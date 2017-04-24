Sanal ortamlarda yer alan ikinci el otomobil fiyatlarındaki artış gerçeği yansıtmamakta

İlkay Kalkan

Sanal ortamlarda yer alan ikinci el otomobil fiyatlarındaki artışın gerçeği yansıtmadığını, piyasa fiyatlarının en iyi galerilerden öğrenilebileceğini belirterek, otomobil almayı düşünen vatandaşlara hem gerçek piyasa fiyatlarını görmek hem de her türlü sahtekarlığın beşiği olan sanal sahtekarlıklardan kurtulmak için oto galericilerine gitme önerisinde bulunuyorum.

“Geçen yılın aynı dönemine göre gerek sıfır araç alımlarındaki ÖTV düzenlemesi gerekse de dövizdeki yükseliş sebebi ile ikinci el araçlarda da ciddi oranlarda bir artış oluştu. Lakin internet ortamındaki rakamlar bu artışın çok çok üstünde. Bu rakamlar afaki rakamlar olup gerçeği yansıtmamakta. İkinci el araç almayı düşünüp internet ortamında inceleme yapan vatandaşlar fiyatları görünce araç almaktan vazgeçebiliyorlar. Gerçek rakamları öğrenmek isteyen vatandaşlar galerilere gelerek bu rakamları öğrenebilirler. Sanal ortamda karşılaştığınız rakam ile galeri de karşılaştığınız rakam arasındaki fark herkesi şaşırtabilecek bir oranda.

-Afaki fiyatlardan hem satıcı hem alıcı zarar görüyor-

Birçok vatandaş aracını satmak için değil ya tutarsa mantığı ile internet siteleri üzerinden satışa koyarak adeta ağına düşecek alıcı bekleme yöntemini kullanıyor. Satmak maksatlı değil yüksek kar amaçlı bu uygulama piyasa fiyatlarının da çok yükseldiği izlenimini yaratıyor. O fiyatları gören satıcılarda muadil araçlarını aynı fiyat üzerinden satmak için harekete geçiyor fakat olan sonuçta sadece zaman kaybı oluyor. Çünkü o fiyatlar satıcıyı boşuna bekletmenin yanı sıra alıcıya da caydırıcı bir özellik sergiliyor. Bu durumda araç satışlarında önemli düşüşler oluşturup pazarı daraltıyor.

-Gerçek fiyatlar Galerilerde-

Geçen yıla göre fiyatlarda artış olsa da sanal ortamdaki artış insanları tamamen yanlış yönlendiriyor. İnternette yapılan farazi artışlarda reel piyasayı etkiliyor. Lakin amacı ya tutarsa olmayan galerici esnafı uygun fiyatlara satış yaparak elindeki aracı çıkarıp onun yerine satış listesine yeni araçlar ekleme peşinde olduğu için afaki fiyatlar üzerinden satış yapma sevdalısı değildir. İkinci el satışı yapan galerici güven duygusunu kaybetmemek, uzun dönemlik müşteriler elde etmek peşindedir. Güven duygusu paralelinde oluşan sürüm galerici esnafının kazancına yetecektir. Bu sebeplerden ötürü sanal ortam alışverişi yerine yeri belli galerici esnafına yapılacak ziyaretler piyasa ile ilgili daha net ve daha doğru bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır.

-İkinci el piyasasına ilgi arttı-

Dolar ve Euro’daki artış sıfır araç satışlarının da hızla artmasını sağlayarak en düşük sekmedeki araçların bile çok yüksek bedeller üzerinden satılmasına sebep oluşturdu. Bu durum sıfır araç satışlarında önemli bir düşüşe sebep olmasının yanı sıra alıcının aynı fiyata çok daha yüksek sekmede ve donanımlı bir araç alabilecek olmasından dolayı ikinci ele dönmesine de sebep oluşturdu. Bu durum ikinci el fiyatlarında da küçük bir yükselmeye sebep oluştursa da vatandaşın ilgisinin ikinci el üzerinde yoğunlaşmasına engel oluşturmadı.

-Dolandırıcılıklara karşı dikkatli olun-

İkinci el üzerinde oluşan bu ilgi her zaman olduğu gibi bu işi kullanmak isteyen sahtekarlara da davetiye çıkardı. Buradan ikinci el araç almayı düşünen vatandaşlarımızı bir kere daha uyarmak istiyorum. İnternetten yapılan araç alışverişleri öncesi vatandaşları kesinlikle kapora göndermemeli. Çünkü verilen hesap numaralarının dolandırıcılara ait olduğu pek çok kez ispatlandı. İnternette aracı görün, beğenin, fakat kesinlikle kapora göndermeyin. Aracı bizzat görerek, inceleyip inceleterek alın. İnternet ortamı adeta sahtekârların cirit attığı bir mecraya döndü. Araç satarken de motor ve şasi numaralarını vermeyin. Bu numaralar üzerinden de birçok dolandırıcılık olayı gerçekleştiriliyor. Tedbirli olmakta fayda var.

- Güven esnafın en büyük sermayesidir-