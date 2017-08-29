Türkiye’nin en güçlü Sayokan topluluklarından biri olan Mamak Belediyesi Sayokan Topluluğu’nda 11. kemer sınavında 63 sporcu bir üst kemere yükselmek için ter döktü.

Eski Türk dövüş tekniklerinden esinlenen “ Sayokan ” sporuyla, Osmanlı Tokatı ’nın da ringlerde uygulandığı törende, 31 alp ve almıla mavi, 20 alp ve almıla sarı, 4 alp ve almıla kırmızı, 4 alp ve almıla 4 renkli ve 1 almıla kür 1 seviyesi, 2 alp ve almıla kür 2 seviyesi olmak üzere toplamda 3 alp ve almıla siyah kemere geçmek için kıyasıya yarıştılar.

Sayokan milli benliğimizin bir parçası