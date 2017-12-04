Senaryolar... 1-Kılıçdaroğlu oyuna mı geliyor?, 2-Kabine değişikliği...

Oğuz Güler

23.10.2017 günü yeni kabineden bahsederek değişebilecek 12 bakanın ismini vermişim ama gündem Kılıçdaroğlu'nun ortaya attığı MAN adası belgeleri olunca ilk ondan başlamak gerek. Esas bomba yakında gelecek deniyor ama sayın Kılıçdaroğlu hep makasa geliyor o yüzden elindeki belgeleri parti içinde ki yalakalara değil sahadan işi bile uzmanlara gösterdikten sonra ortaya dökmeli. Ben demiyorum ki bu konuda şu haklı, bu haksız. Ben iş yerimde tek tek ürün satarak para kazanırken insanlar avanta-lavanta ile para kazanmasını elbet doğru bulmam. Allah kuran kitap diyerek hırsızlık varsa bu dünyada da bunun hesabı verilmeli.

Söylenti o ya Cumhurbaşkanı çok, çok ciddi bir üstü örtülü ödeneği yönetiyor ve hiç kuşkum yok Zarraf davasında esaret altında uçuşan rakamlar her ne kadar çelişkili ise de olası bir çok şeyin bu dış harcama ödeneğine dahil edildiğini düşünüyorum ve bunu tüm politikacılar biliyor, işin bu yönünü ne yazan ne çizen olmadı. Zarraf bir defa farklı para birimleri de olsa ifadesinde 45-50 diyerek kendini komik hale düşürdü. Salaklığın, para konusunda politikada geçerli olmadığını işi bilenler anlıyor ama bizim aklı evveller demiyor ki çektiğin paralar belli ve 3-5 kuruş değil ki tam hatırlamıyorum diyemezsin. 45-50 milyon doları şuna verdim, buna verdim demek yerine o zamanki kur totaliyle 46.5 milyon dolar verdim demedikçe ESARET altında dışarı çıkmamın yolu bu deyince kimse bu esaret rakamlara inanmaz. Oysa zamanında o zamanın bakanları yargılansaydı, Zarraf bakanlara rüşvet vermedim diyecekti ve ABD'de ki verdim ifadeleri yok hükmünde olacaktı bu tren kaçtı bunun nereye varacağını yakında göreceğiz. Velev ki ABD'de denilenler olmuşsa da inanın bu paranın her kuruşu harcama ödeneğine girmiş ve yine bu ülke çıkarlarına harcanmıştır diye düşünüyorum. Haa bu arada hükümletin ekonomi politikalarının berbatlığına, vekillerin odalarından kaçmasına ve bürokrasinin işi tıkaması yüzünden iktidar için sorun olacağını bilenlerden ve kararsızlardanım buda biline. Sandığa gitmemek en güzeli.

Bu arada "kasetle gelen dekontla gidecek" olgusu doğru çıkabilir çünkü globaller Kılıçdaroğlundan istenilen verimi alamadı o yüzden onu dehlemenin yolu olarak bu belgeler ile oyuna getirlebileceğini düşünüyorum. Yoksa açıklanan bu belgelerden anlaşılan, gelen para ülkemize girmiş paralar. Buradan birileri o hesaplara para çıkartmış olsa şüphe değil 12 den vurdu derdim. İnanın Kılıçdaroğlunu ayakta alkışlardım. Bekleyelim görelim yeni açıklamaları belkide bu sefer tam isabet yapılabilir. Ben burada her konuyu profesyonelce sizlere açıklayarak derinlerde olanları bilin çünkü iktidarda kim olursa olsun her işi düzgün götürülmez.

Gelelim Kabine değişikliğine ; 23.10.2017 günü kabineden gidecek veya kaydırılacak 12 ismi yazmıştım. Değişiklik fazla olacak gibi düşündüğümden bu sayıya 3 kişi daha ekledim ve değişiklik ve kaydırmalarla yarı yarıya değişiklik bekliyorum desem abartı sayılmaz.

Veysel Eroğlu, Lütfü Elvan, Fikri Işık, Süleymen Soylu, Mehmet Özhaseki, Recep Akdağ, Fatma Betül Sayan Kaya, Numan Kurtulmuş, Ahmet Demircan, İsmet Yılmaz, Faruk Özlü ve Eşref Fakıbaba. Bunlardan Süleymen Soylu başbakan yardımcılığına, Fakıbaba'da Sağlık bakanlığına kaydırılabilir denmekte ama Soylu belki de gidebilir. Söylenti o ya İstanbul'da intihar eden emniyet müdürü Saral ailesinin üstüne gidince göya ipler kopmuş intihar konusu oluşmuş denmekte ve bakalım fatura ne olacak deniyor. Bu 12 isme ilave olarak Ahmet Arslan, Osman Aşkın Bak, Ömer Çelik'te plase gidiciler denmekte. Düşünebiliyormusunuz bir bakan ve otellerde maçamak yapıyor deniyorsa bir dakika bile orada durudurulmamalı. Oralarda bakan olarak dikkat etmiyorsa defteri dürülmeli.

Kimler gelir diye sorduğumda önemli iki eski bakan şunları aktardı; 1. sıraya abi konumunda, olgun ve görev adamı olması hasabiyle Ahmet İyimaya başbakan yardımcısı diye söylenmekte dediler, bunun yanında Fikri Işık giderse asker kökenli ve vekil olmayan Nuettin Akman'a Milli savunma bakanlığı isabetli olur denmekte ve Meclis başkanlığı konusunda söz dinledi diye Burhan Kuzu hocayada başbakan yardımcılığı konusunda ciddi şans tanımaktalar. Ali Babacan ise hala GÜL ile iyi temasta dense de ekonomi için başbakan yardımcısı olarak gelebilir denmekte. Fatma hanım giderse Ravza hanım gelir konusu da doğru çıkabilir. Bunun yanında 2 MHP kökenli bağımsız kişi bakan yapılabilir deniyor ve bunu Nisan kabine öncesinde ilk ben yazmıştım. Mehdi Eker, İbrahim Kalın, Vedat Demiröz, Cevdet Yılmaz, Mücahit Aslan, İsmail Emrah Karayel gelebilecekler arasında konuşulmakta. Tabi ki bunlar faraziye olsa da aktardıklarımın çoğunun isabetli tespitler olduğunu sanırım haftaya görebiliriz. Hele ki doların hızlı yükselmesinden dolayı uygulamalarını tasvip etmesem de Ali Babacan güven verip sıkıntıyı azaltır dendiğinden yakın günlerde bakanlar kurulunun değişen ve kaydırılanları görebiliriz. Ama Ali Babacan sanayi yatırımlarına önem vermeyecekse ona yazıklar olsun lafını şimdiden söylemeliyim.

Bekleyelim görelim ama piyasa veya sahadan değişik uygulamaları hayata geçirebilecekler olmazsa vay bu ülkenin haline vay. Bir tane Türkiye var ve çocuklarımıza, torunlarımıza bu halde bir ülke bırakıp göçmemeliyiz.