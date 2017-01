SATRANÇ ve İSLÂM’A İFTİRALAR

Biz kullarına pek merhametli olan Yüce Rabbimizin rahmet tezahürlerinden biri de bizlere zarar verecek sözleri, davranışları, işleri ve ilişkileri bize yasaklamasıdır. Haram kılınıp yasaklanan işlemlerden biri de kumardır.

Kumar bir tarafın kazanıp diğer tarafın kaybettiği veya kaybedenin kazanana önceden belirlenen bedeli ödediği şans oyunları dizisidir.

Bakara Sûresinin 219. âyetinde kısmî faydaları yanı sıra çok büyük zararları olduğu açıklanan kumar, Mâide sûresinin 90. âyetinde alkollü içkiler, putperestliği çağrıştıran uygulamalar ve fal/astroloji türü kehanetler ile birlikte Şeytanî türden iğrenç kötülükler olarak nitelenip haram kılınmıştır.

Mâide sûresinin 91. âyetinde ise Şeytan’ın aramıza kin ve düşmanlık sokmak için alkollü içkiler ve kumarı aracı kılmak isteyeceği bildirilmiştir.

Kumarın özü kaybeden tarafın kazanan tarafa önceden belirlenen ödemeyi yapmasıdır. Akla gelebilecek her şey, ama her şey kumar vasıtası kılınabilir. Kumar olan vasıtaların kullanımı değildir. Onlar aracılığıyla kazanca ve kayba konu olan kumarın oynanmasıdır. Kendisiyle kumar oynanan bazı nesnelerin /işlerin haram olarak nitelenmesi onların yaygın kumar aracı olarak bilinmesi sebebiyledir.

Mesela biz de at yarışları denince kumar akla gelir. Çünkü at yarışları kumar amacıyla düzenlenmektedir. Ama at yarışları, at yarışları olarak haram değildir. Peygamberimiz at yarıları yaptırmış, birincilere de ödüller vermiştir.

Tarihi dönemlerde Tavla oyunu denilince bununla bir tür eğlence değil, kumar kast edilirdi. Bazı hadislerde “Tavla oyununun Allah’a ve Elçisi Muhammed’e isyan olarak vasıflandırılması” onunla kumar oynanması sebebiyledir. Yani haram kılınan tavla oyunu değil, tavla aracılığıyla oynanan kumardır. Bu ayırımı yapamayanlar yanılgılara düşmekte ve düşürmektedir.

Kumara aracı kılınması anlamında Tavla ile ilgili haram kılıcı hadisler varsa da Satranç oyunu ile alakalı hiçbir yasaklayıcı hadis yoktur. Bu sebeple satranç Peygamberimizin sahâbileri tarafından da helâl görülmüştür. Eğer düşünce yeteneğini geliştirici satranç ile kumar oynanırsa, satranç, oynanan kumar sebebiyle haram olur ve kumar sebebiyle bir vicdan pisliğine dönüşür.

NOT: Bazı medya organlarının saatlerce konuşturarak şöhrete erdirdiği maruf hurafeci şarlatanla İslâm’a nasıl darbe vurduklarını umarız “satranca ilişkin görüşleri” vesilesiyle olsun anlamışlardır.