SEAFRET, SOUAD MASSI, NO CLEAR MIND VE ÇOK DAHA FAZLASI MART’TA SALON’DA

SALON’DAN BAHARA SIKI BİR MERHABA

Garanti Caz Yeşili: Seafret

1 Mart Çarşamba

Ayakta (tam) 45 TL, Öğrenci 35 TL

Konser: 21.30

Kapı Açılış: 20.30

İngiliz indie pop ikilisi Seafret, Game of Thrones’un Arya’sı Maisie Williams’ın başrolde olduğu ilk single’larının klibi “Oceans” ile 2015’te çok büyük bir çıkış yaptı. Klip, YouTube’da 20 milyona yakın izlenme oranıyla en çok izlenen videolar arasına yerleşti. Seafret, 2016’da yayımladıkları ilk albümleri ‘Tell Me It’s Real’ ile hayran kitlesini iyice genişletti, can acıtan vokalli indie rock severlerin yeni favorisi oldu. Buğulu olduğu kadar ümit dolu parçalarıyla Seafret, 1 Mart Çarşamba akşamı Garanti Caz Yeşili konserleri kapsamında 21.30’da Salon dinleyicisi ile buluşacak.

The Away Days “Dreamed at Dawn” Lansman Konseri

3 Mart Cuma

Ayakta 35 TL, Öğrenci 25 TL

Kapı: 21.00

Konser: 22.00

İstanbul sahnesinin indie rock ve dream pop sahnesinin medar-ı iftiharı The Away Days, kurulduğundan bu yana yurtdışında South by Southwest, The Great Escape, Glimps, United Islands, ülkede ise One Love, Nilüfer, Newcomers gibi festivallerde sahne aldı. Paul Banks, Belle & Sebastian, Massive Attack, Portishead, Wild Beasts, Unknown Mortal Orchestra, Local Natives gibi gruplar için sahneyi ısıtan The Away Days, dünya basınının saygın yayınlarından The Guardian, Independent, SPIN, NME ve Clash’ten övgü aldı. Grubun klasik indie rock tınılarından shoegaze, dream pop ve psychedelic’e kadar değişen skaladaki müziği hayran kitlesinin giderek genişlemesini sağladı. Sahnede sadece üç kişi yarattıkları, bütün mekânı dolduran atmosferik sound’larıyla canlı performansları kulaktan kulağa yayılıyor. Mükemmeli yakalamak adına tamamladıkları ilk albümleri “Dreamed At Dawn”un ilk konseriyle, The Away Days, 3 Mart Cuma akşamı Salon takipçisine hazırladıkları birçok sürprizle sahnedeler.

Partapart: IndieCity V

4 Mart Cumartesi

Ayakta (tam) 50 TL, Öğrenci 40 TL

Konser: 21.30

Kapı: 21.00

Ülkede bağımsız ve iyi müzik adına ümitlerimizi her zaman yüksek tutan plak şirketi Partapart’ın düzenlediği tek gecelik festival IndieCity beşincisiyle Salon’a konuk oluyor. Müzikte her zaman daha kendine has duruşlar arayan insanları bir araya getirme amacıyla ilki 2012’de düzenlenen IndieCity serisi, yerli ve yabancı müzik sahnesinin dikkat çeken gruplarını ismi altında topladı. Müzikseverler akşamın ilk saatlerinden sabahın ilk ışıklarına kadar farklı müzik türlerinden birçok performansı izleme fırsatı yakaladı. Bugüne kadar solardip, The Away Days, Son Feci Bisiklet, Softa, Mind Shifter, Da Poet, Fakepakt, Men With A Plan, Astrofella, Weval ve Farfara gibi grupların aynı sahneyi paylaştığı IndieCity, yeni, özgün, farklı ve bağımsız sesler ve kesintisiz müzikle ikinci kez, Salon sahnesinde.



Souad Massi

8 & 9 Mart, Çarşamba & Perşembe

Ayakta (tam) 50 TL, Öğrenci 40 TL

Konser: 21.30

Kapı Açılış: 20.30

Cezayirli folk müziği sanatçısı Souad Massi, kariyerine Cezayirli rock grubu Atakor ile başladı, politik şarkılarıyla dikkat çekti. Paris’e yerleşen Massi, burada sahneye çıktığı Femmes d'Algerie festivalinin ardından Island Records ile el sıkıştı. En çok sevilen şarkısıyla aynı başlığı taşıyan ilk albümü ‘Raoui’ ile dünya çapında en iyi yeni Kuzey Afrikalı müzisyen olarak tanımlandı. Arapça, Fransızca, İngilizce ve Berberice yazdığı şarkıları ve duru vokaliyle dünya müziği takipçilerinin aklını başından alan Souad Massi, sınırlar ötesine taşan barış dolu melodileriyle 8 ve 9 Mart, Çarşamba ve Perşembe akşamları, art arda iki konserle Salon sahnesinde.



