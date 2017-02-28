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​Saray Hanım Evi’ndeki Arapça kursuna katılan kadınlar sertifikalarını aldılar

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​Saray Hanım Evi’ndeki Arapça kursuna katılan kadınlar sertifikalarını aldılar
Pursaklar Belediyesi Saray Hanım Evi’ndeki Arapça kursunu başarıyla tamamlayan 16 kadın sertifika aldı.

Saray Hanım Evi’ndeki Arapça kursuna katılan kadınlar hem dil öreniyor hem de sertifika sahibi oluyor. Hanım evi bünyesinde açılan ve çok sayıda kursiyerin katıldığı Arapça kursu yeni mezunlarını verdi. 120 saatlik Arapça kursunun birinci kurunu başarıyla tamamlayan 16 kadın daha sertifika aldı.

Belediye ve halk eğitim müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşen kurslara yoğun ilgi gösteren hanımlar, yeni meslekler ediniyor. İngilizce, Arapça, diksiyon, bilgisayar, muhasebe, çocuk gelişimi, sekreterlik, işaret dili gibi birçok alandaki kursa katılan kadınlar, sertifika alarak iş hayatına atılıyor. Her ay yüzlerce hanıma sertifika veren Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Müdürlüğü ilçede eğitim seferberliğini sürdürüyor.

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