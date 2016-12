ŞANLIURFA’LI MİNİK ÖĞRENCİNİN KİTAP SEVGİSİ, KİLOMETRELERİ AŞIP, BAŞKAN GÖKÇEK’E ULAŞTI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e, mektup yazarak kendisi ve arkadaşları için hikaye kitabı isteyen Şanlıurfa Karaköprü Narlı İlköğretim Okulu 3-C sınıfı öğrencisi Şevval Polat, kitaplarına kavuştu.

Şanlıurfalı öğrencinin mektubuna, mektupla yanıt veren Başkan Gökçek, dünya ve Türk klasiklerinden oluşan hikaye kitaplarını da kısa sürede öğrencilere gönderdi.

Minik Şevval ve arkadaşları, Başkan Gökçek’e gönderdikleri mektupta, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Başkan Amcam, bu mektubu size, kitap okumayı çok seven ama kütüphanesi olmadığı için kitap bulamayan bir grup öğrenci olarak yazıyoruz. Okumak istiyoruz. Büyüyünce sizin gibi ülkemize yararlı bir insan olmak istiyoruz. Sizin gibi olmak için sadece bilginin yetmediğini biliyoruz. Hayal gücümüzü de geliştirmeliyiz. Bu yüzden hikaye kitapları okumak istiyoruz. Ama okuyacak hikaye kitabı bulamıyoruz. Bizlere hikaye kitabı armağan ederek mutlu etmenizi rica ediyoruz.

Kitap sevgisini anlatmak için arkadaşlarımızla bir de 'Çocuklara şeker değil, kitap verin’ diye slogan oluşturduk. Şimdiden teşekkür eder ellerinizden öperiz.”

-BAŞKAN GÖKÇEK: “ BENDEN EN GÜZEL HEDİYEYİ SİZ İSTEDİNİZ”

Şanlıurfalı öğrencinin mektubuna, aynı içtenlikle yazdığı mektupla yanıt veren Başkan Gökçek, hayatı boyunca kendisinden istenen en güzel hediyenin bu olduğunu vurgulayarak, “Sevgili Şevval, bana gönderdiğin mektubu okudum ve çok mutlu oldum. Senin gibi okumayı seven çocukların olduğunu bilmek çok güzel. Sanırım benden, hayatımın en güzel hediyesini sen istedin. Ben de kitapları sana seve seve gönderiyorum” dedi.

Başkan Gökçek, minik öğrenciden, hayatı boyunca kitap okumayı bırakmayarak, okumaya yazmaya ve öğrenmeye zaman ayırma sözü isteyerek, mektubunu, “Şevvalciğim bu kitaplar benden sana hediye olsun. Sen de büyüdüğünde kitap okumak isteyen, kitaba ihtiyacı olan çocuklara kitap hediye etmeyi sakın unutma. Hem derslerinde hem de hayatında başarılı olacaksın. Senin ve arkadaşlarının gözlerinden öpüyorum. Melih Amcan...” diye tamamladı.

-“ÇOCUKLARA ÇOK DEĞER VERİYORUZ”

Başkan Gökçek, geleceğin büyüğü olan çocuklara Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman hak ettikleri değeri verdiklerini de belirterek, "Çocuk Meclisimizle, her türlü kültürel, sosyal, sportif ve eğitsel faaliyetleri yapabildikleri çocuk kulüplerimizle, Sokakta Çalışan Merkezimizle her zaman çocuklarımızın yanında oluyoruz” dedi.

Başkan Gökçek'in gönderdiği, onlarca hikaye kitabından oluşan koliyi büyük bir coşkuyla açan Şevval Polat, “İstediğimiz kitaplara kavuştuk. Bizim istediğimizi yerine getiren Başkan Amca'ya çok teşekkür ederiz. Bizi çok mutlu etti” dedi.