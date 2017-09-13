Saray Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan kız çocukları Satı Kadın Müzesi'ni ziyaret etti

Türkiye’nin ilk kadın milletvekilleri arasında yer alan Satı Kadın’ın, Kahramankazan Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evi, Saray Çocuk Evleri Sitesi’nde kalan kız çocuklarını ağırladı.

Müzede Satı Kadın tarafından kullanılan eşyaları büyük bir dikkatle inceleyen minikler, Satı Kadın hakkında bilgi aldı.

Saray Çocuk Evleri Sitesi ’nde kalan kız çocuklarından oluşan grup, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın milletvekilli ve muhtarlarından olan “ Satı Kadın ” olarak bilinen Satı Çırpan’ın, Kahramankazan Belediyesi tarafından müzeye dönüştürülen evini ziyaret etti. Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı’nın (TOBAV), “Anlatamam Görmen Lazım” projesi kapsamında koordine ettiği geziye 30’a yakın kız çocuğu katıldı. Satı Kadın’ın kullandığı eşyalarını büyük bir dikkatle inceleyen miniklerin heyecanı görülmeye değerdi. Satı Kadın’ın anıt mezarını da ziyaret eden minikler duygu dolu anlar yaşadı. Müze görevlileri miniklere Satı Kadın hakkında bilgi verdi.

Müzemize bekliyoruz