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Sanatçı Ebru Ceylan’ın “Konuşan Resimler” sergisi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sergileniyor

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Sanatçı Ebru Ceylan’ın “Konuşan Resimler” sergisi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde sergileniyor
Türk edebiyatının ünlü isimlerinin portrelerinden oluşan “Konuşan Resimler” sergisinde tablolara eşlik eden hikayeler ünlü oyuncuların seslerinden dinleniyor.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin ev sahipliği yaptığı Sanatçı Ebru Ceylan’ın “Konuşan Resimler” sergisi, 14 Mayıs’a kadar görülebilecek.

 

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ahmed Arif’ten Yaşar Kemal’e; Neyzen Tevfik’ten Edip Cansever’e Türk edebiyatının ünlü isimlerinden oluşan yağlıboya tabloları sanatseverlerle buluşturdu.

52 eserin yer aldığı “Konuşan Resimler” başlıklı sergide, Türkiye’nin ünlü oyuncuları ve seslendirme sanatçılarının okuduğu hikayeler, şiirler de tablolara eşlik ediyor. Kulaklıkla dinlenen hikayeler, tabloda yer alan sanatçının biyografisini de içeriyor.

Sanatçı Ebru Ceylan’ın konseptini oyuncu Selen Öztürk ile birlikte oluşturduğu sergi, Cumhuriyet döneminin beş farklı akımından edebiyatçıların hayatlarını, kırılma noktalarını, hayallerini ve aşklarını gün yüzüne çıkartıyor.

 

“FARKLI FİKİRLER AYNI MASADA”

Farklı fikirlerin bir masada toplanabildiğini göstermek istediğini vurgulayan Ceylan, “Bugün feyz alınması gereken bir geçmişimiz var. Farklı dünya görüşünden insanlar edebiyatımızda, sanatımızda, tarihimizde bir araya gelebildi. Bunu yeniden hatırlatmak istedim” dedi.

Cem Davran’dan Erkan Can’a; Oktay Kaynarca’dan Sevinç Erbulak’a pek çok sanatçının seslendirdiği metinleri de kendisinin kaleme aldığını belirten Ceylan, bununla plastik sanatlarla edebiyatı birleştirmeyi amaçladığını belirtti.

Sergi, 14 Mayıs’a kadar görülebilecek. 

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