Son Feci Bisiklet

10 Mart Cuma

Ayakta (tam) 40 TL, Öğrenci 30 TL

Konser: 22.00

Kapı: 21.00

Ankara çıkışlı indie grubu Son Feci Bisiklet, 2013’te kuruldu, ilk kısaçalarları ‘Son Feci’ ile yerli sahne takipçilerinin kalbini bir çırpıda çaldı. Müziğiyle olduğu kadar isimleriyle de dikkat çektiler. Grup, yükselişe geçen yerli alternatif sahnenin başrol oyuncularından birine dönüştü. 2015’te yayımladığı ilk uzunçalar ‘Vesaire’nin ardından birçok festival ve mekânda ardı ardına konserler verdiler. Son Feci Bisiklet, kısa bir aradan sonra gümbür gümbür konserlerine bir yenisini Salon’da ekleyecek. Merak uyandıran şarkı sözleri, akustik melodiler ve eğlenceli bir performans vadeden Son Feci Bisiklet konseri 10 Mart Cuma akşamı Salon’da.



No Clear Mind

11 & 12 Mart, Cumartesi & Pazar

Ayakta (tam) 45 TL, Öğrenci 35 TL

Konser: Cumartesi 22.30 Pazar 20.00

Kapı: Cumartesi 21.00, Pazar 19.00

Yunan deneysel rock grubu No Clear Mind, 2006’da kuruldu. Birçok büyük festivalde sahne aldı. Ulrich Schnauss ve A Whisper in the Noise gibi isimlerin öncesinde performanslar gerçekleştirdi. The XX’in övgüyle söz ettiği No Clear Mind, bugüne kadar üç uzunçalar yayımladı. Shoegaze ve post rock takipçilerinin adeta bir gölge gibi takip ettiği No Clear Mind, nihilist, bilinç akışına yol açan ve karanlık tınlayan şarkılarıyla geceleri yaşayanların en büyük eşlikçisi oldu. 2015’te bir Türkiye turnesi de gerçekleştiren üçlü, Türkiye’deki müzikseverle derin bir bağ kurdu. Aradan geçen kısa sürenin sonunda, Aralık başında yayımladıkları yeni albümleri ‘Makena’nın turnesi kapsamında 11 ve 12 Mart, Cumartesi ve Pazar akşamı Salon’da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.



Kafası Karışık Kontrtenor

15 Mart Çarşamba

Masa 45 TL, Ayakta (tam) 35 TL, Öğrenci 25 TL

Konser: 21.30

Kapı: 21.00

Dünyadaki sayılı kontrtenorlardan biri olan Nuri Harun Ateş’in hikâyelerini anlatmak için şarkı söylemeyi seçtiği projesi Kafası Karışık Kontrtenor, Salon’un Mart ayındaki konuklarından. Profesyonel sanat hayatına 2002’de sokak tiyatrosuna katılarak başlayan Ateş, kazandığı bursla İsviçre Schola Cantourum Basiliensis eski müzik okulunda eğitim aldı. Hollanda, Almanya, İsveç, İtalya, Danimarka, Belçika, İsviçre, Fransa'nın başlıca müzik ve tiyatro festivallerinde performans sergiledi. 2009’da "Glorious Death" isimli müzikal ile İsveç, Norveç, İngiltere turneleri yaptı. 2010’dan bu yana İstanbul Gay Pride organizasyonlarında sahne alan Ateş, 2011’den bugüne Kafası Karışık Kontrtenor projesiyle hem yurtiçi hem yurtdışında konser vermeye devam ediyor. Farklı yıllar, farklı lisanlar ve farklı tarzlar ile keyifli bir yolculuğun yaşanacağı Kafası Karışık Kontrtenor Salon performansıyla 15 Mart Çarşamba akşamı izleyicinin karşısında olacak.

Bilet Bilgileri

Etkinliklerin biletleri, Biletix satış kanalları ve hizmet bedeli olmadan İKSV ana gişeden temin edilebilir.

(İKSV ana gişesi Pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında açıktır.)

Öğrenci biletleri ana gişe İKSV'den temin edilebilir, etkinlik kapasitesi el verdiği sürece öğrenciler sınırsız sayıda indirimli bilet satın alabilirler.

Salon etkinliklerinde Vodafone Red ve Vodafone FreeZone üyelerine bir bilet alana ikinci bilet hediye.

Lale Kart sahipleri %25’e varan indirimlerden yararlanabilirler. Ayrıca Lale Kart’ın en genç kategorisi Mavi Lale Kart ile siz de İKSV'yi destekleyebilir, tüm Salon İKSV etkinliklerinde %10 indirimden yararlanabilirsiniz. Mavi Lale Kart yalnızca 50 TL. Ayrıntılı bilgi için: lalekart.org

Salon İKSV’de bu sezon da %100 Müzik konseptinde düzenlenecek konserler ile Garanti Bankası sponsorluğunda gerçekleşecek Garanti Caz Yeşili konserleri de izleyicilerle buluşacak.

MasterCard da Paha Biçilemez İstanbul programı kapsamında Salon etkinliklerine katkıda bulunuyor. Bowers & Wilkins de Salon İKSV’ye teknolojik destek veriyor.

Salon, takipçileri için BiTaksi işbirliğiyle dönüş yolunu kolaylaştırıyor. Konserler sonrasında taksi kullanmak isteyen takipçiler kredi kartı ödemelerinde 20TL değerindeki BiTaksi kuponu alabilecekler.