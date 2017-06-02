SANATSAL FALİYETLERE İLGİSİZ KALDIK

Açelya Aşkın / Arkeolog

Türkiye genelinde opera ve bale seyirci sayısının 2015-2016 sezonunda, bir önceki sezonuna göre yüzde 19,1 azalarak 272 bin 578 olduğu ortaya çıktı. Opera ve bale salonlarında oynanan eser sayısı ise geçen yıl, yüzde 10,5 azalarak 170 olarak belirlendi. Interpress’in Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yola çıkarak hazırladığı araştırmaya göre, Opera, Bale, Orkestra, Koro ve Topluluklar ile ilgili yılbaşından bu yana medyaya 71 bin 580 haber yansıdığı belirlendi.

Opera ve balede en az seyirci Mersin’de

Türkiye genelinde 2016 yılında 6 ilde Opera ve Bale Genel Müdürlüğü’ne bağlı opera ve bale gösterisi yaparken, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 9 topluluğun da faaliyet gösterdiği tespit edildi. Türkiye’de 2015-2016 sezonunda opera ve bale gösterimi yapılan 6 ilin tamamında izleyici sayılarında düşüş gerçekleşirken, 2014-2015 sezonuna göre en büyük düşüş yüzde 27,5 ile Mersin’de oldu. Bu ilimizi yüzde 26,3 azalma ile İstanbul ve yüzde 22,9 azalma ile İzmir takip etti.

Orkestra, koro ve topluluklarda izleyici sayısı yüzde 4,2 azaldı

Orkestra, koro ve topluluklarda izleyici sayısı 2015-2016 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 4,2 azalarak 463 bin 422 oldu. Orkestra izleyici sayısı geçen sezona göre yüzde 2,8 artarak 155 bin 811’e ulaşırken, koro izleyici sayısı yüzde 18,2 azalarak 73 bin 437’ye, topluluk izleyici sayısı ise yüzde 3,3 azalarak 234 bin 174’e düştü. Orkestra izleyici sayısı 2015-2016 sezonunda orkestra gösterisi yapılan 6 ilden Bursa’da yüzde 45,6 artarken, Antalya’da yüzde 17,4 azaldı.

Koro izleyici sayısı Samsun’da artarken, Sivas’ta azaldı

Koroların yaptıkları gösteri sayısı, geçen sezona göre yüzde 11,1 azaldı. Koro izleyici sayısı, 2015-2016 sezonunda koro gösterisi yapılan 10 il arasında Samsun’da yüzde 20,2, Diyarbakır ve Elazığ’da yüzde 20 artarken, Şanlıurfa’da aynı kaldı. Aynı dönemde izleyici sayısının en çok azaldığı iller yüzde 68,6 ile Sivas, yüzde 38,1 ile İzmir ve yüzde 35,8 ile Bursa oldu.

Toplulukların yaptıkları gösteri sayısı, geçen sezona göre azaldı

Toplulukların yaptıkları gösteri sayısı 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre yüzde 32,7 azalarak 136 oldu. Topluluk izleyici sayısı Edirne’de yüzde 43,4 azaldı. Topluluk izleyicisi, 2015-2016 sezonunda topluluk gösterisi yapılan 5 il arasında yüzde 20 artışın yaşandığı İzmir haricindeki illerde azaldı. İzleyici sayısı Edirne’de yüzde 43,4, Ankara’da yüzde 30,2, Konya’da yüzde 1 ve İstanbul’da yüzde 0,4 azaldı.