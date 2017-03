SALT’IN TEK VE ÇOK SERGİSİ ANKARA’DA

İrem Subaşı / İllüzyonist

1955’ten 1995’e Türkiye’de üretim ortamını 1980’lerde dolaşımda olan nesneler aracılığıyla inceleyen Tek ve Çok sergisi, SALT Galata’daki ilk sunumun ardından genişletilen içeriğiyle Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde açıldı.

2 Mart-4 Nisan Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ankara

SALT, 1980’ler Türkiye’sine dair uzun soluklu araştırmalarının bir çıktısı niteliğindeki Tek ve Çok sergisini, İstanbul’dan sonra başkentte incelemeye açıyor. 2016 sonbaharında SALT Galata’da düzenlenen sergi, Çankaya Belediyesi’nin iş birliğiyle Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM), genişletilen bir içerikle sunuluyor.

Eşyanın üretimi ve dolaşımına yönelik, araştırma temelli bir sergi olan Tek ve Çok, Türkiye’de 1955-95 dönemini, adım adım gerçekleştirilen sanayileşme ve uzantısındaki tasfiyenin meydana getirdiği nesneler aracılığıyla ele alır. Endüstri ürünlerinin ilk kez geniş bir alıcı kitlesiyle buluştuğu 80’lerde dolaşımda olan nesnelerden derlenen seçki, dönemin üretim ortamını bağımsız hikâyelerle inceler.

Türkiye’de 80’lerin ortasında karma ekonomiden serbest ekonomiye geçilmesiyle üreticiler, devletin kota sistemine tabi olmaksızın dövizle alışveriş hakkına sahip oldu. Ekonomideki bu yenilik, özel sektörde 50’lerde ivme kazanan sanayileşmenin altyapısını tamamlar nitelikteydi. Devlet, yerli sanayinin yabancı müşteriye hizmet sağlayacağı ve uluslararası rekabete dâhil olacağı bir planı devreye sokmuştu. Beraberinde büyümeyi getiren çıkış, günlük hayata, sürekli artan bir ürün yelpazesiyle tercüme edildi ve ülkenin büyücek şehirlerinde öbeklenen, görünüşte ve maddede küresel bir Türkiye yarattı.

Hızlı geçiş sürecinin kilit noktaları büyücek şehirlerdi; el ve makine işleri, yerel ve küresel markalar, lüks ve mütevazı hayat tarzları eş zamanlı olarak bir aradaydı. Üstelik, gelişen iletişim imkânları sayesinde uluslararası olan hakkında izlenim edinmek işten değildi. Anında yayılan bolluk ve refah görüntüleri, kısa vadede hayat tarzında terfi vaadine evrildi. Vaadin olanaklara dönüştürülmesi çok çeşitli biçimlerde gerçekleşse de, döneme dair çalışma ve anlatımlar genellikle toplumsal bir ikiliğe dayandırıldı.

Tek ve Çok, söz konusu tarihi, toplumun erişimine açık maddi kültürün izinde araştırır. Otomotiv, beyaz eşya, mobilya, oyuncak, kırtasiye, giyim, tekstil, gıda, züccaciye ve temizlik endüstrilerinden nesne ve hikâyeleri bir araya getiren sergi, döneme ilişkin bilginin yenilenmesi ve çeşitlenmesini amaçlar. Ayrıca, biricik olana yönelik taze bir merakın filizlendiği sanat ve moda ortamından alıntılarla bu yeni dalgalanmanın kültür ekonomisindeki etkilerini örneklendirir. ÇSM sunumu için, 1990’da Ankara ve İstanbul’da düzenlenmiş olan Büyük Sergi 2’den seçilen, Nur Koçak’ın Vitrinler III ve Vitrinler IV (1990) işleri, endüstriyel ile biricik’in buluştuğu bir durum yaratır. Bedri Baykam’ın This has been done before (1987) işiyse, dönemin modern sanat tartışmalarında, yaratıcılığın yalnızca Batı kaynaklı olabileceği anlayışına karşı bir eleştiri niteliğindedir.

