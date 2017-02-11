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ŞEHRİN ÇEŞİTLİ YERLERİNE 50 ÇİÇEK SATIŞ YERİ AÇILACAK

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ŞEHRİN ÇEŞİTLİ YERLERİNE 50 ÇİÇEK SATIŞ YERİ AÇILACAK
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRBELERİN BİRBÖLÜMÜNÜ MEZARLIK OLARAK DÜZENLEYECEK..

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, il sınırları içinde belirlenen türbelerin bir kısmının mezarlık olarak düzenlenmesi ve şehrin çeşitli yerlerinde çiçek satış yerleri açılması kararlaştırıldı.

Meclis Başkanvekili Ali İhsan Ölmez tarafından yürütülen Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunulan Başkanlık yazısında, mülkiyeti veya kullanımı Büyükşehir Belediyesi’ne ait, cadde, sokak, meydan, park, rekreasyon alanı gibi şehrin önemli yerlerine, 3X3 ebadında 50 çiçek satış alanı açılacak. Açılacak çiçek satış yerleri,10 yıl süreyle kiraya verilebilecek.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı tarafından Meclis’e gönderilen Başkanlık yazısında; Ankara il sınırları içinde yer alan, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli türbelerin bir kısmının, köy mezarlıklarında, parsel bazında muhtelif alanlarda veya düzenleme ortaklık payı olarak belirlenen alanlarda kaldığı ve buralarda düzenleme yapılmadığı belirtildi.

Yazıda, bu nedenle Ankara il sınırları içinde yer alan ve koruma kurullarınca türbe alanı, mezarlık alanı, kümbet olarak belirlenen 33 yer ile ileride belirlenecek yerlerin, Büyükşehir Belediyesi tarafından mezarlık alanı olarak düzenlenmesi gereği ifade edildi. Daha sonra yazı, oybirliğiyle kabul edildi.

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