Begüm Yılmaz / Metin Yazarı

Yüzde 99’u kumarı haram sayan Müslümanlardan oluşan Ülkemizde 36 milyon yılbaşı bileti satıldı. Bu biletleri ateistler mi aldı?



Gâvur yapımı telefonları kullanırsın, gâvurların arabasına binersin, kahvaltıda mutlaka gâvur peyniri yersin, doları bozdurur altın alırsın; altını dolarla aldığını bilmeden… Yılbaşı gelince de bas bas bağırırsın; Müslüman noel kutlamaz diye! Noelin her 25 Aralık’ta İsa’nın doğum gününü kutlandığı bir Hıristiyan Bayramı olduğunu artık 3 yaşındaki çocuklar bile biliyor.



Tüm dünyada olduğu gibi bizler de bir yılın bitişini ve yeni bir yılın başlangıcını kutladık. Eğer bir yılı geride bıraktığımız için kutlama yapıyorsak ve bu yüzden öldürülüyorsak her birimizi doğum günlerimizde vurun; zira o günlerde de eski yaşımızı doldurup yeni yaşımıza girdiğimiz için kutlama yapıyoruz.



Gâvur sigarası içersin, gâvur müziği dinlersin, çocuklarını gâvur okullarına gönderirsin, gâvurun dilini öğrenmek için binlerce lira dökersin, milli servetlerini gâvura satarlar; ses çıkarmazsın, gâvurun teknolojisini kullanırsın ama yılbaşı gelince “Müslüman noel kutlamaz” diye bas bas bağırırsın.



Beyinleri örümcek ağıyla kaplanmış, basiretsiz, hayata at gözlükleriyle bakan insanlar; hayatta hiçbir amacı kalmamış, kendini ispat edememiş, başaramamış insanlara cenneti vaat ederek güle oynaya ölüme gönderiyorlar. Sadece kendisi ölse iyi, yanında onlarca masum insanı da beraberinde götürüyorlar.



1 yıldır topuklu ayakkabı giymiyorum; bir patlama anında rahatça koşup o ortamdan uzaklaşabileyim diye. Bir nesle hayatı zehir eden terör bir an önce son bulsun. Halk çaresiz, halk öfkeli… Kimse mecbur kalmadıkça evinden dışarı çıkmıyor. Ekonomi durdu, esnaf kan ağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda yeni yılda doğan ilk bebekleri izlerdik akşam haberlerinde. Herkesin yüzünde tatlı bir tebessüm oluşurdu. En fazla Taksim’de taşkınlık yapan gençlere sinirlenirdik. Bu ülke gülmeyi unuttu. 1 ay boyunca bir yerde patlama veya başka bir saldırı olmadığı zaman herkes tetikte; 1 aydan daha uzun bir süre patlama olmadan olmaz, diyorlar. Yeni yılda herkes sevdikleriyle birlikte olmayı dilerdi, aşk dilerdi, para dilerdi; şimdi herkes sadece yaşamayı diliyor ve ülkesinin bir an önce içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını istiyor…