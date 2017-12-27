SEBEBİ Mİ? VARDIR BİR ÇOPAN OĞLU

Bülent Ertekin

Geldi....

Geliyor...

Gelecek...

derken sonunda tüm Galatasaray camiasının o çok beklediği

imparatooooooor,

spor dahisiiiii

mega staaaaaar

Fatih TERİM;

YİNE,

YENİDEN

4.kez Galatasaray'da dümenin başına geçti. Hayırlısı olsun. Lâkin bizim mevzumuz bir başka.

Konu şu.

Galatasarayda malum 4. Fatih TERİM dönemi başladı. Galatasaray'a,vatana millete, spor camiasına hayırlara vesile olsun. Neyse, sizi daha fazla yormadan haberi beraber okuyalım. Yanlış bir ifade, yanlış bir kelime kullanmadan haber portallarına yansıyan biçimi ile haberi okuyalım.

Galatasaray'ın Fatih Terim'e 1.5 sezon boyunca ödeyeceği ücret belli oldu.

Sarı kırmızılı ekipten yapılan ilk açıklamada, Fatih Terim'e 2017-2018 futbol sezonu 2. yarısı için 1 milyon euro, 2018-2019 futbol sezonu için ise 2 milyon euro ödeneceği duyurulmuştu.

Başkan Dursun Özbek ise, basın toplantısında "Terim'e 'Maddi durumumuz iyi değil, size 1905 lira yıllık ücret versek kabul eder misiniz?' diye sordum. Kabul etti." ifadelerini kullanmıştı.

NOKTA.

İşte burada durup kendi kendime

" Yaaa gördün mü Bülent Efendi? ne kadar da gönlü zengin, cömert

MADDİYATA ÖNEM VERMEYEN (!) antrenörlerimiz var.

" Helal olsun sana Fatih TERİM.

Helal olsun " dedim sonrasında da" Ulen oglum, VARDIR BUNUN ALTINDA BİR ÇOPAN OĞLU" diye de ilave ettim. Ettim etmesine de aklıma Süper ligde futbol oynayan takımlar gelince,

Fatih TERİM imparator yaaaa,

Fatih TERİM futbol ikonu yaaa,

Fatih TERİM bir marka yaaa,

inşaallah aşağıda ismi yazılı olupta Süper ligde futbol oynayan kulüplerimizin antrenörleride kuruluş tarihleri ve tıpkı İMPARATOR FATİH TERİM gibi maaş alırlar diye aklımdan ve gönlümden geçti. Tabii ki böyle düşününce aklıma süper ligde ve 1. Futbol liginde top koşturan takımlarımız ve onların kuruluş yılları geldi. Gelin bir de onların kuruluş yıllarına bir bakalım mı? ne dersiniz?

BeşiktaşKuruluş yılı: 1903

BucasporKuruluş yılı: 1928

BursasporKuruluş yılı: 1963

EskişehirsporKuruluş yılı: 1965

FenerbahçeKuruluş yılı: 1907

GalatasarayKuruluş yılı: 1905

GaziantepsporKuruluş yılı: 1969

GençlerbirliğiKuruluş yılı: 1923

İstanbul BŞBKuruluş yılı: 1990

KarabüksporKuruluş yılı: 1969

KasımpaşaKuruluş yılı: 1921

KayserisporKuruluş yılı: 1966

KonyasporKuruluş yılı: 1981

ManisasporKuruluş yılı: 1965

AntalyasporKuruluş yılı: 1966

AnkaragücüKuruluş yılı: 1910

SivassporKuruluş yılı: 1967

TrabzonsporKuruluş yılı: 1967

Sahi fazla ironi mi yaptım?

Yoksa gene bir yerlerim mi açık kaldı?

Annem de yok yanım da! Eeeeee. Demek ki hala uyanığım. Vallahi bilmiyorum lâkin hayal bile olsa benim çok hoşuma gitti. Eminim sizin de çok ama çoooooooooook hoşunuza gitmiştir.

Haaa bir de kulüb yöneticileri, başkanları çok memnun olmuştur.

Antrenörler mi? Vallahi onları bilmem lâkin bildiğim bir şey var, oda bizim Yılmaz Hoca bu işe çok sevinecek. Zira yıllardan beri en büyük hayali olan üç büyükleri ve özellikle Milli Takımımızı çalıştırmak gibi büyük büyük hedefi var. Emin olun böyle bir teklif olsa; bırakın Milli Takımın kuruluş yılı kadar ücreti bu güzide takımlarımızı ve milli takımı çalıştırmak için cebindeki bütün parayı doları, euroyu, sterlini, dinarı vs vs yi verir.

Yanımda oturan bir arkadaş tv de çıkan bu haberi duyunca

" Biraz evvel bir antrenörün Ankara havası eşliğinde deliler gibi oynuyordu Bülent abi",

Başka bir antrenörde

" OYNATMAYA AZ KALDI DOKTORUM NERDE" şarkısını söylüyordu diye söyleniyordu. Soruyorlar.

Neden 1905 lira? gibi komik mi komik bir ücret.

Madem;

bu kadar Galatasaraylı,

bu camiayı çok seviyor,

Bu camia için gecesini gündüzünü veriyor? Neden şimdi?

Vallahi onu bilemem vardır bir ÇOPAN OĞLU

Yakında çıkar kokusu.

Zaten şimdi den yorumlar yapılmaya başlandı bile.

Selâm ve dua ile...