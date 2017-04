"Sendikalarda Kadın Liderler Yetiştirilmesi” Projesi Liderlik Eğitimleri Tamamlandı

Svetlana Williams

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu tarafından finanse edilen, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinin (ÇASGEM) desteğiyle Öz İplik-İş Sendikasının yürüttüğü “Sendikalarda Kadın Liderler Yetiştirilmesi" projesinin son liderlik eğitimleri 19-20 Nisan 2017 tarihlerinde Kapadokya Dilek Kaya Otel'de gerçekleştirildi.

Kadınların karar alma mekanizmalarındaki temsilini arttırmaya yönelik strateji oluşturarak aşama kaydetmek isteyen Öz İplik-İş Sendikasının yürüttüğü proje kapsamındaki son eğitime; Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, Genel Sekreter Rafi Ay, Genel Mali Sekreter Engin Doğan, Teşkilatlanma Sekreteri Kemal Sönmez, Öz İplik-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Turgay Ulutürk, Şube Mali Sekreteri Mevlüt Şimşek, Öz İplik-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı ve Proje koordinatörü Pınar Özcan, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun, ÇASGEM Başkanı Abdürrahim Şenocak, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Proje direktörü Andrea Karlson ve Proje Sorumlusu Didem Özalp, Kıbrıs Kamu-Sen Kadın Komitesi ve Öz İplik-İş Sendikası Kadın Komitesi üyelerinden oluşan 50 kişi katıldı.

İstiklal marşı ve saygı duruşunun ardından Proje Koordinatörü Pınar Özcan’ın proje faaliyetlerini katılımcılarla paylaşmasıyla başlayan toplantıda Özcan, projenin hedef grubunun Öz İplik-İş Sendikasının işyeri temsilcileri, şube, bölge, il başkanları, lider olarak yetiştirilecek kadın işçi ve kadın komitesi üyelerinden oluştuğunu belirterek, “Projeyle kadın üyelerimizin kapasitelerinin geliştirilerek kurumsal düzeyde sendikanın yönetim kademelerinde daha fazla yer almalarının özendirilmesi ve örgütlü olunan işyerlerinde en az bir kadın sendika temsilcisinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır” dedi.

Toplantıda Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İnanç, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gonca Bayraktar Durgun, ÇASGEM Başkanı Abdurrahim Şenocak, İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Proje Direktörü Andrea Karlsson birer konuşma yaptılar.

Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Murat İNANÇ; Öz İplik-İş Sendikasının kadın haklarına ve çalışmalarına önem verdiğini belirterek, sendikal faaliyetleri içinde cinsiyet eşitliği ile kadın konusunu ön planda tuttuklarını kaydetti. Kadınların her alanda daha etkin olması için mücadele ettiklerini vurgulayan İnanç, Öz İplik-İş Sendikasının sendikalarda kadın liderler yetiştirilmesi projesinin önemli bir proje olduğunu dile getirdi. İnanç, Öz İplik-İş’in kadın çalışmaları konusunda en duyarlı sendikaların başında geldiğini söyledi.

İnanç; “Kadınların siyasal, sosyal ve çalışma yaşamına katılımlarını artıran, eğitim düzeyleri ve niteliklerini yükselten, kayıt dışı alanlardan kayıtlı istihdama geçişlerini kolaylaştıran çalışmalar yapıyoruz. İş ve ev yaşamının beraber yürüyebilmesinin kolaylaştırılması, kadına yönelik şiddet ve tacizin önüne geçilmesi için kampanyalara aktif katılarak destek veriyoruz.” dedi.

Öz İplik-İş Sendikasının projeler konusunda ilklere imza attığını söyleyen İnanç, kadınların karar alma mekanizmalarına katılımının yanı sıra kadına yönelik şiddete ilişkin de kurumların elini taşın altına koyması gerektiğini dile getirdi. Cehaletin en fazla kadından korktuğunu söyleyen İnanç, tekstil, hazır giyim ve deri işkolundaki hiçbir sendikada, bu denli güçlü diyaloğa sahip bir kadın komitesinin olmadığının altını çizdi. Öz İplik-İş Sendikasının kadın komitesinin diğer sendikalara örnek olduğunu dile getirdi.

2016 yılında Dokuma ve Deri İşkolunda sendikalı sayısı 5 bine yakın azalırken Öz İplik-İş Sendikasının üye sayısını yaklaşık bin kişi arttırdığını söyleyen İnanç, Türkiye’de sendikalaşma oranının düşük olduğunu dile getirdi. İnanç, “Türkiye’de 13 milyon 38 bin 351 çalışanın, Temmuz 2015 verilerine göre 3 milyon 317 bin 17’si kadındır. Yaklaşık 1 buçuk milyon sendikalı çalışanın ise 233 bin 777’sini kadınlar oluşturmaktadır. Tekstil sektöründe 3 milyon çalışandan bahsedilirken, dokuma deri iş kolunda kayıtlı işçi sayısı 985 bin’dir. Sektörde 91 bin çalışan sendikalıdır” dedi.

Referandum sonucuna da değinen İnanç; “Referandumda yüzde 86’ya varan bir oranda oy kullanılmış olması sevindirici. Galibiyet ya da mağlubiyet söz konusu değil. Evet diyen de hayır diyen de bu ülkenin vatandaşıdır. Ayrılıkçı dil kullananlara müdahale etmeli ve önüne geçmeliyiz. Birleştirici bir dil kullanmalıyız. Elbette kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz” dedi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar BAĞLI; Son dönemlerde özellikle Türkiye’de üniversiteleşme politikasıyla bir Anadolu aydınlanmasının gerçekleştiğini, bu bağlamda kadınlar adına bir çok olumlu gelişmenin de söz konusu olduğunu söyleyerek, kadın istihdamıyla ilgili kadınların toplumsal alana dahil edilmesiyle ilgili ve aynı zamanda da kadınlara karşı ayrımcılıkla ilgili mücadelenin bilinç düzeylerinin yükselmesiyle ciddi bir dönüşüm gerçekleştiği kaydetti. Bağlı, “Bu ilerleme siyasi ve sosyolojik anlamda belki çok istenilen düzeyde olamasa da bugün geldiğimiz noktada en azından bu proje için söyleyebilirim ki; bir sendikanın kadın çalışanlara yönelik özel çalışma ve faaliyetini çok heyecan verici buldum. Zira bu alanda, çalışma hayatında kadınlar pek çok sebepten dolayı eşit haklara sahip olamıyorlar, en azından işleyiş açısından bir takım eksikliklerin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu projeler gerçekten önemli” dedi. Bağlı ayrıca kadın erkek eşitliğinin önemine de dikkat çektiği konuşmasında, kadın ve erkeklerin yan yana yürüyebileceğini ancak kadınların bu konuda haklarını almak adına talepkâr olmaları gerektiğini söyledi. Her başarılı erkeğin yanında ve arkasında bir kadın vardır sözünün gerçekten yerinde söylenmiş bir söz olduğunu vurgulayan Bağcı, kadınların elinin değdiği her şeyde muvaffak olduğunu söyledi.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Gonca BAYRAKTAR DURGUN; Öz İplik-İş Sendikasının yürüttüğü Sendikalarda kadın liderler yetiştirilmesi projesinin önemli bir proje olduğunu belirttiği konuşmasında, sendikanın kadınlara yönelik liderlik eğitimini önemsemesi ve destek vermesi Türkiye’de çok dikkate alınması gereken örnek bir çalışma olduğunu ifade etti. Eğitime katılan kadınlar, sendika yetkilileri ve eğitmenler arasında bir ekip ruhunun oluşmuş olduğunu gözlemlediğini söyleyen Durgun, kadın liderler noktasında birer aday olarak hâlihazırda yolun yarısını geçmiş göründüğünü ifade etti. Eğitimin her düzeyde önemli olduğuna da değinerek, kadınların bu eğitimlerle olumlu anlamda pandoranın kutusunu açmayı başardığını, liderlik basamaklarına tırmanma yolunda önemli adımlar attığı izlenimini aldığını söyledi. Durgun, cam tavan sendromunun her yerde ve her alanda söz konusu olduğunu söyleyerek, “Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi’nde 1982 yılından bu yana ilk kadın dekanı olmanın da ayrıca onurunu yaşıyorum” dedi. Küreselleşmeyle beraber tüm dünya’da sendikalaşma seviyesinin düştüğünü de kaydeden Durgun; “Türkiye kalkınma sürecini hızlı bir şekilde yaşayan bir ülke. Hızlı kalkınmadan kaynaklanan sosyal, ekonomik ve siyasal problemlerimiz var. Fakat bunu bizler öyle yaşıyoruz ki, bunu bizden başka kimsenin anlayamayacağı kanaatine ulaştım” dedi.

ÇASGEM Başkanı Abdurrahim ŞENOCAK; Çalışma Bakanlığının, sendikaların vazgeçilmez paydaşları olduğunu belirttiği konuşmasında, sendikalarla işbirliği yapmanın önemine değinerek sendikalarda kadın liderler yetiştirilmesi gibi kadınlar için pozitif ayrımcılığı içeren bir projeye de destek vermiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Türkiye’nin hedeflerine ulaşması için potansiyelini doğru kullanması gerektiğinin altını çizen Şenocak, “Toplumumuzun yarısını kadınlar oluşturduğuna göre bu avantajımızı da iş hayatına, üretime pozitif olarak yansıtmamız gerekiyor. O nedenle Öz İplik-İş Sendikamızın yürüttüğü proje ayrıca kıymetli. Liderlik evet büyük bir söz ama her iki kişiden birisi diğerine rehberlik yapıyorsa liderdir aslında” dedi. Kadınların işgücüne katılma ve işgücü piyasasındaki oranın oldukça düşük olduğunu kaydeden Şenocak; “Düşük olan bu oranın da artması gerekiyor. İşgücüne katlımla ilgili çalışma bakanlığımızın destekleri söz konusu. Esnek çalışma, yarım çalışma gibi kayıtlı istihdamı da destekleme üzerine çeşitli projeler ve çalışmalar mevcut. Bunlardan kadınlarımız da yararlanıyor” dedi.

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Proje Direktörü Andrea KARLSSON; Kadınların karar alma mekanizmalarına ve iş hayatına katılım oranlarının yüksek olduğu ülkelerde ekonomik verilerin ve milli gelirin yüksek olduğuna vurgu yaparak, sendikalarda kadın liderler yetiştirilmesi projesini desteklemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kadınların ekonomik katılımlarının hem bir zorunluluk, hem de sürdürülebilir bir gelişme için ön koşul olduğuna söyleyen Karlsson, İsveç hükümetinin kadınların istihdama katılımını çok güçlü bir şekilde desteklediğini ve kadınların seslerinin duyurulmasını çok önemsediğini de dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından protokol konuşmacılarına ve eğitimcilere plaket takdimi gerçekleşti.

İki gün süren liderlik eğitimi programında katılımcılara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi uzmanları Güliz Bozdemir ve Kübra Öztürk Sever tarafından motivasyon, etkili konuşma ve hitabet, temel ikna becerileriyle ilgili verilen eğitimlerin yanı sıra Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip olan sorun çözme, liderlik becerileri, özgüven, etkin iletişim becerileri konularında da bireysel koçluk eğitimleri verildi.

Söz konusu eğitim ile kadın komitesine ve sendikanın karar alma mekanizmalarına dahil olan kadınların cam tavanı aşıp, başarılı, ilham verici ve etkin liderler olmaları için çalışıldı. Eğitim süresince liderlik potansiyeli olan kadınlara kendi hedeflerinin farkına varmak ve üst düzey karar verme pozisyonları için başvuru sürecinde destek olmak için profesyonel koçlu sağlandı. Bireysel koçlukla kadınların iş ve aile yaşamındaki sorunları ve hangi engellerle karşılaştıkları belirlenerek, bu problem ve engellere yönelik politikalar üretildi.

Verilen eğitimlerle kadınların sendika üyeliği ve yönetim kademelerinde görev alma konusundaki bilgi ve öz güven eksiklikleri giderildi. Sendikaların karar alma mekanizmalarına katılımları konusunda kapasitelerinin geliştirildi ve iyileştirildi.

Eğitimler katılımcılara katılım belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekilmesinin ardından sona erdi.