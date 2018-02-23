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SBÜ KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇEVRESİ GÜZELLEŞİYOR

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Nur Çelebi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından, SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çim biçme ve çevre düzenlemesi çalışması gerçekleştirdi.

Yağışsız hava koşullarını fırsat bilerek temiz ve düzenli bir çevre için mesai harcayan hastane yönetimi, hastane önündeki alanda oluşan ve gelişi güzel büyüyen ot ve çimlerden arındırdı.

BAŞHEKİM ŞAŞKIN, TÜM YÖNETİM EKİBİMLE SEFERBER OLDUK

SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Hüseyin Şaşkın “SBÜ Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni, Derince İlçesine yakışan estetik ve düzenli bir görünüme kavuşturmak amacıyla tüm yönetim ekibimle beraber seferber olduk. Hastanemizin her noktasında vatandaşlarımızın daha iyi hizmet alması için çalışmalarımız devam edecektir” diye konuştu.

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