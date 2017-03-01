Şans Verilmeden Deneyim Kazanılır mı ?

Mustafa Atsan

Başlık aslında günümüzde üniversiteden yeni mezun olmuş ve iş arama sürecinde ki kişilerin durumunu ve çektiği sıkıntıyı anlatmakta. İş başvurusu yapan bir aday kendisini geliştirmiş, sosyalliğe önem verip çeşitli projelerde yer almış olsa da çalışma hayatında deneyimi olmadığı için çoğu zaman eleniyor ve şans verilmiyor.



Bana göre özgeçmişi incelerken sadece çalışma deneyimine odaklanmak yanlış. Çalışma hayatında deneyim önemli ama sadece çalışma deneyimine odaklanmak güzel bir eserin sadece bir parçasına odaklanmak gibidir yani büyük çerçeveyi görememektir. Peki ne yapmak lazım bu durumda ?