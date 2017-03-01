  • BIST 88.980
  • Altın 145,414
  • Dolar 3,6273
  • Euro 3,8220
  • Ankara 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 12 °C

Şans Verilmeden Deneyim Kazanılır mı ?

» »
Mustafa Atsan
Başlık aslında günümüzde  üniversiteden yeni mezun olmuş ve iş arama sürecinde ki kişilerin durumunu ve çektiği sıkıntıyı anlatmakta. İş başvurusu yapan bir aday kendisini geliştirmiş, sosyalliğe önem verip çeşitli projelerde yer almış olsa da çalışma hayatında deneyimi olmadığı için çoğu zaman eleniyor ve şans verilmiyor.

Bana göre özgeçmişi incelerken sadece çalışma deneyimine odaklanmak yanlış. Çalışma hayatında deneyim önemli ama sadece çalışma deneyimine odaklanmak güzel bir eserin sadece bir parçasına odaklanmak gibidir yani büyük çerçeveyi görememektir. Peki ne yapmak lazım bu durumda ? 

Kişinin özgeçmişini bir bütün olarak incelemek lazım. Mesela  deneyim dışında adayın sahip olduğu bilgi,  beceri, kişilik özellikleri, ilgi alanlarını da göz önünde bulundurmak bu anlamda da ipuçları toplamak gerekir. Herhangi bir projede görev almış mı? Üniversite hayatı boyunca gönüllü çalışmalara dahil olmuş mu ? Eğitim ve seminerlere katılıp sertifikalar almış mı ? Üye olduğu bir kulüp var mı ? Kulüplerde veya projelerde hangi görevleri üstlenmiş ? vb soruların cevabını da aramak bu gözle de özgeçmişi incelemek gerekiyor. Kendisini geliştirdiği alanlar ve konularda sektöre ne gibi katkıları olabileceğini de düşünmek lazım. Üniversite hayatında bile gönüllü bir projeye dahil olup burada takım çalışması, motivasyon, iletişim becerileri gibi kazanımlar elde ederek bunları iş hayatına kolaylıkla aktarabilir bir aday. Adayı değerlendirirken sadece deneyim odaklı değerlendirmek yerine çok yönlü değerlendirmek daha sağlıklı olur diye düşünüyorum. Çalışma hayatında deneyim şans verilmedikçe kazanılmıyor malesef.
Bu yazı toplam 14 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim