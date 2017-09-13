Saray Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan kız çocukları Satı Kadın Müzesi'ni ziyaret etti

Müzede Satı Kadın tarafından kullanılan eşyaları büyük bir dikkatle inceleyen minikler, Satı Kadın hakkında bilgi aldı.
Saray Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan kız çocuklarından oluşan grup, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın milletvekilli ve muhtarlarından olan “Satı Kadın” olarak bilinen Satı Çırpan’ın, Kahramankazan Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evini ziyaret etti. Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’nın (TOBAV), “Anlatamam Görmen Lazım” projesi kapsamında koordine ettiği geziye 30’a yakın kız çocuğu katıldı. Satı Kadın’ın kullandığı eşyalarını büyük bir dikkatle inceleyen miniklerin heyecanı görülmeye değerdi. Satı Kadın’ın anıt mezarını da ziyaret eden minikler duygu dolu anlar yaşadı. Müze görevlileri miniklere Satı Kadın hakkında bilgi verdi.
Müzemize bekliyoruz
Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Satı Kadın’ın, Kahramankazanlı kadınlar başta olmak üzere Türk kadınına örnek olan tarihi bir figür olduğunu söyledi. Ertürk, “Bu önemli tarihi kişiliğin adına ve hatırasına yakışır şekilde yaşadığı evi müzeye dönüştürdük. Müzemiz ciddi anlamda bir ziyaretçi akınına sahip. Bu yavrularımız da müzemizi ziyaret ederek Satı Kadın hakkında bilgi sahibi aldılar ve onun teneffüs ettiği havayı teneffüs ettiler. Ankaralılar başta olmak üzere tüm Türkiye’yi müzemizi ziyaret etmeye davet ediyorum” diye konuştu.
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