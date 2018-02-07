Ragıp Kamil İlbeyi

Ortadoğu'yu kasıp kavuran, başta Suriye olmak üzere, Irak, Yemen, Filistin'i içine alan savaş sahası ve güvenli olmayan, sürekli çatışma ve kaos bölgesi olan Afganistan, Pakistan, Türkiye'nin Güney ve Doğu Anadolu bölgeleri, Libya, Tunus, Cezayir, Mısır, Suudi Arabistan gibi ülkelere kimler silah sattı.

Savaştan kimler kârlı kimler zararlı çıktı?

ABD, Rusya, Çin, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi ülkeler savaşın silah sanayisi ve ekonomilerine getirisi konusunda kazanan konumda olurken Asya ve Afrika ülkeleri yaşanan savaş ve iç savaş ile kaybeden oldu.

Afrika ve Asya ülkelerinde yaşayan milyonlarca insan kaos ve savaş içinde mülteci durumuna düşüp ülkesinden göç etmek zorunda kalırken, milyonlarca sivil de yaşamını yitirdi.

Savaşın kaybeden ülkelerinde şehirler moloz yığını, metruk harabelere dönerken, bu ülkelerin alt ve üst yapıları, elektrik, su ve doğalgaz hatları büyük zarar görürken, eğitim, sağlık ve diğer zorunlu halk hizmetleri ise büyük bir sekteye ve ekonomik zarara uğradı.

Yaşam alanları, dinlenme ve oyun alanları, hastaneler, spor alanları, kütüphane, kültür ve sanat alanları, okullar ve devlet daireleri ile özel sektöre ait kurumların büyük zararlara uğradığı bu ülkelerde yerli tarım ve yerli üretim de büyük kayıplara uğradığı gibi ithal ürünler daha pahalı olarak bu ülkelere giriş yaptı.

Böylelikle silah alanında kazanan olan devletler sağlık, eğitim, gıda ve inşaat ürünleri ile enerjiyi de savaşın kaybedeni ülkelere satarak silah satışı dışında diğer sektörlerde de kazanan oldular.

Savaşın kazananı emperyalizm, siyonizm ve kapitalizm olurken, etnik, politik, dini ve mezhebi ayrışma ve çatışma yaşayan halklar kaybeden olma statülerini korudular.

Halklar ayrışma nedenlerini görmeyip ortak paydada buluşup aynı toprak parçasında yaşamayı öğrenmedikleri sürece kaybetmeye, ezilmeye, yok olmaya mahkum olacaklar.