Tek ve Çok sergisinin araştırma ve anlatımı, özgün kopyalar kavramı etrafında yapılandırıldı. Alışıldık beklenti, bir öncekinin fikrini geliştirmek yerine dâhiyane buluşlar yapmak yönündedir. Sergi, bu refleksten sıyrılarak Türkiye’deki üretim tarihine başka bir açıdan bakmayı önerir. Montaj sanayisinin ilk yıllarından telifsiz taklitlerin cirit attığı günümüze, kopya olarak damgalananlar ekonomik ve entelektüel açılardan zan altındadır. Tek ve Çok, kullanıcıları eşyayı başlı başına değerlendirmeye, koşullara özgü icatları teşhis etmeye ve hiçbir yeniliğin öncülsüz olmadığı dünyamızda bir öğrenme tavrı olarak kopyayı incelemeye davet eder.

Tek ve Çok süresince, serginin araştırdığı konuların kamuya açık katılımla tartışılabileceği birer konuşma ve atölye ile gösterimler ve sergi turlarından oluşan bir dizi program gerçekleştirilecek. Sergi mekânında yer alan ve ev içi ürün çizimlerini içeren masa, izleyicilere kendi özgün kopyalarını üretme imkânı sunacak. SALT Galata sunumu kapsamındaki “Çoklukta Tekillik” atölyesinde katılımcı öğrenci ve akademisyenlerce yürütülen dönem araştırmasıysa, Ankara’da yapılacak yeni bir atölye çalışmasıyla geliştirilecek.

Tek ve Çok sergi içeriği, iş birlikçi kurumlar, profesyoneller, danışmanlar, akademisyenler ve öğrencilerin zengin katkılarıyla bir araya getirilmiştir.

Araştırma ekibi

Meriç Öner, Dilek Himam, İlhan Ozan, Cem Kaya, Ayşe Coşkun Orlandi, Asya Ece Uzmay, Emirhan Altuner, Merve Dokumacı, Özüm Yelkencioğlu.

Katkıda bulunanlar

Ahmet Altekin, Atilla Argat, Hraç Aslanyan, Yahşi Baraz, Davut Beresi, Muzaffer Evci, Başak Gürsoy, Ali İhsan İlkbahar, Fatoş İnhan, Hüsnü Karagözoğlu, Sami Kariyo, Yıldırım Kaymal, Aytaç Kot, Jan Nahum, Suphi Öztaş, Adil Öztoprak, Baron von Plastik, Nalan Sakızlı, Hasan Subaşı, Arman Suciyan, Turgay Yıldız, Mustafa Kerem Yüksel.

Adel, Arçelik, Bingo, Dalin, Evyap, Fatoş Oyuncakları, Ford Otosan, Gorbon Seramik, Hotiç, İGS, İnci Deri, İstanbul Oyuncak Müzesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Jumbo, Kelebek, Migros, Mudo, Oyak-Renault, Paşabahçe, Penti, Pınar, SEK, Selpak, TAMEK, Tofaş, Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi, Ülker, Vakko.

Bu sergi, SALT’ın üyesi olduğu Avrupa müzeler konfederasyonu L’Internationale’nin beş yıllık The Uses of Art – The Legacy of 1848 and 1989 [Sanat Kullanımları – 1848 ve 1989’un Mirası] programı kapsamında gerçekleştirilmektedir.

SALT’S ONE AND THE MANY EXHIBITION IN ANKARA

Investigating the environment of production in Turkey between 1955 and 1995 through a selection of artifacts circulating in the 1980s, One and the Many opens at Çankaya Municipality Contemporary Arts Center with expanded content, following its initial presentation at SALT Galata.

March 2-April 4 Çankaya Municipality Contemporary Arts Center, Ankara

An outcome of SALT’s long-term research on Turkey in 1980s, the exhibition One and the Many opens with expanded content at Contemporary Arts Center (ÇSM) in Ankara in collaboration with Çankaya Municipality, following its initial presentation at SALT Galata in Istanbul.

One and the Many is a research-based exhibition that looks into the production and distribution of things. It tackles the period 1955-95 in Turkey, by following the material results of gradual industrialization as well as its contingent infrastructural disposals. The exhibition frames the topic primarily via the stories of selected artifacts common to the 80s, a period when industrial products met a voluminous consumer market for the first time.

