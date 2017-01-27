SATIŞIN OLMAZSA OLMAZI ‘’SICAK SATIŞ’’

Kutlu Tamay

Günümüzde firmalar devamlılıklarını sağlamasının en vazgeçilmez ve olmazsa olmaz parçası satıştır. Bir Firma ne kadar güzel, kullanışlı ve faydalı ürünler üretirse üretsin eğer satış kısmı zayıf ve başarısızsa sistemin bir ayağı topal kalmış olacaktır. Sektörün ne olduğu hiç fark etmez önemli olan mal veya hizmetin müşteriye doğru şekilde tanıtılması ve aksettirilmesidir. İnternet şu anda satış konusunda firmalara bilinirlik ve ürünlerinin tanıtılması anlamında uçsuz bucaksız imkanlar sunmaktadır.

Ülkemizde de bu konu şu anda oldukça ilerlemiş durumda internetten alışveriş artık insanların hayatını ciddi şekilde kolaylaştırıyor. Hem tüm ürünleri görebiliyor, hem de ihtiyacınız olan ürünü çeşitli kampanyalardan ve indirimlerden faydalanarak alabilme imkanına sahip oluyorsunuz. Özellikle google reklamları, facebook, firmaların kendi siteleri ve satış siteleri sayesinde firmalar tüm Türkiye ye veya Dünyaya ürün ve hizmetlerini tanıtabiliyor, bu sayede ulaşmayı hayal bile edemeyeceği kişi ve kurumlara satış imkanı bulabiliyorlar. Ama yine de bu sanal satış sistemlerinin yanı sıra ‘’sıcak satış’’ dediğimiz yüzyüze randevulu veya çatkapı yapılan satış sistemi de hala geçerliliğini korumaktadır. Bu sistemde ne kadar pozitif enerjili güler yüzlü, konuya hakim ve kendinize güvenli bir duruş sergilerseniz başarı yüzdeniz o oranda yükselecektir.

Ben 1995 yılından bugüne birçok sektörde satış ve pazarlama faaliyetlerinde bulundum şunu açıklıkla ifade etmeliyim ki eğer bir ürünü düzgün ambalaj, doğru satış tekniği, doğru fiyatla ihtiyaç sahibi olan kişi ve kuruluşlarla doğru zamanda buluşturabilirseniz satış o andan itibaren kaçınılmaz hale geliyor ve bu durum satışı gerçekleştiren kişiye maddi yönünün çok ötesinde manevi olarak büyük bir haz veriyor…

Satışta baz alınması gereken en önemli konu ilk olarak müşteri ile dostluk kurmak ya da başka bir deyimle doğru frekansı yakalamaktır. Bu yüzden öncelikle satış amaçlı bir görüşmede hızlı hareket edip konuya direk girmek yerine öncelikle karşınızdaki kişiyi tanımaya ortak zevklerinizi bulmaya (futbol, yemek, mekanlar, hobiler vs.) çalışabilirsiniz. Bu sayede o kişinin hayata bakışını, profilini çözdükten sonra ya konuşmanın sonunda yada başka bir randevu da konuyu satışa getirip arzu ettiğimiz sonuca ulaşmak daha kolay olacaktır.