Sanayinin 107 yıllık ‘Aslan’ı geleceğin fotoğrafını çekti

Svetlana Williams

Aslan Çimento, Türk sanayisinin entegre raporlama yapan ilk şirketi oldu

Türkiye’nin ilk çimento fabrikası olan OYAK Grubu şirketlerinden Aslan Çimento, bir ilke daha imza atarak, yeni nesil raporlama olarak bilinen 2016 yılı entegre raporunu yayımladı. Geleneksel faaliyet raporlarında şirketin geçmiş faaliyetleri anlatılırken, entegre raporlamada ise orta ve uzun vadeli gelecek hedeflerineyer veriliyor.

Türkiye’nin tarım toplumundan sanayi toplumuna geçmeye çalıştığı yıllarda kurulan ve ülkenin ilk fabrikalarından biri olan Aslan Çimento, sanayide bir ilke daha imza attı. Şirketlerin geleneksel faaliyet raporlarında geçmişe yönelik bilgiler yer alırken Türkiye’den ilkkez bir sanayi şirketi orta ve uzun vadeli gelecek hedeflerinin de yer aldığı ‘Entegre Raporunu’ yayınladı.

Bu zamana kadar sektöre hazır beton, markalı çimento gibi bir çok ilki kazandıran ve 1910 yılında kurulan Aslan Çimento’nun ‘2016 Yılı Entegre Raporu’ hazırlanırken, insani sermaye, finansal sermaye, üretilmiş sermaye (üretim değeri), toplumsal sermaye (toplumsal katkı), fikri sermaye (Ar-Ge-inovasyon) ve doğal sermaye (alternatif hammadde kullanımı) gibi altı kriter dikkate alındı.

Atıktan yakıt kullanıyor

Şirketin müşteri odaklı üretim anlayışı çerçevesinde, finansal tablolarayansıyan başarısı ile daha hızlı ve güçlü büyümeyi amaçladığını söyleyen Aslan Çimento Genel Müdürü Halim Tekkeşin, “Sürdürülebilirlik yönetimi kapsamında; doğal hammaddeleri alternatifleri ile ikame ederken, iklim değişikliği ve enerji risklerine karşı tedbir alıyoruz. Sektör ortalamalarının çok üzerinde atıktan türetilmiş yakıt (ATY) kullanarak biyoçeşitlilik üzerindeki etkinin azaltılması için çalışıyoruz” dedi.

Geçmiş ve gelecek arasında köprü

2016’nın, daha sağlam ve güçlü adımların atılmasıyla şirket değerinin artırıldığı bir yıl olduğunu anlatan Tekkeşin,“Geleceğe güvenli adımlarlailerleyen Aslan Çimento, kurum kültürü ve entegre kurumsal yönetimi ile geçmiş ve gelecek arasında köprü kurmaya devam edecektir” diye konuştu.

Entegre raporlamanın kısa süre sonra bütün şirketler için standart bir çalışma haline geleceğine inandığını vurgulayan Aslan Çimento GenelMüdürü Tekkeşin sözlerini şöyle sürdürdü:, “Biz Türk sanayisi adına entegre raporlamaya öncülük ettiğimiz için gururluyuz.

Entegre raporlama, şirketin risk yönetimine yeni bir bakışaçısı getirerek daha önce raporlanmayan risklerin tespit edilebilmesinisağlar. 107 yıllık geçmişinde birçok ilke atan Aslan Çimento, Entegre raporlamasıyla geleceğe de hazır olduğunu göstermiştir. Gelecek kuşaklara büyükfotoğrafı çekilmiş uzun yıllar sonrası görülebilen mükemmel bir kurum bırakacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”