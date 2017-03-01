Şans Verilmeden Deneyim Kazanılır mı ?

Başlık aslında günümüzde üniversiteden yeni mezun olmuş ve iş arama sürecinde ki kişilerin durumunu ve çektiği sıkıntıyı anlatmakta. İş başvurusu yapan bir aday kendisini geliştirmiş, sosyalliğe önem verip çeşitli projelerde yer almış olsa da çalışma hayatında deneyimi olmadığı için çoğu zaman eleniyor ve şans verilmiyor.
Bana göre özgeçmişi incelerken sadece çalışma deneyimine odaklanmak yanlış. Çalışma hayatında deneyim önemli ama sadece çalışma deneyimine odaklanmak güzel bir eserin sadece bir parçasına odaklanmak gibidir yani büyük çerçeveyi görememektir. Peki ne yapmak lazım bu durumda ?
Kişinin özgeçmişini bir bütün olarak incelemek lazım. Mesela deneyim dışında adayın sahip olduğu bilgi, beceri, kişilik özellikleri, ilgi alanlarını da göz önünde bulundurmak bu anlamda da ipuçları toplamak gerekir. Herhangi bir projede görev almış mı? Üniversite hayatı boyunca gönüllü çalışmalara dahil olmuş mu ? Eğitim ve seminerlere katılıp sertifikalar almış mı ? Üye olduğu bir kulüp var mı ? Kulüplerde veya projelerde hangi görevleri üstlenmiş ? vb soruların cevabını da aramak bu gözle de özgeçmişi incelemek gerekiyor. Kendisini geliştirdiği alanlar ve konularda sektöre ne gibi katkıları olabileceğini de düşünmek lazım. Üniversite hayatında bile gönüllü bir projeye dahil olup burada takım çalışması, motivasyon, iletişim becerileri gibi kazanımlar elde ederek bunları iş hayatına kolaylıkla aktarabilir bir aday. Adayı değerlendirirken sadece deneyim odaklı değerlendirmek yerine çok yönlü değerlendirmek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çalışma hayatında deneyim şans verilmedikçe kazanılmıyor malesef.
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