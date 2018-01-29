SAVUNMA SANAYİ; MİLLİ VE YERLİ SİLAH

Ergün Aydoğan

Sanırsınız ki…

Bugüne kadar hiç silahımız yoktu! Savaşları ve ülke savunmasını; tahta kılıçlarla, kılıç kalkanla yaptık! Mantar tabancası kullandık!

Sanırsınız ki…

AKP iktidar oluncaya kadar bu ülkede Savunma Sanayi hiç yoktu. Hiç silah ve mühimmat üretilmiyordu! Hep dışarıdan alınıyordu! AKP iktidarı ile silah üretmek alımıza geldi!

Oysa hiçte öyle bir tablo değil. AKP’ye kadar yapılanları yazmaya kalktığımızda değil bir makale, kitap olur. Ama kısaca başlıklar halinde de olsa yazmaya çalışalım (Bilgilerinden yararlandığımız dostumuz Erol Akkaya’ya okuyucularımız adına teşekkür ederiz).

1921 yılında ‘’Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü’’ kurulmuştur. Kalkınmanın, Sanayileşmenin ve geliştirilmesi kararı, ilk kez İzmir İktisat Kongresinde ele alınmıştır.

1924’de Ankara’da Hafif Silah ve Top Tamir Atölyeleri ve Marangoz Fabrikası,

1924’te Gölcük Tersanesinin kurulması,

1925’de kurulan Türk Teyyare Cemiyetinin, (24 Mayıs 1935’de Türk Hava Kurumu adını almıştır) kurulması,

1928’de Kırıkale’de Pirinç Fabrikası,

1928’de Kırıkale’de Elektrik Makineleri Fabrikası,

1929’da Kırıkale’de mühimmat Fabrikası,

1931’de Ankara Kayaş Kapsül Fabrikası,

1931’de Kırıkale’de Çelik Fabrikası,

1936’da Kırıkale Barut Fabrikası,

1925’de İstanbul/Haliç’te uçak bombası, denizaltı bombası, kara mayını, elbombası işaret fişeği gibi mühimmat üretimi yapan, Zümre Zade A. Şakir Türk Sanayi Harbiye ve Madeniye Fabrikası. (Şakir Zümre)

1926’da Tayyare ve Motor Türk A.Ş (TAMTAŞ) Kayseri’de ilk uçak fabrikası olarak kurulmuştur. Eskişehir’de bakım onarım atölyeleri faaliyete geçmiştir.

1930’da İstanbul’da kurulan, Nuri Killigil (Enver Paşanın kardeşi) Silah Fabrikası. 81mm’lik havan ve mühimmatı ve tahrip maddesi yapmıştır. (Karanlık eller tarafından fabrika patlatılmış Nuri Killgil ve çalışanlar ölmüş, tesiste kapanmıştır)

1932’de İstanbul Kdıköy’de Sivil Teyyare Mektebi adıyla Vecihi Hürkuş tarafından sivil havacılık okulu. Ankara İstanbul arasında kendi yaptığı uçakla uçmuştur.

1935’de Kayseri’de Alman Gothaer Wagon fabrikası şirketinin lisansıyla uçak montaj ve imalat faaliyetlerine başlamıştır.

1936’da Kayseri’de Polanyalı Ponstwowe Zaklady Lodnicze (PZL) şirketinin lisansıyla uçak montaj ve imalat faaliyetlerine devam etmiştir.

1936 yılında Nuri Demirdağ’ın İstanbul’da kurduğu uçak fabrikasında, Nu 37 koduyla uçak üretimine başlanmıştır. Bu uçaktan 24 adet ve çok sayıda da planör üretilmiştir. Ne yazık ki bu fabrikada 1943 yılında kapatılmıştır.

1942’de Türk Hava Kurumu Uçak Fabrikası’nın kurulması, İngiltere’den lisansı alınan ‘Miles-Magister’ eğitim uçağının 1944’ten itibaren montaj ve üretiminin yapılmasına başlanmış. Eğitim uçağından 80 adet, iki motorlu ambulans uçakları, THK 5A hafif nakliye uçakları, 60 adet iki kişilik eğitim uçağı ve çok sayıda çeşitli planörlerin üretimine geçilmiştir. Ambulans uçaklarından Danimarka’ya satış yapılmıştır. (Fabrika, 1952’de MKEK’ya devredilmiş, 1954’te bir Amerikan firması ile Ziraat Bankası ortaklığıyla Traktör Fabrikasına dönüştürülmüştür. Bugün, Ankara Gazi Mahallesinde ‘’Türk Traktör Fabrikası’’ olarak faaliyetini sürdürmektedir.)

