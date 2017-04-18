Seçim Ve Sonuçları

Fatih Yokuş / Emekli İmam

Seçimin OHAL şartlarında yapılmış olması özgür irade için doğru değildi. Ancak katılımın %86 dan fazla ve yüksek olması ise sevindirici idi.

Evet %51.41 Hayır %48.59 olarak birbirine yakın olması, hukuken geçerli olsa da, değişiklik konusunda toplumsal mutabakatın olmadığını gösterdi.

YSK’nın son an değişikliği ile mühürsüz oy pusulalarının kabulü de ayrı bir sıkıntı olmuştur.

Ayrıca bu seçimde dini değerlerin kullanılması veya bazı kişiler tarafından dinin/dinsizliğin siyasete alet edilmesi hiçte hoş değili.

Bu anayasanın 18 maddesinin halk oylamasına sunulan bir referandum du ve kabul edildi.

Ne getirip ne götürdüğü bundan sonraki uygulamalarda belli olacaktır.

Halkımız verdikleri oylarla, ülkemizdeki sistem değişikliği kabul edilmiştir.

Az farkla kabul edilen bu değişikliği, aşırı bir şekilde eleştiri yapmak, rejim sorunu haline getirmek doğru değildir.

Halkın tercihine saygı göstermemiz ve yeni kutuplaşmalara fırsat vermememiz gerektiği kanaatindeyim.

Kazanan tarafının zafer sarhoşluğu ile veya seçimi kayıp edenlerin mağlubiyet duygusu ve hırsı ile hareket etmemelerini tavsiye ederim.

Bu ülke hepimizin, ne evet diyen fazla vatan sever ve nede Hayır diyenler haindir. Bu bir tercih meselesidir.

Ülkesini seven, ülkesine en fazla hizmet edendir o da kendisine verile görevi en iyi yapandır.

Şunu peşinen belirteyim ki, bu seçimin galibi uzlaşmadan yana olanlar, kaybedenleri ise ayrımcı ve sivri dil kullananlar olmuştur.

Yazılarımı takip edenler şunu bilirler ki bugüne kadar siyasi bir taraf olma yerine hoşgörü ve saygılı olmayı teşvik eden yazılar hep yazdım. Ayrıca, İntikam alma yerine Peygamberimizin af etme yolunun daha doğru olduğunu ayet ve hadislerle dile getirdim.

Yine bu seçimin bir referandum olduğunu, değişikliği yapılan maddeler üzerine fikir yürütülmesi, işin uzmanı olan hukukçuların değişikliği yapılan maddeleri halka anlatması gerektiği fikrinde idim.

Maalesef istediğim gibi olmadığı gibi, keskin ve ayrıştırıcı dilin kullanılması hiçte hoş değildi.

Anayasa değişikliğinin; toplumun tümünü kucaklayan, geniş katılımlı ve uzlaştırıcı bir ortamda hazırlanması gerektiğini dile getiren Saadet Partisi doğru ve isabetli bir karar vermiştir. Çok haksız itham ve eleştirilere maruz kalmasına rağmen, dik durmasını bilmesi takdire şayandır. Toplumda orta yol dediğimiz asgari şartlarda anlaşma kültürünün yer edinmesi için çaba göstermesi ayrıca doğru olanı idi.

Seçim bitti umarım ki meydanlarında kullanılan sivri dil terke edilir, uzlaştırıcı bir dil kullanılır, tüm kesimler kucaklanır, yeni ve beyaz bir sayfa açılır.

Peygamberimiz sallallhu aleyhi vesellem yıl 610, yer Hira mağarası ve ilk vahi kendisine geldiğinde evine gidip eşi Hz. Hatice annemizle istişare etmesi, eşinin teklifi ile Varaka bin Nevfalla istişare etmiştir.

Bedir savaşında istişare ile Hz. Hamza’nın, Uhud savaşında istişare neticesinde gençlerin ve yine hendek savaşında istişare neticesinde Selmanı Farisisnin görüşüne göre karar vermesi, dinimizin istişareye ne kadar önem verdiğini gösterir.

İnşaAllah yeni sistemde; dinimizin çok önem verdiği istişare ye önem verilir. Toplumun tamamını kucaklayıcı bir tavır alınır. Meydanlarda söylenenler orada kalır. Verilen sözler asgari yerine getirilmeye çalışılır.

KHK larla mağdur olan insanların mağduriyetinin giderilmesi için çaba gösterilir.

İşsizlik sorununa da çözümler bulunur.

Mazeret değil çözümler üretilir.

DUA VE SELAMLARLA..