Saray Hanım Evindeki dil kurslarına katılan 104 kadın sertifikalarını aldılar

Yoğun bir çalışma dönemi geçiren Saray Hanım Evindeki üyeler birbirinden önemli kursları başarıyla tamamlayıp MEB onaylı sertifika aldı.
Pursaklar Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün birlikte düzenlediği Arapça, İngilizce, Çocuk Bakım Elamanı Yetiştirme Kursu ve Kadın Temel Etek Dikim Kurslarına katılan hanımlar toplamda bin 416 saat eğitim gördü. Her bir kursu başarıyla tamamlayan kadınlar Saray’da MEB onaylı sertifika alarak mezun oldu. Kendilerine sunulan imkanlardan ve hizmetlerden memnun kalan kadınlar Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin ve ekibine teşekkür etti.
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