1943’de Mamak Gaz Maskesi Fabrikası’nın kurulması,

29 Ekim 1948 Ankara’da Uçak Motoru Fabrikasının kurulması,

1948’de Malatya’da uçak onarım atölyelerinin kurulması,

Özel sektörün de yer aldığı havacılık sanayinde 1950 yılına kadar 300 civarında uçak ve planör üretimi yapılmıştır.

MKEK Silahlı Kuvvetlerin tüm mühimmat ihtiyaçları, Alman Hükümetinin mühimmat siparişleri yıllarca karşılanmış (bugün bize verdiği askeri araçların parçalarını vermemekle tehdit eden Almanya) ve çeşitli ülkelerin siparişleri karşılanmıştır.

Türk Uçak Sanayi Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), Türkiye’nin savunma sanayinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur.

F-16 uçağının üretimi, TUSAŞ tarafından 1984 yılında (TAI) kurulmuştur.

1975’te ASELSAN, 1981’de ASPİLSAN, 1982’de HAVELSAN kurulmuştur.

1985’de Eskişehir’de Türkiye Uçak Motor Sanayi (TEİ) kurulmuştur.

Uluslararası piyasada satılan her F-16’nın belli aksamını TAI üretmektedir.

ANKA İnsansız hava aracı geliştirilmiş,

AİRBAS, SİKORSKY, EUROCOPTER, Mısır için F-16 üretimleri ve bunun gibi çok çeşitli parça ve gövde üretim çalışmaları yapmaktadır.

Şu anda F-35 Modern Muharebe Uçaklarının üretim çalışmaları devam etmektedir.

TUSAŞ-TAI’nin ASELSAN’ın kurulması Türkiye ileri teknolojinin devreye girmesini sağlamıştır.

1988 yılında Roketsan Türk firmalarının ortaklığı olarak kuruldu. 40 km mesafeye atış yapan ilk roket milli imkanlarla kuruldu. Avrupa ülkeleri ile kurulan konsorsiyumla ilk STİNGER Uçak Savar Füzesini Türk firmaları ile beraber üretilmiştir.

THOMSON-TEKFEN Radar (1990) radar üretimi yapmak üzere yabancı ortakla kurulmuştur.

F-16 (1987), Zırhlı Muharebe Aracı (1988), Mobil Radar Kompleksleri (1990), F-16 Elektronik Harp Sistemleri, HF/SSB Telsizleri, CASA Hafif Nakliye Uçağı (1991).

TSKGV (Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı) altında savunma sanayimize katkı sağlayan kurumlarımız; ‘’TAI, ASELSAN, HAVELSAN, TEI, ROKETSAN, STM, HTR, EHSİM, ASPİLSAN, İŞBİR’’

KİT-ENSTİTÜLER ‘’MKE, TÜBİTAK SAGE, TÜBİTAK BİLGEM’’

Özel sektör olarak savunma sanayimize katkı sunan kuruluşlar ‘’BMC, FNSS, NUROL, OTOKAR, ALP HAVACILIK, VESTEL SAVUNMA, KALE HAVACILIK, ADİK, DEARSAN, İSTANBUL DENİZCİLİK, RMK, SELAH, YONCA-ONUK, AYESAŞ, C2TECH, MİLSOFT, KOÇ SİSTEM, SDT; KÜMELER, SAVRONİK’’

Bugüne kadar olmayan, milli ve yerli silahlarımızı kendimiz üretiyormuşuz, kimselere ihtiyacımız yokmuş! Peki, AKP’den önce kurulan bu kurumlar gazoz kapağı mı üretiyordu?

İyi de tüm bu kurumlar kurulurken, üretimler yapılırken AKP neredeymiş! Bırakınız çılgın projeleri; AKP’nin kendi döneminde kurduğu bir tek kurum/kuruluş var mı?