SEFERBERLİK…

Ergün Aydoğan / CHP Balıkesir Milletvekili

Bu seferberlik, anayasa değişiklik seferberliği… Tarafsızlık üzerine yemin etmiş cumhurbaşkanı başta olmak üzere devlet, tüm gücü ve olanakları ile 24 saat aralıksız olarak anayasa değişikliğinin kabul edilmesi için sahada. Eşitsiz, haksız, hakkaniyetsiz, ölçüsüz bir yarış var.

Şehirlerin tüm billboardları, bazı devlet kurumları binaları, bulvarlar üzerindeki büyük binaların tümü ve şehrin görünür her yerinde ‘Evet’ dev afişleri. Herkes geleceğe yatırım yapma; bende ‘Evet’çiyim yarışında… Kamu ve özel tüm TV yayınları ‘Evet’ in emrinde. En önemli yayın anında bile yayını keserek; cumhurbaşkanı ve başbakanın programları veriliyor.

Her seçim döneminde olduğu gibi seçim rüşvetleri dağıtımı tam gaz… Geçen hafta bir kararname ‘şov’ ile güzellik uzmanlarına tanınan imtiyazdan sonra muhtarlar toplantısında rüşvet ‘şov’ devam etti. Sarayda yapılan 33.ncü muhtarlar toplantısında; daha önce şehirlerdeki muhtarlıklar kaldırılmalıdır diyen cumhurbaşkanı; muhtarların 613TL olan SGK primlerinin devlet tarafından ödeneceği müjdesini verdi. Yetmedi muhtarların aldığı silah harcının da devlet tarafından karşılanacağını vaat ettikten sonra tüm salona ‘Evet’ i duymadım sözü muhtarların coşkulu alkışlarıyla karşılık buldu. Hiç kuşku yok ki 16 Nisan’a kadar seçime yönelik rüşvetler devam edecek…

Denilebilir ki; bu seçim değil ki? Evet, bu bir seçim değil. Bu bir anayasa değişikliği. Lehte ve aleyhte savunanların şartları eşit olmalıdır; doğru. Ama değil. Evet veya Hayır diyecekler birbirini suçlamak yerine anayasa değişiklik teklifinin içeriği tartışılmalı, anlatılmalı; doğru. Ama tartışılmıyor, anlatılmıyor, anlatılamıyor.

Anayasa değişikliğini savunanlar neden ‘Evet’ denilmesi gerektiğinden daha çok, bugüne kadar olduğu gibi geçmişi suçlamaya, karalamaya devam ediyor. 15 yıldır ülkede iktidar olup da hala mağdurum diyen, durmadan kendi dönemi öncesini suçlayan anlayış başka yerde yoktur. Siyasi sorumluluğu olmayan, siyasi iradeye bağlı olarak görev yapan kamu görevlisi dönemin SSK Genel Müdürü, CHP Genel Başkanı; Kemal Kılıçdaroğlu’nu tek suçlu olarak ilan edip her seçimde suçlama konusu yapmak iktidarın çaresizliğidir. Suçlayanlara sorsanız sorumlu emrinizde çalışan kamu görevlileri midir, yoksa siz misiniz diye verecekleri cevap elbette, karar merci, siyasi sorumlu biziz diyeceklerdir. Oslo ve İmralı görüşmelerinde olduğu gibi! Emri biz verdik demediler mi? O halde, o dönemde yaşanan sorunların tek sorumlusu neden bir kamu görevlisi Kemal Kılıçdaroğlu olsun. Ayrıca hala mı 30 yıl önce yaşanan olaylar? Yetmedi mi?

Ege Cansen yazmış. Adam 30 yıl önce okuduğu ilkokula gitmiş. Benim zamanımda çiçeği burnunda olan öğretmenim hala burda mı diye sormuş. Okul müdürü ‘yakında emekli olacak ama hala burada; isterseniz şimdi onun sınıfına dinleyici olarak girebilirsiniz’ demiş. Adam çok memnun olmuş. Öğretmenden izin alıp arkaya oturmuş. O gün dersin konusu, üçgenlerin iç açılarıymış. Ders bitince öğretmeni yanına alıp ‘söyle bakalım nasıl buldun’ demiş. Adam biraz sıkılarak ‘Hocam çok zevk aldım, ama bu kadar yıl sonra, aynı şeyleri anlatmanızı yadırgadım’ diye hafiften bir eleştiride bulunmuş. Öğretmen gülmüş ve bunun iki açıklaması var demiş: Birincisi, ders aynı ders, ama öğrenciler aynı değil. İkincisi üçgenin iç açılar hala 180 derecedir.

Devlet olanakları ile dev mitingler İstanbul Yenikapı’dan sonra, İzmir Gündoğdu da devam etti. Ah bu seçim şehveti siyasileri ne hallere sokuyor! Bir zamanların ‘gâvur İzmir’i şimdi, ‘nadide İzmir’, ‘güzel İzmir oluverdi.

Vali, savcı, hakim, rektör, oda, sendika temsilcileri bizde; ‘Evet’ diyoruz yarışına girerken…

Hayır demek maliyetli, hayır diyenlerin başına her türlü bela gelebiliyor; bildiri dağıtmaları, toplantı yapmaları engelleniyor. Çadırları güvenlik güçleri tarafından yıkılabiliyor. OHAL gerekçe gösterilerek Hayır kampanyası yapacak olanlara şehir meydanlarında miting yapma, salonlarda toplantı yapma izni verilmiyor. Gerekçe; güvenliğinizi sağlayamayız. Kamuda görev yapan birinin demokratik tercihini ‘Hayır’ olarak açıklaması mümkün değil. Açıkladığında başına hangi belanın geleceğini kestirebilmek mümkün.

Evet ile Hayır arasındaki eşitsizlik AGİT raporuna kadar girmiş; Kamu görevlileri bile taraflı, ‘Hayır’cılar teröristlerle denk tutuluyor!

Tarafsızlığın ‘daniskasını’ uygulayan cumhurbaşkanı Erdoğan’a haksızlık etmemek lazım(!)

Soru, görüş ve düşünceleriniz için; ergun.aydogan@yahoo.com.tr