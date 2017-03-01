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Şehit Cengiz Topel Mahallesi’nde tapu sevinci

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Şehit Cengiz Topel Mahallesi’nde tapu sevinci
Mamak Belediyesi, Şehit Cengiz Topel Mahallesi’nde yaşanan toprak kayması sonucu evleri boşaltılan vatandaşlar için gerekli imar çalışmalarını tamamlayarak yeni tapularını teslim etti.

Tapu dağıtım törenine Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer, meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve hak sahibi vatandaşlar katıldı. 150 hak sahibinin yeni tapularına kavuştuğu törende konuşan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Toprak kaymasının yaşandığı bu bölgeyi park alanı haline getireceğiz ve sizlere bu mahalle içerisinde bulunan ve zemin etütleri, jeolojik etütleri yapılmış imara açılmasında hiçbir sıkıntı olmayan bir bölgeden tapularınızı veriyoruz” dedi.

 

Mağdur edilmedik

Akgül, toprak kaymasının yaşandığı tarihte bölgede yapılan imar çalışmaları esnasında bir vatandaşın kendisine gelerek, “Başkanım bu sorunu nasıl çözeceksiniz” dediğini hatırlatması üzerine hak sahipleri arasında elini kaldıran Şahin Yüksel adlı vatandaş kürsüye gelerek o gün yaşadıklarını anlattı. Hak sahibi Şahin Yüksel, “Başkanıma o gün bizleri mağdur ederseniz ahrette hesabını çoluk çocuğumla birlikte sorarız dedim. Kendisi de bana bu sorunu çözeceğini ve tapu dağıtımında bizleri de çağırarak tapularımızı teslim edeceğini söyledi. Bu gün bizleri mağdur etmeden tapularımızı teslim ediyor” dedi.

 

AK Parti siyasetinin merkezinde insan var

Tapu dağıtımında konuşan AK Parti Mamak İlçe Başkanı Muhammed Abdullah Özer’de, “AK Parti siyasetinin merkezinde insan bulunuyor. Partimizin insan merkezli siyaset anlayışının buradaki temsilcisi de Başkanımız Mesut Akgül” dedi. 

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