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Sanatçı Mahmut Tuncer, Pursaklar Belediyesi Tebessüm Sinemasını ziyaret ederek öğrenci ve velilerle bir araya geldi

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Sanatçı Mahmut Tuncer, Pursaklar Belediyesi Tebessüm Sinemasını ziyaret ederek öğrenci ve velilerle bir araya geldi
Pursaklar’a özel ziyarette bulunan Ses Sanatçısı Mahmut Tuncer, Pursaklar Belediyesi Tevfik İleri Kültür Merkezinde bulunan Tebessüm Sinemasını ziyaret etti.

Ziyarette Sanatçı Tuncer’e Pursaklar Belediye Başkan Yardımcısı Nedim Erçetin de eşlik etti. Ankara’da belediye bünyesinde ilk defa Pursaklar Belediyesi tarafından hayata geçirilen Tebessüm Sineması hakkında Mahmut Tuncer’i bilgilendiren Nedim Erçetin, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin’in eğitim, kültür, sanat ve spora çok önem verdiğini ifade etti. Sinema salonunu gezen Mahmut Tuncer ise öğrenci ve velilerden yoğun ilgi gördü.

Hayranlarıyla hatıra fotoğrafı da çektiren sanatçı Mahmut Tuncer “Belediye Başkanımıza bu güzel hizmet için teşekkür ediyorum. Pursaklar tebessüm ettiriyor, huzur veriyor” dedi.

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