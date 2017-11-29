Selat ve selam sana ya Resulüllah

Eyüphan Kaya

Sahih rivayetlere göre yeryüzüne 124 bin Nebi ve 313 Resul gelmiştir. Bu peygamberlik müessesi yüce Allah’ın insanlık alemine merhametinin bir tecellisidir.

Nefis, Şeytan Tul-i emel… derken insan gaflete dalıp gidebiliyor, ama gerek Peygamberler gerekse onların şeriatını takip eden nebiler ve alimler uyarıcı görevini yaparak hak ve adaleti bize hatırlatırlar.

Bütün peygamberlere selat ve selam olsun diyor, müsaadenizle ahir zaman peygamberi Hz.Muhammed aleyhiselatu vesselamın doğum günü münasebetiyle bazı hakikatlere değinmek istiyorum.

Malum kelimeyi tevhit iki cümleden ibarettir ve biri olmadan diğeri olmaz. Kur’an ilahi bir emirdir uygulaması öncelikle ve özellikle Peygamber üzerinde tecelli etmiş ve Hz.Peygamber Müslümanlar için bir model olmuştur. Birilerinin dediği gibi peygamberi aradan çıkarılırsa o anda Allah’u Teala ile bağımız kopuyor. Çünkü vahyi bize aktaran O’dur.

Hak ve adaleti,

Şefkat ve merhameti,

Edep, marifet ve hikmeti,

Tevazu ve vekarı,

Adabı muaşetarı,

Zalime karşı sesimizi yükseltmeyi,

Fakir fukaranın halini sormayı,

Komşuluk hakkını,

İyi bir eş, iyi bir baba olmayı,

Büyüklerimize karşı nasıl davranmamız gerektiğini,

İbadeti ve özellikle Allah-u Teala’ya secde etmeyi,

Kısacası insan olarak yaşamayı Hz.Muhammed(S.A.V)’den öğrendik.

O’nu tanımayanların, O’nu es geçenlerin dünyada da ahrette de halleri haraptır bunu aklımızın bir köşesine yazmamız lazım.

Şeytanın bin bir hilesi var, bunlardan biri de Müslüman’a “Bize kuran yeter” itikadını vermesidir.

Gelin Peygamberi anlattığımız kadar ayrıca onun hayatını, yaşantı tarzını model alalım. Çünkü O hem Allah’ın kulu hem Resulüdur.

Evet anlattıklarını başkasına da anlatmak müminin vazifesidir, ama bu arada kendini unutursa işte asıl tehlike burada.

Hani yüce Allah Kuranı kerimde ne buyuruyor. “neden yapmadıklarınızı başkasına söylüyorsunuz!” işte bu ayetin muhatabı olmamak için Peygamberi anlattığımız gibi bir de anlattıklarımızı da yaşamalıyız, İslam bunu bize emrediyor.

Peygamberimizi selat ve selam ile analım, diğer peygamberleri de bu duadan mahrum etmeyelim.

Bize imanı nasip ettiği için Allaha şükür edelim. Şunu bilelim ki biz bir anlamda ömür boyu bir iman orucundayız, nasıl ki bir oruçlu akşam ezanına 10 dakika kala bir şey yer, içerse orucu bozulur biz de sekeratı mevte kadar imanımızı muhafaza etmeliyiz.

Heye’tler ile sünneti, sünnetlerle farzları korumalıyız ki imanımız daim ve kaim kalsın değil mi?

Unutmamak lazım ki beş vakit namazını kılmayan bir kimsenin sekerat halinde kelimeyi tevhidi dillendirmesi hayli zordur.

Yüce Allah iman ile, ameli salıh ile, ihlas ile öbür dünyaya gitmeyi nasip etsin.