SEÇİMLER; DİN, İNANÇ İSTİSMARI, PEYGAMBER…

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

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Şeyh uçmaz mürit uçurur. Müritler şeyhe methiyede, dini sıfat yüklemede ölçü tanımayınca…

Şeyh müritlerini mahcup eder mi?

O da referandum öncesi cennet vadetti; ‘’Hayır diyeceğiz diye, dünyanızı da ahiretiniz de tehlikeye atmayın.’’ Yani, ‘Hayır’ diyenlerin ahiret hayatı tehlikeye girer diyor. Evet diyenlerin dünyalığı garanti olduğu gibi! Ahiretini de garanti ediyor!

Öyle ki hızını alamıyor 15 Temmuz gecesi kendisini almaya gelen darbecilerin Dalaman Havalimanı’nda uçağını bulduklarını ancak ‘bunu anlamadan’ geri döndüklerini söylüyor. Erdoğan bu olayı Hz. Muhammed’in Nur Mağarası’nda yaşadıklarıyla örneklendiriyor.

ATV-A Haber ortak yayınında Erdoğan ‘’Bizden önce meğerse Dalaman’a gelmişler, bizim uçağı incelemişler, bakmışlar çıkmışlar. Bizim bunlardan haberimiz yok. Biz indik, hemen uçağa geçtik daha sonra öğreniyoruz. Ki bunların gelip gitmesi hani Nur Mağarası’ndaydı değil mi? Hani geliyorlar sevgili peygamberimiz Ebubekir Sıddık ile orada ama mağaranın kapısını örümcek örüyor ve gelip bakıyorlar ki örümcek ağ örmüş, ‘Burada örümcek ağ ördüğüne göre herhalde buraya kimse girip çıkmamıştır’ diyorlar ve kapıdan müşrikler dönüp gidiyor. Şimdi bunlar da gelip bakıyorlar filan kimseyi görmeyince uçağın içinde dönüp gidiyorlar.’’

Haşa! Haşa! Ne denilebilir ki?

Kaldı ki müşrikler uçağa geldiğinde uçakta zaten kimse yok ki; örümcek ağları müşriklerin gözlerine perde olsun…

Şimdi kendilerini bu mertebeye koyanlar ve onu oraya layık görenler daha kısa süre önce Deniz Baykal’ın; ‘’Böyle bir yetkiyi peygambere versen peygamberi bozarsın. Olmaz, kimseye bu yetki verilmez, verilmemeli dediğinde. Kıyameti koparanların bu değerlendirmeye bir cevapları, sözleri yok mu? Bu eşitleme sözleri normal mi? Olabilir mi? Baykal’ın sözleri eşitleme değerlendirmesinden daha mı ağır sözler?

Hadi bugüne kadar sıfatlandırmada sınır, ölçü tanımayanlara bir şey demediniz, demediğiniz gibi ödüllendirdiniz makam mevkilerini yükselttiniz. Erdoğan’ın sıklıkla akıl danıştığı fesli Kadir Mısırlıoğlu’nun 2014 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi; ‘’Erdoğan’a oy vermeyen imansızdır’’ sözlerine de bir şey demediniz.

Ama bu Nur Mağara olayı ‘eşitlemesine’ hiçbir şey demeyecek misiniz…? Her seçim öncesi dinin ve inançların siyasi malzeme konusu yapılması; normal mi? Olabilir mi?

Sanki din sizin tekelinizde, dini siyaset malzemesi yapma konusunda sınır tanımıyorsunuz. Referandum sürecinde meydan mitinglerinde her türlü dini terminolojiyi kullanmakta kendinize hak görüyorsunuz, ölçüsüzlükte sınır tanımıyorsunuz… öyle ki; peygamberlik mertebesi ve oyla cennet garanti etmeye kadar gitti.

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr