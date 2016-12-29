SEN OKUMA!

Begüm Yılmaz / Metin Yazarı

Günlerdir kulakları sağır, gözleri kör edercesine asgari ücretin ne kadar olacağı tartışılıyor. 6,5 milyon asgari ücretli dört gözle çıkacak sonucu bekliyor.

Tartışmalar alevli. İşçiler maaşlarının 1600 lira olmasını istiyor, DİSK 2000 diyor, işveren zam istemiyor, Bakan 1300 lira az diyor, CHP 1750…

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü ve son toplantısını, bugün saat 11.00'de yapacak. Toplantı sonrasında 2017 asgari ücret rakamları açıklanacak.

Sana gelince; sen bu yazıyı okuma! Bir asgari ücretlinin bir aylık maaşı senin bir çanta paran etmez. Sen, omzunda kürkün, seçkin mağazaların olduğu caddelerde, seçkin insanların aranan yüzüsün… Canın istediğinde mağaza kapatırsın, canın istediğinde özel uçağına atlayarak kahvaltını farklı bir ülkede yaparsın, beş çayını İngiltere’de içersin ama kameraları görünce mağdur edebiyatı yaparsın…

Zenginin daha da zenginleştiği, orta sınıfın yoksulluğa kaydığı, ara sınıfların yok olduğu; sadece zengin ve fakirin var olduğu ülkemizde kişi başına gelir 10 bin dolar arttı, yersen… Bence tüm bunları yemelisin, zira karnını doyuracak bir tek boş vaatler kaldı.