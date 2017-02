SALT Galata’da performans Konjo feat. Alper Maral

Açelya Aşkın / Arkeolog

Doğaçlama performans projesi Konjo, besteci ve müzikolog Alper Maral ile SALT Galata’daki üçüncü performansını Uzun Perşembe kapsamında gerçekleştirecek.

Müzik Hayvanı etiketiyle yayımlanan Konjo feat. Alper Maral // Konjo feat. Serdar Ateşer ikili albümünün lansmanı niteliğindeki performans, SALT Galata yapısında “o an”a odaklı akustik bir doğaçlama şeklinde gerçekleştirilecek. Uzun Perşembe kapsamındaki programda, doğaçlama performans projesi Konjo’ya besteci ve müzikolog Alper Maral eşlik edecek.

Konjo çeşitli türlerde ve gruplardaki deneyimlerini bir doğaçlama projesinde bir araya getiren Şevket Akıncı, Orçun Baştürk ve Sumru Ağıryürüyen’den oluşuyor. Grup, öncü müzik akımlarıyla gelenekselin kesişim düzleminde, Orta Asya ezgilerinden blues’a, spoken word ve krautrock’tan makamsal tınılara uzanan performanslar yapıyor.

Alper Maral çoğunlukla dramatik kurgusu olan ve “kültür içinde müzik-müzik içinde kültür” ilişkisinden hareket eden elektroakustik ağırlıklı oda müziği yapıtları, tiyatro ve film müzikleriyle tanınıyor.

Performance at SALT Galata Konjo feat. Alper Maral

Improvisational performance project Konjo’s third performance with composer and musicologist Alper Maral at SALT Galata will take place as part of Long Thursday.

Coinciding with the launch of the double album, Konjo feat. Alper Maral // Konjo feat. Serdar Ateşer by Müzik Hayvanı, improvisational performance project Konjo will realize an “in the moment” acoustic improvisation at SALT Galata. Accompanied by composer and musicologist Alper Maral, the program will take place as part of Long Thursday.

Konjo trio is formed by Şevket Akıncı, Orçun Baştürk and Sumru Ağıryürüyen, bringing their experience in contrasting musical genres and years of experimentation with various styles and forms to the project. These musicians generate improvised compositions which evolve from the intersection points of many traditions of music – from Central Asian melodies to blues, from spoken word and krautrock to the nuances of modal (maqam) music.

Alper Maral is known for his predominantly electroacoustic chamber music compositions, and theater and film soundtracks, which usually have a dramaturgic arc and originate from the relational understanding of “culture within music - music within culture.”

Image Orçun Baştürk

Long Thursday at SALT

SALT Galata and SALT Ulus are open until 22.00 on February 23.

SALT Galata

Floor 3

Exhibition: 300 Issues / 27 Years / 1 Magazine / Arredamento (Dekorasyon+Mimarlık)

Floor 1

20.00

Performance: Konjo feat. Alper Maral

SALT Research open until 20.00.

SALT Ulus

19.00

We’re just getting by screening: Güeros (2014)

Director: Alonso Ruizpalacios

90 minutes

Spanish; Turkish and English subtitles

Image Still from Güeros (2014) ©Mundial Films