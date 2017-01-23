ŞARTLARIMIZ EŞİT OLACAK MI ?

Ebru Oğuzhan Yeter / Cumhuriyet Kadını

*Anayasayı savunmanın, laikliğe sahip çıkmanın siyaset olduğunu, particilik yapıldığını düşünenlere aslında ne kadar yanlış düşündüklerini anlatmak için geç mi kaldık acaba?

*Tarihimizde ilk kez bu kadar önemli değişiklikler neden yapılmak isteniyor?

*Bunları sorgulamadığımız için mi bugünlere geldik?

*Bugün, yaşadıklarımızı ve yarın yaşayacaklarımızı hak ediyor muyuz?

*Bu yüzden mi bir araya gelemiyoruz?

*Bu yüzden mi birilerine biat edip, önceliğimizin vatan olması gerektiği noktasında birleşemiyoruz?

*Bugün geldiğimiz noktada çok kötü günler bizi bekliyor.

*Anayasa değişikliği için referanduma gidilecek.

*”Evet” ve “Hayır” için ilk bölünmeler yaşanacak.

Muhalefet ve demokratik kitle örgütleri, halka bu sistemin getireceklerini, bizi bekleyen tehlikeleri anlatacak. Bunu kendi şartlarında ne kadar başarabilecekler bilmiyorum. Vatandaş olarak bende hayır kampanyası içinde yer alacağım. Hiç bir partinin, hiç bir siyasinin gölgesinde kalmadan vatandaşlık hakkımı ve görevimi yerine getirmek için bunu yaparken, eşit şartlarda olmayacağımızı biliyorum ve soruyorum?

*Sen ''Evet'' demek için, ben ''Hayır'' demek için çıkacağım sokaklara.

*Senin önceliğin hırsın, hedeflerin olacak, benim millet ve vatan.

*Sen devletin tüm imkanlarıyla koşacaksın, ben emeğimle, yüreğimle.

*Şartlarımız eşit olacak mı?

*Sen, gelecek için maddi vaatlerde bulunacaksın, ben bağımsız Türkiye Cumhuriyeti özlemini sunacağım.

*Sen, sadece ihtiyacın olduğunda ''Millet'' diye söze başlarken, ben her nefesimde '' Türk Milleti '' diye haykıracağım.

*Sen, maddi imkanlarının sınırsızlığıyla her türlü afiş, bildiri, ilan dağıtırken, ben sesimi yükselttiğim de gaz yiyeceğim.

*Şartlarımız eşit olacak mı?

*Sen, çocuklarının dünyalığını yaparken, ben bağımsız bir gelecek bırakmak için mücadele edeceğim.

*Sen, ''Evet'' demek için, basının tüm imkanlarını kullanırken, ben sokak sokak ''Hayır'' diye dolaşacağım.

*Sen, seni seçenleri temsil etmek için çalışırken, ben Türk ulusunu kucaklayan, demokrasi, laiklik, adalet, hukuk, ordu, millet için çalışacağım.

*Şartlarımız eşit olacak mı?

*Bu sorunlara çözüm bulmak, ülkeyi huzura kavuşturmak, milleti rahatlatmak yerine, halkı tamamen ayrıştıracak bir partili cumhurbaşkanlığı gündeme getiriliyor.

*Sonuçta bir ülkenin huzurlu olmasının olmazsa olmazı güçler dengesidir.

*Birlik beraberlik ancak erklerin ayrıştırıcı değil birleştirici davranmasıyla oluşur.

*Yaşanmış bir örneği unutmamak gerekiyor.

‘’Yugoslavya referandum tuzağından sonra parçalandı’’

“Türk’süz,/

ATATÜRK’süz/

Bölücü Anayasa’ya/

“HAYIR”/

“HAYIR”/

“HAYIR” Diyoruz...”

Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa, bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha tehlikeli olabilir. Meclislerin öyle kararları olabilir ki, bu kararlar ulusun yaşamına giderilmesi olanaklı olmayan zararlar verebilir.

Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK