerini hatırlatan parçaları ile Jakuzi sahnede/

21 Ocak Cumartesi, 22.30

Türkiye’nin sayılı darkwave, synthpop gruplarından Jakuzi, Kutay Soyocak ve Taner Yücel tarafından kuruldu. Yayımladıkları “Koca Bir Saçmalık” klipleri ile İstanbul müzik sahnesini yerle yeksan eden Jakuzi, 80’lere atıfta bulunan synthesizer’ları ve Kutay Soyocak’ın John Maus, Ian Curtis, Özdemir Erdoğan ve hatta Müslüm Gürses’in kesişim kümesinde yer alan vokalleriyle sahne alıyor. İlk albümleri “Fantezi Müzik”i, Domuz Records üzerinden yayımlayan grup, sezon açılışında Salon’da verdikleri konserlerin ardından kaçıranlar için muazzam sahne performanslarıyla tekrar Salon’a konuk oluyor. Konserin biletleri ayakta (tam) 40 TL, öğrenci 30 TL olmak üzere olmak üzere Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

Bilet Bilgileri

Etkinliklerin biletleri, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

(İKSV ana gişesi Pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.)

Öğrenci biletleri ana gişe İKSV'den temin edilebilir, etkinlik kapasitesi el verdiği sürece öğrenciler sınırsız sayıda indirimli bilet satın alabilirler.

Salon etkinliklerinde Vodafone Red ve Vodafone FreeZone üyelerine bir bilet alana ikinci bilet hediye.

Lale Kart sahipleri %25’e varan indirimlerden yararlanabilirler. Ayrıca Lale Kart’ın en genç kategorisi Mavi Lale Kart ile siz de İKSV'yi destekleyebilir, tüm Salon İKSV etkinliklerinde %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Mavi Lale Kart yalnızca 50 TL. Ayrıntılı bilgi için: lalekart.org

Salon İKSV’de bu sezon da %100 Müzik konseptinde düzenlenecek konserler ile Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleşecek Garanti Caz Yeşili konserleri de izleyicilerle buluşacak.

MasterCard da Paha Biçilemez İstanbul programı kapsamında Salon etkinliklerine katkıda bulunuyor.

Salon, takipçileri için BiTaksi işbirliğiyle dönüş yolunu kolaylaştırıyor. Konserler sonrasında taksi kullanmak isteyen takipçiler kredi kartı ödemelerinde 20TL değerindeki BiTaksi kuponu alabilecekler.