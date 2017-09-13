  • BIST 109.269
  • Altın 147,141
  • Dolar 3,4327
  • Euro 4,1139
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 25 °C

Saray Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan kız çocukları Satı Kadın Müzesi'ni ziyaret etti

»
Saray Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan kız çocukları Satı Kadın Müzesi'ni ziyaret etti
Türkiye’nin ilk kadın milletvekilleri arasında yer alan Satı Kadın’ın, Kahramankazan Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evi, Saray Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan kız çocuklarını ağırladı.

Müzede Satı Kadın tarafından kullanılan eşyaları büyük bir dikkatle inceleyen minikler, Satı Kadın hakkında bilgi aldı.

Saray Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan kız çocuklarından oluşan grup, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın milletvekilli ve muhtarlarından olan “Satı Kadın” olarak bilinen Satı Çırpan’ın, Kahramankazan Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evini ziyaret etti. Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’nın (TOBAV), “Anlatamam Görmen Lazım” projesi kapsamında koordine ettiği geziye 30’a yakın kız çocuğu katıldı. Satı Kadın’ın kullandığı eşyalarını büyük bir dikkatle inceleyen miniklerin heyecanı görülmeye değerdi. Satı Kadın’ın anıt mezarını da ziyaret eden minikler duygu dolu anlar yaşadı. Müze görevlileri miniklere Satı Kadın hakkında bilgi verdi.

Müzemize bekliyoruz

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, Satı Kadın’ın, Kahramankazanlı kadınlar başta olmak üzere Türk kadınına örnek olan tarihi bir figür olduğunu söyledi. Ertürk, “Bu önemli tarihi kişiliğin adına ve hatırasına yakışır şekilde yaşadığı evi müzeye dönüştürdük. Müzemiz ciddi anlamda bir ziyaretçi akınına sahip. Bu yavrularımız da müzemizi ziyaret ederek Satı Kadın hakkında bilgi sahibi aldılar ve onun teneffüs ettiği havayı teneffüs ettiler. Ankaralılar başta olmak üzere tüm Türkiye’yi müzemizi ziyaret etmeye davet ediyorum” diye konuştu.   

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Haluk Levent 10 Eylül Pazar Günü Batıkent Meydan AVM'nin önünde sevenleri ile buluşacak07 Eylül 2017 Perşembe 11:42
  • Çankaya Belediyesi, Türkiye’nin önde gelen sanatçılarından Zülfü Livaneli’nin adını verdiği kültür merkezini hizmete açıyor03 Eylül 2017 Pazar 11:12
  • Keçiören Belediyesi vatandaşlara Anadolu'yu gezdirip kültür dünyalarını zenginleştirmeye devam ediyor02 Eylül 2017 Cumartesi 11:25
  • Çankaya Belediyesi, tiyatro, sinema, sergi ve söyleşilerle dolu dolu Eylül programını “Utanç Müzesi” ile açacak02 Eylül 2017 Cumartesi 11:01
  • Çankaya Belediyesi, kadınların el emeğine dayalı ürünlerini satışa sunacağı “Kadın Emeği Festivali” düzenliyor30 Ağustos 2017 Çarşamba 12:31
  • “Yenimahalle’de Yaz Akşamları” konserleri romantik anlara sahne oldu25 Ağustos 2017 Cuma 11:29
  • Mamak Kültür Merkezi Konservatuar Seçmeleri’nin başvuru süreci 22 Eylül’de son bulacak24 Ağustos 2017 Perşembe 11:08
  • Hüsnü Erhan Şanal Mum Batik çalışmalarını Belçika'ya taşıdı21 Ağustos 2017 Pazartesi 12:29
  • Yenimahalle Belediyesi, yaz akşamlarına Aysel Yakupoğlu ve Evren Çelik konseriyle damga vurdu19 Ağustos 2017 Cumartesi 11:57
  • Çankaya Belediyesi sanat merkezleri yeni sezon için hazır19 Ağustos 2017 Cumartesi 10:40
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim