ŞEHİR HASTANELERİ İLE BİNLERCE SAĞLIK EMEKÇİSİ İŞSİZ Mİ KALACAK?

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

2003 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında Türkiye’nin 22 farklı kentinde, Kamu Özel Ortaklığı Sistemi ile gerçekleştirilecek olan Entegre Sağlık Kampüsü adı altında 30 sağlık tesisi kurulması planlanmıştır. Kamuoyuna “5 yıldızlı” sağlık hizmeti ve “Şehir Hastanesi” olarak sunulan bu projeler ile sağlıkta devletin rolü özel sektöre aktarılmakta, sağlık sistemi ticarileştirilerek, hastalar müşteriye dönüştürülmektedir.

Bu proje kapsamında Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü ve Etlik Entegre Sağlık Kampüsü olmak üzere Ankara’da da iki sağlık kampüsü kurulması planlanmıştır. Bilkent’teki inşaatının bu yıl biteceği öngörülen projenin yatak kapasitesi 3704, Etlik’teki 2018 yılında bitmesi planlanan projenin ise yatak kapasitesi 3566 olarak planlanmıştır. Kalkınma Bakanlığı’nın Kamu Özel İşbirliği Uygulamalarına İlişkin Gelişmeler başlıklı Ocak 2016 tarihli raporda kurulması planlanan sağlık tesislerinin toplam maliyeti 27 milyon dolar olarak açıklanmıştır. Söz konusu raporda Bilkent’teki sağlık tesisinin maliyeti 1.105 milyon dolar, Etlik’teki tesisin maliyeti ise 1.086 milyon dolar olarak açıklanmıştır. Bu hastanelerin hizmet vermeye başlaması ile Dış Kapı Hastanesi, Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi, Doktor Zekai Tahir Burak Kadın ve Doğum Hastanesi, Doktor Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin de arasında bulunduğu Ankara’daki 13 devlet hastanesinin kapatılacağı ve bu tesislere taşınacağı iddiaları basında yer almıştır. Bu çerçevede;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA



Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.



Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

1.Arazisi devletten, kirası çalışanların döner sermayesinden, kur farkı garantisi olan, tüm sağlık hizmetlerinin aynı şirketten karşılandığı, devletin kiracı, şirketin mülk sahibi olduğu bu projeler ile devletin sorumluluğunda olan sağlık hizmeti özel sektöre mi devredilmektedir?

2.Söz konusu tesisler hizmete açıldıktan sonra devletin tesisleri işletecek özel şirkete ödeyeceği kira ve hizmet bedeli Bilkent ve Etlik Sağlık Tesisleri özelinde ne kadardır? Bu kapsamda yapılacak tüm projelerin toplam kira ve hizmet bedeli ne kadardır?

3.Bu projelerin kamu özel ortaklıklı projeler olması göz önüne alınırsa diğer projelerde olduğu gibi özel şirketlere yıllık hasta sayısı garantisi verilmiş midir? Garanti edilen sayıda hasta hizmet almadığında devletin hasta başına özel şirkete ödeyeceği ücret toplamda ne kadardır?

4.Bu projeler hizmete açıldığında Ankara kent merkezindeki Cumhuriyet’in planlı döneminden izler taşıyan, çoğu tescilli kültür varlığı olan, erişimi kolay 13 hastanenin söz konusu sağlık tesislerine taşınacağı doğru mudur? Bu hastaneler söz konusu tesislere taşındığında kültür varlığı statüsündeki merkezi konumdaki binalar ve arazilere ne olacaktır?

5.Taşınacağı iddia edilen devlet hastanelerinin merkezi konumu düşünüldüğünde bölgede herhangi bir acil durumda sağlık hizmetinin nereden karşılanması planlanmaktadır? Daha çok yoksulların devlet hastanelerinden faydalandığı düşünüldüğünde taşınması düşünülen devlet hastanelerinin toplam yatak kapasitesi ne kadardır? Söz konusu hastaneler günde toplam kaç hastaya hizmet vermektedir?

6.Kapatılıp Bilkent ve Etlik’teki tesislere taşınması planlanan 13 devlet hastanesinde şu anda çalışmakta olan sağlık emekçisi ve taşeron işçi sayısı nedir?

7.Söz konusu tesislerde kapatılacak devlet hastanelerinin personelinin çalışmaya devam etmesi düşünülmekte midir? Taşınacak hastanelerin sağlık emekçileri de bu tesislere aktarılacaksa bu personelin kazanılmış hakları, emeklilikleri, kıdemleri, iş güvenceleri ne olacaktır? Aksi bir durumda taşınacak 13 devlet hastanesinde hâlihazırda çalışmakta olan sağlık emekçilerinin işsiz kalacağı doğru mudur?

8.Bilkent ve Etlik’teki sağlık tesislerindeki personel seçiminde hangi kriterlere göre hareket edilecektir? Sağlık Bakanlığı’nın personel seçiminde bir etkisi olacak mıdır?

9.Tesislerin sağlık hizmeti kalitesi ifade edilirken vurgulanan “5 yıldızlı” ifadesinin yoksul vatandaşa faturası ne olacaktır? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu hastanelerde sunulan hizmetlerin tamamını karşılayacak mıdır? SGK’nın bu hastanelerde sunulacak sağlık hizmetlerinin hangilerini karşılayacağının bir listesi var mıdır?

10.Sağlıkta Dönüşüm Projeleri ve Entegre Sağlık Kampüsleri ile hükümetiniz devletin vatandaşa eşit ve ücretsiz olarak sunması gereken sağlık hizmetini özel sektöre mi teslim etmektedir? Sağlığın bu projeler ile ticarileştiği, hastaların müşteriye dönüştüğü, sağlık emekçilerinin özel sektörün elinde güvencesiz çalışmaya terk edildiği doğru mudur?