Following a shift in the mid-80s from a mixed to a liberal economy, for the first time ever producers in Turkey could trade in foreign currencies without ultimate supervision by the state. This economic novelty complemented the infrastructure of industrialization, which had been championed since the 50s by the private sector. It allowed the state to create a plan to develop local industries with the aim of providing for foreign customers and competing internationally. The booming economy translated itself into a variety of goods, forming a visibly and materially globalized Turkey, clustered in the country’s larger cities.

Turkey’s urban centers became the key places of transition, providing simultaneously, hand and machine made, local and global brands, comfortable and provident lifestyle choices. Due to the growing accessibility of global communication networks, international influences of the time were readily present. The immediate images of abundance and prosperity soon hatched into promises of upgraded lifestyles. Although this was interpreted as offering a plurality of opportunities, it was in fact more specifically understood as an expression of dichotomies in social status. Defining studies and commentaries of the period have extensively dealt with this phenomenon.

One and the Many traces a timeline through the period’s material culture, setting it in relation to how it was made accessible to the public gaze. By bringing together artifacts and stories from a wide variety of industries — including automotive, white goods, furniture, toy, stationery, pret-a-porter, textile, food and beverage, tableware, cutlery, and hygiene — the exhibition informs consumers of less known narratives and allows them to add information that will expand the research. It also bridges the period’s ripple effects on cultural economy by additionally introducing less common scenes from the practices of contemporary art and fashion: moments that expose the nurturing of a particular fascination with the concept of unique products. Specially selected from the Great Exhibition 2 in Ankara and Istanbul, 1990, for the ÇSM presentation, Nur Koçak’s works Vitrinler III and Vitrinler IV (1990) blend the industrial with an air of uniqueness. Bedri Baykam’s work titled This has been done before (1987), on the other hand, constitutes a criticism of the perception that creativity could only have origins in the West, a prolific topic in modern art debates of the period.

The research and narrative of One and the Many are structured around the notion of genuine copies. Questioning our standard expectation of ingenuity versus the opportunity of building atop each other’s ideas, the exhibition suggests a fresh perspective on the history of production in Turkey. From the early-day assembly industry, to today’s abundant copyright infringing replicas, copies have been scrutinized from both economic and intellectual viewpoints. One and the Many invites users to value things per se, recognize the ingenuity prompted by circumstances and appreciate copying as a method of learning.

A series of public programs including a talk and a workshop, as well as film screenings and exhibition tours, will take place during the exhibition. The audience is also invited to produce their own genuine copies on the central copy-table, which features drawings of domestic products from the period. The research conducted by participating students and academics in “One and the Many Workshop” at SALT Galata will be expanded with a new workshop in Ankara.

One and the Many was produced with rich contributions from collaborating industries, professionals, consultants, academics and students who provided various ideas, content and narrations.

Research team

Meriç Öner, Dilek Himam, İlhan Ozan, Cem Kaya, Ayşe Coşkun Orlandi, Asya Ece Uzmay, Emirhan Altuner, Merve Dokumacı, Özüm Yelkencioğlu.

Contributors

Ahmet Altekin, Atilla Argat, Hraç Aslanyan, Yahşi Baraz, Davut Beresi, Muzaffer Evci, Başak Gürsoy, Ali İhsan İlkbahar, Fatoş İnhan, Hüsnü Karagözoğlu, Sami Kariyo, Yıldırım Kaymal, Aytaç Kot, Jan Nahum, Suphi Öztaş, Adil Öztoprak, Baron von Plastik, Nalan Sakızlı, Hasan Subaşı, Arman Suciyan, Turgay Yıldız, Mustafa Kerem Yüksel.

Adel; Arçelik; Bingo; Dalin; Evyap; Fatoş Toys; Ford Otosan; Gorbon Tiles; Hotiç; İGS; İnci Deri; Istanbul Toy Museum; Izmir University of Economics, Faculty of Fine Arts and Design; Jumbo; Kelebek; Migros; Mudo; Oyak-Renault; Paşabahçe; Penti; Pınar; SEK; Selpak; TAMEK; Tofaş; Tofaş Bursa Anatolian Cars and Carriages Museum; Ülker; Vakko.

This exhibition is part of the five-year program The Uses of Art – The Legacy of 1848 and 1989, organized by L’Internationale.