Sayokan Topluluğu’nda 11. kemer sınavında 63 sporcu bir üst kemere yükselmek için ter döktü

Eski Türk dövüş tekniklerinden esinlenen “Sayokan” sporuyla, Osmanlı Tokatı’nın da ringlerde uygulandığı törende, 31 alp ve almıla mavi, 20 alp ve almıla sarı, 4 alp ve almıla kırmızı, 4 alp ve almıla 4 renkli ve 1 almıla kür 1 seviyesi, 2 alp ve almıla kür 2 seviyesi olmak üzere toplamda 3 alp ve almıla siyah kemere geçmek için kıyasıya yarıştılar.
Sayokan milli benliğimizin bir parçası
Yapılan çalışmalar ve hayata geçen tesislerle gençleri spora kazandırmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Dünya çapında kabul gören milli benliğimizin bir parçası olan bu sporun ilçemizde öğrenilmesi bizim için önemli. Mamak Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceğiz. Gençlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” dedi.
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