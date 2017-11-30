  • BIST 103.984
  • Altın 160,759
  • Dolar 3,9270
  • Euro 4,6734
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 13 °C

ŞEHİRLERİ KAYBETMEK….

» »
A.Levent ERTEKİN

Şehirleri kaybetmek…

İlk bakışta “siyasi” hatta biraz da aktüel görünebilir.

Biraz öyle..

Son günlerin gündemdeki konusu üzerine farklı bir pencereden değerlendirme yapmak istedim.

Gözlerinizi biran için kapatın..

Maziye bir seyahat için.

Selçuklunun muhteşem devlet adamı Sultan Alaeddin bugün gelseydi..

Onu Konya’nın meşhur Meram tepesine çıkartıp şöyle şehre bir nazar etmesini isteseydik..

Yada Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi’ye Bursa çekirge üzerinden ovayı gösterseydik…

Hadi biraz daha uzatalım bu seyahatimizi..

İkinci Murat Edirne’ye kuşbakışı bir nazar etseydi…

Ahi şehri Ankara’ya Ankara kalesinden Hacı Bayram veli bir bakış atsaydı…

Kostantinepolisi fethederek “o kutlu komutan!” muştusuna masadak olan Fatih’in yedi tepeden İstanbul’u temaşa etmesini isteseydik…

Acaba ne olurdu?

“Aferin benim torunlarıma.. Hıristiyan aleminin şehirlerini nasılda kadim İslam medeniyeti kalıbına dökmüşler. Taşa, ağaca, mermere O medeniyetin nakışlarını ilmik ilmik işlemişler “ mi derlerdi…

Yoksa…

“Tuh size… Bizim mirasımıza böyle mi sahip çıkacaktınız mirasyedi torunlar” hitaplarına mı muhatap olurduk…

Bu soruların cevaplarını muhteşem kadim İslam medeniyetinin kurucusu ve şehirleri dönüştürerek farklı kalıplar oluşturan nesillerin belediye başkanlığı makamında oturanlar verecek elbette…

Ancak bizim söyleyeceğimiz “Şehirleri kaybetmek nesilleri kaybetmektir”

Kanalizasyon,su,yol yapımından önce gelir o şehre verilen kültürel kimlik..

Sahi giderek kapitalizmin ağır kuşatması altında kaybettiğimiz şehirlerimizi hiç düşündünüz mü?

Şehri nasıl kaybettik…

Ne zaman başladı bu kaybediş?

Bu kaybedişin sorumlusu kimlerdir?

Ruhumuzun aynası şehirlerin giderek sırları dökülen birbirinden farksız cam parçalarına nasıl dönüştüğü üzerinde kafa yordunuz mu?

Bu yazı toplam 92 defa okunmuştur.
Yazarın Diğer Yazıları
    Yazarın Tüm Yazıları »
    SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim