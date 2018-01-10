SALT Araştırma Fonları 2018 başvuruları başladı

İrem Subaşı / Editör

SALT tarafından başlatıldığı 2013’ten bugüne 36 araştırma projesini destekleyen SALT Araştırma Fonları’nın 2018 başvuruları açıldı. SALT Araştırma Fonları, Türkiye’de sosyal ve ekonomik tarih ile 1950’ler sonrasında mimarlık, tasarım ve sanat alanlarında özgün belge edinimi ve araştırmayı hedefleyen projelere destek verir. Bu çerçevede kurumun bünyesinde var olan veya süreçlendirilen arşiv ve araştırmalara yönelik başvurulara öncelik tanır. Projelerin çeşitli çıktıları, her yıl Aralık ayında kamuya açık olarak paylaşılır.

2018’de altı araştırma projesine 10.000 TL değerinde, toplam 60.000 TL’lik fon verilecektir. Fonlardan ikisi sosyal ve ekonomik tarih, ikisi mimarlık ve tasarım, ikisi ise sanat konulu araştırmalara yöneliktir.

Başvurular iki aşamalıdır. 19 Şubat Pazartesi saat 18.00’e kadar yapılacak ön başvurular sonucunda konu, dönem ve araştırma alanının uygunluğu belirlenecektir. Araştırma projesinin ön kabulü durumunda, son başvuru tarihi 19 Mart Pazartesi saat 18.00’dir. Sonuçlar 20 Nisan Cuma günü duyurulacaktır.

Seçici Kurul, Prof. Dr. Elvan Altan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi), Doç. Dr. Ahu Antmen (Marmara Üniversitesi), Vasıf Kortun, Prof. Dr. Nadir Özbek (Boğaziçi Üniversitesi), Lorans Tanatar Baruh’tan (SALT Araştırma ve Programlar) oluşmaktadır.

Sosyal ve ekonomik tarih araştırmaları

Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyılı ve/veya 20. yüzyıl Türkiye’sinin sosyal ve ekonomik tarihine ilişkin özgün araştırmalar ile SALT Araştırma bünyesindeki belgelerin kullanımıyla hazırlanan çalışmalara açıktır.

Mimarlık ve tasarım araştırmaları

Türkiye’de 1950’ler sonrasında basılı kaynakların dışında kalan konulara ilişkin araştırmalara ve/veya mevcut kaynaklara özgün yaklaşımlar sunan yeni çalışmalara açıktır. Tasarım nesnelerinden yapılı çevrede geniş coğrafyalara kadar her türlü ölçek konu olarak seçilebilir.

Sanat araştırmaları

20. yüzyılın ikinci yarısından bugüne bölgesel ve enternasyonal çerçeve ve ilişkiler içerisinde yerel sanat tarihleri yazımlarına, basılı veya bilinir kaynakların ötesinde özgün materyallerin araştırmasına açıktır.

Ön başvuru yapmak için tıklayın.