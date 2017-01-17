ŞEHİR ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SHIRMOHAMMADI’YE DÜNYANIN EN SAYGIN TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ’NDEN ONUR ÜYELİĞİ

Açelya Aşkın / Arkeolog

İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğal Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Shervin Shirmohammadi, dünyanın en saygın teknoloji enstitüleri arasında gösterilen Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü’ne (Institute of Electrical and Electronics Engineers-IEEE) Onur Üyesi seçildi.

İstanbul Şehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğal Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Shervin Shirmohammadi, teknolojinin insanlık yararına gelişmesi adına faaliyet gösteren ve teknoloji alanında dünyanın en geniş profesyonel organizasyonu olarak kabul edilen Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü’nün (IEEE) Onur Üyeliği’ne layık görüldü. IEEE Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre; Prof. Dr. Shervin Shirmohammadi’nin, ‘multimedya sistemler ve network ölçümlemesi’ alanında yaptığı katkılar nedeniyle 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla onur üyeliğine layık görüldüğü belirtildi.

IEEE Onur Üyeliği, IEEE’nin en prestijli üyeliklerinden biri olup, oldukça kısıtlı sayıdaki mühendislik, bilim ve teknoloji alanlarında topluma değer yaratan çalışmalara katkıda bulunan ‘Kıdemli Üyeler’e verilmektedir.

Prof. Dr. Shervin Shirmohammadi başta video, oyun, tele-sağlık alanı ve uygulamaları sistemleri ile networkleri olmak üzere ‘multimedya sistemler ve networkler’ alanında çalışmalar yürütmektedir.