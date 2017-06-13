Saray Hanım Evindeki dil kurslarına katılan 104 kadın sertifikalarını aldılar

Saray Hanım Evindeki kurslara katılan 104 kadın, İngilizce, Arapça, Çocuk Bakımı ve Etek Dikimi kurslarını başarıyla tamamlayarak sertifika aldı.

Yoğun bir çalışma dönemi geçiren Saray Hanım Evi ndeki üyeler birbirinden önemli kursları başarıyla tamamlayıp MEB onaylı sertifika aldı.