  • BIST 89.610
  • Altın 145,336
  • Dolar 3,6262
  • Euro 3,9104
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 18 °C

Sanayinin 107 yıllık ‘Aslan’ı geleceğin fotoğrafını çekti

» »
Svetlana Williams

Aslan Çimento, Türk sanayisinin entegre raporlama yapan ilk şirketi oldu

Türkiye’nin ilk çimento fabrikası olan OYAK Grubu şirketlerinden Aslan Çimento, bir ilke daha imza atarak, yeni nesil raporlama olarak bilinen 2016 yılı entegre raporunu yayımladı. Geleneksel faaliyet raporlarında şirketin geçmiş faaliyetleri anlatılırken, entegre raporlamada ise orta ve uzun vadeli gelecek hedeflerineyer veriliyor. 

Türkiye’nin tarım toplumundan sanayi toplumuna geçmeye çalıştığı yıllarda kurulan ve ülkenin ilk fabrikalarından biri olan Aslan Çimento, sanayide bir ilke daha imza attı. Şirketlerin geleneksel faaliyet raporlarında geçmişe yönelik bilgiler yer alırken Türkiye’den ilkkez bir sanayi şirketi orta ve uzun vadeli gelecek hedeflerinin de yer aldığı ‘Entegre Raporunu’ yayınladı.

Bu zamana kadar sektöre hazır beton, markalı çimento gibi bir çok ilki kazandıran ve 1910 yılında kurulan Aslan Çimento’nun ‘2016 Yılı Entegre Raporu’ hazırlanırken, insani sermaye, finansal sermaye, üretilmiş sermaye (üretim değeri), toplumsal sermaye (toplumsal katkı), fikri sermaye (Ar-Ge-inovasyon) ve doğal sermaye (alternatif hammadde kullanımı) gibi altı kriter dikkate alındı.

aslan-cimento-genel-muduru-halim-tekkesin.jpgAtıktan yakıt kullanıyor

Şirketin  müşteri odaklı üretim anlayışı çerçevesinde, finansal tablolarayansıyan başarısı ile daha hızlı ve güçlü büyümeyi amaçladığını söyleyen Aslan Çimento Genel Müdürü Halim Tekkeşin, “Sürdürülebilirlik yönetimi kapsamında; doğal hammaddeleri alternatifleri ile ikame ederken, iklim değişikliği ve enerji risklerine karşı tedbir alıyoruz. Sektör ortalamalarının çok üzerinde atıktan türetilmiş yakıt (ATY) kullanarak biyoçeşitlilik üzerindeki etkinin azaltılması için çalışıyoruz” dedi.

Geçmiş ve gelecek arasında köprü

2016’nın, daha sağlam ve güçlü adımların atılmasıyla şirket değerinin artırıldığı bir yıl olduğunu anlatan Tekkeşin,“Geleceğe güvenli adımlarlailerleyen Aslan Çimento, kurum kültürü ve entegre kurumsal yönetimi ile geçmiş ve gelecek arasında köprü kurmaya devam edecektir” diye konuştu.

Entegre raporlamanın kısa süre sonra bütün şirketler için standart bir çalışma haline geleceğine inandığını vurgulayan Aslan Çimento GenelMüdürü Tekkeşin sözlerini şöyle sürdürdü:, “Biz Türk sanayisi adına entegre raporlamaya öncülük ettiğimiz için gururluyuz.

Entegre raporlama, şirketin risk yönetimine yeni bir bakışaçısı getirerek daha önce raporlanmayan risklerin tespit edilebilmesinisağlar. 107 yıllık geçmişinde birçok ilke atan Aslan Çimento, Entegre raporlamasıyla geleceğe de hazır olduğunu göstermiştir. Gelecek kuşaklara büyükfotoğrafı çekilmiş uzun yıllar sonrası görülebilen mükemmel bir kurum bırakacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Bu yazı toplam 71 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim