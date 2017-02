SENİ TANIYORDUM FETÖ

Muhammed Yavaş

Henüz ilkokul 6.sınıfa gidiyordum. Fetö ile ilk tanışmamı bir arkadaşımın heyecanla yanıma gelip ‘’Duydun mu lan, abiler beleş Matematik dersi veriyormuş’’ demesiyle yaşayacaktım. Abiler ve Matematik dersi. İlginç gelmişti tabi. Beleş ders olunca bir gidelim dedik, tabi ailelere ders çalışacağız deyince onlar da yolladılar. Hayatımda sadece bir kez gittim o abilere o da ilk gün işte. Evet Matematik’ti gösterdikleri ama 3 kere 9 27 seviyesinde bir Matematik’ti. Zaten amaç ders değildi. ‘’Bu kadar ders yeter, Hadi film izleyelim’’ dedi abilerden biri. Ne filmi dedik, dini film dedi. Açtıkları filmde din adamı gibi birisi bir şeyler anlatıyor ama ağlamaktan konuşamıyordu. Sevmemiştim hatta nefret etmiştim. Allah var ya ta o günden beri de kendisine kanım ısınmamıştı bir türlü. Bende yalan yok şimdilerde sevmediğim Nihat Hatipoğlu’nu ilk piyasaya çıktığı zamanlarda takip ediyor, programını kaçırmamaya çalışıyordum. Bu farklıydı ama bu daha en başından itici gelmişti. Ağlamamaktan konuşamamak ta ne demek. O kadar ağlayacak ne vardı sanki, o ağlamayla çekici olmuyor itici oluyordu halbuki.

Sonra bir kere tanıdı ya bizi abiler, isim de Muhammed tabi. Hep çağırır oldular, bir daha hiç gitmedim. Ha bir kez de abilerle halı saha maçı yapmıştık. Şakirt tayfaya iki gol atmıştım.

Lise hazırlık sınavlarında bütün arkadaşlarım onun dershanelerine giderken ben sıradan bir dershaneye gidiyordum, onun dershanelerine giden ve zeki olmayan bir çok arkadaşımın iyi liselerde okumasını o zamanlarda hiç sorgulamadım, kader deyip geçtim. Bense okul kazanamadım, hiçbir özelliği olmayan dümdüz bir lisede okudum. Lise dönemlerinde yalan yok, beleş yemek uğruna öğlen yemeklerinde yurtlara gittim. Çünkü yurtta yemek yiyince yemek parası cebime kalıyordu. Kalan parayla iddia oynuyor, paramı katlıyordum. Kumarbazdım yani anlayacağınız. Derslerde Fetö’yü savunan hocalarla dalga geçmemden hiç bahsetmeyeceğim. 3-4 arkadaş birlikte takılırdık biz, hepimiz haylazlığın kitabını yazacak seviyedeyiz. Fetö’nün taklidini yapıyor, onunla ve onu savunan hocalarla dalga geçiyorduk. Tabi o hocalar daha sonra saf değiştirip çok iyi yerlere geldiler müdür falan oldular, saf değiştirmeyenler artık hoca değil.

Kimse bilmez ama ben ağlamasını falan birebir taklit ederim Fetö’nün. Şakirt tayfadan da arkadaşlar var tabi, her defasında onların Çarpılacaksınız, Günah masallarına maruz kalıyoruz. Üniversite hazırlık sınavlarında yine gitmedim onun dershanelerine. Hani tanıdık falan da var o dershanede. Haber gönderiyorlar ; İndirim üstüne indirim, polisliğe girmek istersen kolaylık, üniversite kazanınca kesin yurda yerleştirme. Bedava olsa gitmem dedim kestirip attım, normal hiçbir cemaatle bağlantısı olmayan bir dershaneye gittim. Üniversite ise oradan da kazanabilirdim, en azından hile hurda yapmam, soru çalmam yıllar sonra bile bileğimin hakkıyla kazandım diyebilirdim. Öyle de oldu.

Sonra üniversite kazandım, bu şakirtler orada da peşimi bırakmadı. Gel yurtlarımızda kal, sana burs bağlayalım falan. Tabi okuduğum bölüm de belli ya biçilmiş kaftan onlar için. İşte gel Samanyolu TV’ye spiker olarak aldıralım, Zaman gazetesinde muhabir olarak çalış vs vs.

Kalmam dedim, kalmadım. Devletten yurt çıkana kadar, doğru dürüst tanımadığım insanların yanında kaldım. Cemaatin gerçek yüzünü biliyordum o yüze katlanmamak için hiç tanımadığım yüzlere razı olmuştum. Şimdilerde kandırılmış olduğunu iddia eden bütün akrabalarım o zamanlarda o yurtlarda kalmadığım için beni din düşmanı ilan ediyordu tabi size ondan hiç bahsetmedim. Git dinini öğren ne var sanki diyorlardı. Dinimi bana onlar öğretmeyecek diyordum, gitmiyordum. Genciz tabi sosyal medya kullanıyorum. Türkan Saylan için paylaşım yapıyorum, kandırılan akrabalar geliyor muhterem hocaefendi diyor. Kimi paylaşsam aynı şeyler, sonra bir kez de bir yurtlarındamaklube yedim galiba. İnkar etmem, devlet yurdunun rezalet yemeklerinden bıkmışım zaten. Tadı güzeldi vallahi, maklube bitti, çay bile içmedim. İşim var benim dedim gittim.

Cemaat abisi olan arkadaşlarım vardı benim. Kandırılan akrabalarım vardı. Gezi Parkı eylemlerine katıldığım için etmedikleri hakaret kalmamıştı. O ara yurttan da atılmıştım, yemeklerin kötü olmasına susmam gerekiyordu çünkü, zehirlenen arkadaşlarımın hakkını savunmak ta neymiş, 1 liralık çikolataya 5 lira vermekte neymiş, müdürün kantinciden rüşvet alması da neymiş, imza toplamak ta neymiş. Direniş, emek falan bizim halk sevmez böyle şeyleri, bunlar hep Gomunistlerin işi.

Gezi Parkı’na katıldığım için edilen hakaretlere susuyordum, bayramlarda da olsa yüz yüze bakıyorduk o yüzden saygıda kusur etmiyor, cevap vermiyordum. Bu hakaretleri hep ya bu cemaatçiler ya da kandırılanlar ediyordu. Sonra bu cemaatin gerçek yüzü ortaya çıktı ya da daha doğru bir tabirle söylersek iki kişi aynı kaba sıçtı sonra o kabı paylaşamadı.

Herkes bir taraf belirledi kendine. Dünün hocası bugün oldu sana terörist, Dünün reisi bugün oldu sana hırsız. Medya falan hak getire zaten. Dün Hasret Bitsin diye atılan başlıklar bugün Paralel Yapı diye atılıyordu. Dün, Türkçe Olimpiyatları’nda ağlayanlar bugün o ağladıkları kişiye terörist diye bağırıyorlardı. Bir de işin diğer tarafı vardı. Dün oy verdikleri, laf ettirmedikleri, eleştirenlere hakaret ettikleri adama hırsız diye bağırıyordu kimileri. Dün Gezi Parkı’na katılanlara küfür edenler, bugün bunlar 15 yaşındaki çocuğun katili diye haber yapıyordu.Dün Grizu patlamasının Ergenekoncular’dan dolayı olduğunu iddia edenler, Bugün insanları Soma için devletten hesap sormaya çağırıyordu. Biber gazına maruz kalanlara küfür edenler, biber gazına maruz kalıyordu. İlahi adalet işte böyle tecelli ediyordu.

Bir taraf bana geliyor, cemaatin gerçek yüzünü görmüşsün, haklıymışsın diyor özür diliyordu. Diğer taraf bana geliyor, iktidarın gerçek yüzünü görmüşsün, haklıymışsın diyor özür diliyordu. Bu ayrışmanın kazananı olmuştum adeta.

Sana ne oldu, sen neden kazandın seslerini duyar gibiyim. Ben kazandım, çünkü benim tarafım her zaman belliydi kardeşim. Kula kulluk etmedim, eğilip bükülmedim, kimseye hesap vermedim. Kimse için Kandırılmışım demedim. Hayatım boyunca ; laik, Atatürkçü, çağdaş, yurtsever, demokratik, özgürlükçü bir kimliğe sahiptim. Ezilen kimse hep onun yanındaydım. Köylüye, işçiye toz kondurmadım.

Yeri geldi Kobane’de bir çocuk için, yeri geldi Roboski’de bir çocuk için, yeri geldi Gazze’de, yeri geldi Doğu Türkistan’da bir çocuk için ağladım. Uğur Mumcu için de Gün Sazak için deHrant Dink için de ses çıkardım.

Ve ne oldu biliyor musunuz ? Hiçbir işe yaramadı bu çabalarım, kandırılan akrabalarım her zaman haklıydılar, her zaman onlar vatanseverdi, her zaman ben vatan hainiydim. Sonuç ne olursa olsun kandırsalar da onlar haklı, ben haksızdım. Hep onların dediği onların istediği oldu. Birilerine yaranmaya çalışsaydım benden alası olmazdı elbette, olmadı yapmadım. Eğilip bükülen, her kalıba her şekle kolaylıkla girebilen, bir hacmi olmayan, onurun şerefin hak getire olduğu, her seferinde 180 derece dönen, iktidarda Pkk olsa sırf arpasına zarar gelmesin diye Pkklı olacak insanlar her zaman benden fazla itibar gördüler. Ben ise bir avuç kendim gibi insan dışında herkes tarafından nasihatle karşılaştım. Tehditlerle pusturuldum, Hain nidalarına maruz kaldım, hakaretler yedim. Üzüldüm ama rahat benim vicdanım. Ben hiçbir zaman kandırılmadım, hiçbir zaman da kandırılmayacağım.

Bu yazıyı neden yazdım biliyor musunuz ? Hani referandumda Hayır dediğim için Fetöcü ilan ediyorsunuz ya çarşıda falan gördüğünüzde ‘’Kendine dikkat et bak, yakında seni de alırlar Fetö’den diyorsunuz ya’’ Hani her defasında sırf sizinle aynı şeyi düşünmüyorum diye bana şak diye Fetöcü lafını yapıştırıyorsunuz ya onun için yazdım. Kandırılan da Fetöcü olan da sizsiniz, ben kullara da Allah’a da hesabımı veririm, suçlanırsam da sadece çocukluğumda Samanyolu TV’de Ölümsüz Kahramanlar izlediğim için, Sırlar Kapısı falan izlediğim için suçlanırım, siz kendinizi düşünün beni boşverin, Eyvallah.